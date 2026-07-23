Δύο σημαντικές ESG διακρίσεις για τον όμιλο Quest

Ο Όμιλος Quest συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του σε κορυφαίους δείκτες αξιολόγησης ESG, επιβεβαιώνοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής του στρατηγικής. Οι φετινές διακρίσεις από τον διεθνή δείκτη FTSE4Good Index και τον Forbes ESG Transparency Index στην Ελλάδα αποτελούν αναγνώριση της συστηματικής προσέγγισης και της προόδου του Ομίλου σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Quest Holdings, μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, εντάχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον FTSE4Good Emerging Markets Index. Η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των 21 ελληνικών εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια ESG του δείκτη και μεταξύ 116 εταιρειών τεχνολογίας που συμμετέχουν στον δείκτη Emerging Markets.

Ο δείκτης FTSE4Good δημιουργήθηκε από τον φορέα FTSE Russell, ο κορυφαίος διεθνής πάροχος χρηματιστηριακών δεικτών και υπηρεσιών δεδομένων. Ανήκει στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSEG) και αξιοποιείται από τη χρηματοοικονομική και επενδυτική αγορά για την αξιολόγηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών ευκαιριών και άλλων επιχειρηματικών προϊόντων.

Η αξιολόγηση του δείκτη FTSE4Good βασίζεται στις επιδόσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Ασφάλειας, Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Κλιματικής Αλλαγής.

Παράλληλα, ο Όμιλος Quest εντάχθηκε για ακόμη μία χρονιά στον Forbes ESG Transparency Index, αναβαθμιζόμενος στην ανώτατη βαθμίδα Platinum. O Forbes ESG Transparency Index είναι ένας δείκτης που αποτυπώνει την διαφάνεια σε θέματα ESG των 100 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα και είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία του Forbes Greece, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την EY Ελλάδος και τη Net Zero Analytics. Η αναβάθμιση αυτή αντανακλά τη συνεχή πρόοδο του Ομίλου στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τις ESG επιδόσεις του.

Οι δύο αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο του Ομίλου Quest στην υλοποίηση της ESG στρατηγικής του, η οποία εστιάζει στο Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και τα Βιώσιμα Προϊόντα και Υπηρεσίες. Μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μετρήσιμους στόχους για την περίοδο 2025–2030+, ο Όμιλος ενσωματώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην επιχειρηματική του λειτουργία, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο Impact Report 2025 του Ομίλου Quest.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Quest, Απόστολος Γεωργαντζής, δήλωσε:

«Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν σημαντική αναγνώριση της διαχρονικής προσπάθειας του Ομίλου να ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Η ESG στρατηγική μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε, αναπτυσσόμαστε και δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ανθρώπων μας, των πελατών, των επενδυτών και της κοινωνίας.»