Οι δαπάνες για data centres αναμένεται να ξεπεράσουν το $1 τρισ. το 2026

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Πάνω από το όριο του $1 τρισ. αναμένεται να κινηθούν οι παγκόσμιες κεφαλαιουχικές δαπάνες για data centres το 2026, καθώς η ανάπτυξη υποδομών AI από hyperscalers επιταχύνεται και το αυξημένο κόστος μνήμης και αποθήκευσης ανεβάζει τη συνολική δαπάνη για server systems. Η εκτίμηση προέρχεται από νέα έρευνα της Dell’Oro Group, η οποία αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για το ετήσιο data center capex, μετά από ισχυρό πρώτο τρίμηνο.

Η εικόνα που περιγράφει η Dell’Oro συνδυάζει τρεις βασικούς παράγοντες: την επέκταση των AI υποδομών, τη συνέχιση των επενδύσεων σε γενικής χρήσης υποδομές και την αύξηση του κόστους εξαρτημάτων. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι πάροχοι cloud στις ΗΠΑ, Amazon, Google, Meta και Microsoft, αύξησαν τις δαπάνες τους για data centres κατά 78% σε ετήσια βάση, στοιχείο που αποτυπώνει την ένταση του επενδυτικού κύκλου γύρω από την AI υποδομή.

Η AI αυξάνει τις υποδομές cloud

Ο Baron Fung, Senior Research Director της Dell’Oro Group, ανέφερε ότι οι αυξανόμενες τιμές σε μνήμη και αποθήκευση αύξησαν σημαντικά το συνολικό κόστος των server systems στο τρίμηνο και αναμένεται να παραμείνουν βασικός παράγοντας αύξησης του capex μέσα στη χρονιά. Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε, οι αναπτύξεις AI υποδομών συνεχίζουν να επιταχύνονται, ενώ οι hyperscalers επεκτείνουν και τις υποδομές γενικής χρήσης.

Η επέκταση αυτή συνδέεται, με βάση την ανάλυση της Dell’Oro, με την ανάπτυξη του public cloud, τα agentic AI workloads και τις αυξανόμενες ανάγκες αποθήκευσης που σχετίζονται με την AI. Το εύρος των επενδύσεων δεν περιορίζεται στις εξειδικευμένες AI πλατφόρμες, καθώς οι μεγάλοι cloud πάροχοι συνεχίζουν να ενισχύουν και τη βασική υποδομή που στηρίζει τις ευρύτερες cloud υπηρεσίες τους.

Οι vendors επωφελούνται από το κόστος

Στην πλευρά της προσφοράς, η Dell κατέλαβε την πρώτη θέση στα έσοδα των server OEMs κατά το τρίμηνο, με τη Supermicro και τη Lenovo να ακολουθούν. Ωστόσο, οι white-box vendors που εξυπηρετούν την αγορά των hyperscalers αντιπροσώπευσαν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εσόδων από servers, καθώς η κλίμακα των μεγάλων cloud παρόχων παραμένει βασικός παράγοντας για την αγορά.

Η Dell’Oro αναφέρει ακόμη ότι σχεδόν όλοι οι προμηθευτές servers επωφελήθηκαν από την αύξηση των τιμών στα συστήματα, η οποία συνδέεται με το κόστος μνήμης. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αύξηση του capex προέρχεται όχι μόνο από μεγαλύτερους όγκους επενδύσεων σε νέες υποδομές, αλλά και από υψηλότερο κόστος ανά σύστημα, στοιχείο που επιδρά απευθείας στις συνολικές δαπάνες των data centres.

Το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται ισχυρότερο

Παρά την ήδη ισχυρή αύξηση των δαπανών στο πρώτο μισό του 2026, η Dell’Oro εκτιμά ότι η ανάπτυξη του capex θα επιταχυνθεί περαιτέρω στο δεύτερο εξάμηνο. Η πρόβλεψη συνδέεται με την κλιμάκωση των συστημάτων NVIDIA Rubin, καθώς και με κύκλους ανανέωσης για προσαρμοσμένες accelerator πλατφόρμες των hyperscalers.

Πέρα από τους μεγάλους cloud παρόχους, ο Fung ανέφερε ότι επιλεγμένοι επιχειρηματικοί κλάδοι και πάροχοι sovereign cloud αυξάνουν επίσης την υιοθέτηση AI υποδομών. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, παραμένει περιορισμένη από την αβεβαιότητα γύρω από τις αποδόσεις των επενδύσεων και την ετοιμότητα των υποδομών, παρά το γεγονός ότι η βραχυπρόθεσμη ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή

Η ανάλυση της Dell’Oro αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μέρος των δαπανών να έχει μεταφερθεί χρονικά νωρίτερα, ενόψει αναμενόμενων αυξήσεων τιμών αργότερα μέσα στο έτος. Το στοιχείο αυτό προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα στην εικόνα του 2026, καθώς οι εταιρείες φαίνεται να σταθμίζουν τόσο την ανάγκη για γρήγορη ανάπτυξη AI υποδομών όσο και την επίδραση του κόστους στα επενδυτικά τους σχέδια.

Η ανοδική αναθεώρηση της Dell’Oro τοποθετεί τα data centres στο επίκεντρο ενός επενδυτικού κύκλου που συνδέεται άμεσα με την AI, το public cloud και τις νέες ανάγκες αποθήκευσης. Με τις Amazon, Google, Meta και Microsoft να αυξάνουν σημαντικά τις δαπάνες τους και τους προμηθευτές servers να επηρεάζονται από τις αυξήσεις στις τιμές των εξαρτημάτων, το 2026 διαμορφώνεται ως χρονιά αυξημένων κεφαλαιουχικών δαπανών για την παγκόσμια υποδομή data centres.