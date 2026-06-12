Η Vodafone Ελλάδας στο Athens Pride για 11η χρονιά

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Η Vodafone Ελλάδας συμμετέχει για 11η χρονιά στο Athens Pride, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση στην ισότητα, τον σεβασμό και τη συμπερίληψη. Με κεντρικό μήνυμα «Δημιουργούμε χώρο για όσα μας ενώνουν», η εταιρεία αναδεικνύει τις αξίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ο εαυτός του, και προσκαλεί το κοινό στην παρέλαση υπερηφάνειας το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Πλατεία Συντάγματος.

Έχοντας διακριθεί τα τελευταία 3 χρόνια ως ο Κορυφαίος εργοδότης για την Ελλάδα από το Top Employer’s Institute, η Vodafone ξεχωρίζει για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον. Μέσα από πολιτικές ευημερίας, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των ανθρώπων της, καλλιεργεί μια κουλτούρα αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού, ενώ εφαρμόζει απαρέγκλιτα πολιτικές παροχών και αμοιβών χωρίς διακρίσεις.

Η Vodafone έχει υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας και διασφαλίζει ότι το δίκτυο καταστημάτων της λειτουργεί ως ασφαλής χώρος εξυπηρέτησης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Παράλληλα, έχει μηδενίσει τη χρέωση κλήσεων από όλα τα κινητά Vodafone προς τη Γραμμή Υποστήριξης «Δίπλα Σου», καθώς και προς την Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης – Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων «11030».

Στο φετινό Athens Pride, το Vodafone CU θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος με ένα διαδραστικό booth που ζωντανεύει το μήνυμα «Μετράμε φιλιά, όχι γνώμες». Με στόχο την καταγραφή 1.000 φιλιών, το Vodafone CU θα στηρίξει το έργο της ΜΚΟ «Πολύχρωμο Σχολείο» με δωρεά αξίας 1.000€, μετατρέποντας κάθε φιλί σε ουσιαστική υποστήριξη.

Όλοι οι CU συνδρομητές που θα βρίσκονται στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Athens Pride θα έχουν στη διάθεσή τους δωρεάν απεριόριστα data για 1 ημέρα, με δυνατότητα ενεργοποίησης από την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ώστε να μοιραστούν τη στιγμή και το μήνυμα της ισότητας χωρίς περιορισμούς. Αντίστοιχα, οι συνδρομητές του Vodafone TV θα μπορούν να παρακολουθήσουν το ειδικό αφιέρωμα Proud, το οποίο συγκεντρώνει ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, stand-up shows και animations με επίκεντρο ιστορίες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.