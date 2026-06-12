HP Future of Work: νέες λύσεις για την ελληνική αγορά

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Η HP, παρουσίασε σε εκδήλωση στην έδρα της, το όραμά της για το Future of Work, καθώς και το νέο κύμα AI-driven λύσεων που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιό της στην ελληνική αγορά.

Ο Νίκος Χρηστάκης, Managing Director της HP Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε: «Στην HP δεν κατασκευάζουμε απλώς συσκευές – χτίζουμε ένα ευφυές οικοσύστημα. Από την τεχνητή νοημοσύνη που λειτουργεί τοπικά στη συσκευή έως τον πρώτο εκτυπωτή στον κόσμο με κβαντική ασφάλεια, η HP επαναπροσδιορίζει το Μέλλον της Εργασίας».

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης του portfolio της, η HP παρουσίασε νέα προϊόντα που έχουν ήδη ενταχθεί στην ελληνική αγορά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από σύγχρονα laptops και περιφερειακά έως προηγμένες λύσεις εκτύπωσης για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η εταιρεία ανέδειξε την πλατφόρμα HP IQ, μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της για το 2026, η οποία λειτουργεί ως ένα «στρώμα εργασιακής νοημοσύνης» με μοντέλο 20 δισεκατομμυρίων παραμέτρων που εκτελείται τοπικά στη συσκευή, αντιμετωπίζοντας βασικά εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η ιδιωτικότητα, το κόστος και η συνδεσιμότητα. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα γενιά AI PCs της HP, με το HP EliteBoard G1a – ένα next-generation AI PC ενσωματωμένο σε keyboard design – και τη σειρά HP EliteBook X G2, η οποία προσφέρει έως και 29 ώρες αυτονομίας, προηγμένες δυνατότητες AI orchestration και υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσω της πλατφόρμας HP Wolf Security.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις νέες δυνατότητες εκτύπωσης, με τη σειρά HP LaserJet Pro 4000/4100 να αποτελεί τον πρώτο εκτυπωτή στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δυνατότητες κβαντικής κρυπτογραφίας, ενώ η σειρά Enterprise 5000/6000 προσφέρει σημαντικά ταχύτερη επεξεργασία εγγράφων και χαμηλότερο κόστος εκτύπωσης, αξιοποιώντας την τεχνολογία TerraJet Toner. Παράλληλα, η HP ενσωματώνει την ασφάλεια σε κάθε επίπεδο, μέσα από λύσεις όπως το HP Wolf Security, quantum-resistant firmware και το νέο HP TPM Guard, το οποίο προστατεύει τις επικοινωνίες TPM προς CPU, υιοθετώντας ένα πολυεπίπεδο μοντέλο προστασίας για ολόκληρο τον ψηφιακό κύκλο ζωής.

Στον τομέα της υβριδικής εργασίας, τα νέα ακουστικά HP Poly Mission με AI noise cancellation ενισχύουν την εμπειρία συνεργασίας, ενώ στον χώρο του gaming η ενοποίηση των HyperX και OMEN δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για gamers και content creators. Παράλληλα, η HP παρουσίασε τον βιομηχανικό εκτυπωτή HP IF 600HT, με τεχνολογία FFF (Fused Filament Fabrication), θερμαινόμενο θάλαμο έως 195°C και αρθρωτό σχεδιασμό, ο οποίος απευθύνεται σε απαιτητικούς κλάδους όπως η αεροναυπηγική, η ιατρική και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Νέα προσθήκη στο οικοσύστημα αποτελεί η εφαρμογή HP for Microsoft 365 Copilot, μια νέα εφαρμογή HP Workpath που φέρνει τις δυνατότητες γενετικής τεχνητής νοημοσύνης του Copilot απευθείας στα πολυμηχανήματα (MFPs) της HP. Για πελάτες με εκτυπωτές συμβατούς με την cloud πλατφόρμα HP Workpath και ενεργές συνδρομές Copilot, η ενσωμάτωση αυτή ξεκλειδώνει προηγμένες δυνατότητες απευθείας από το panel του εκτυπωτή, όπως δημιουργία περιλήψεων με τεχνητή νοημοσύνη από σαρωμένα έγγραφα ή αρχεία στο OneDrive και το SharePoint, έξυπνη ονομασία αρχείων και προτάσεις αποθήκευσης για πιο οργανωμένη διαχείριση, καθώς και μετάφραση εγγράφων απευθείας στη συσκευή με υποστήριξη Copilot. Η εμπειρία παραμένει ενιαία σε όλες τις συσκευές, είτε ο χρήστης εργάζεται από τον υπολογιστή του είτε απευθείας από τον εκτυπωτή.

Τις νέες λύσεις παρουσίασαν στελέχη της HP Ελλάδος και Κύπρου, αναδεικνύοντας τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα κάθε κατηγορίας. Ο Φρίξος Κουφόπουλος, Commercial PS Category Manager, δήλωσε ότι «οι εμπορικές λύσεις εξελίσσονται σε πλήρως διασυνδεδεμένα AI εργαλεία για κάθε οργανισμό», ενώ ο Κωνσταντίνος Κουρμαδιάς, Consumer PS Category Manager, σημείωσε ότι «τα προϊόντα και οι τεχνολογίες της εταιρείας εξελίσσονται με στόχο μια πιο απλή και εξατομικευμένη εμπειρία για κάθε χρήστη». Ο Ιγνάτιος Μεϊμάρης, Print Category Manager, τόνισε ότι «η εκτύπωση μετασχηματίζεται σε ένα πλήρως AI-enabled κομμάτι του ψηφιακού χώρου εργασίας», ενώ ο Λευτέρης Γαροφαλάκης, Workforce Solutions Category & Business Development Manager, υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια δεν αποτελεί πλέον προσθήκη, αλλά θεμέλιο κάθε ψηφιακής εμπειρίας». Τέλος, ο Γιώργος Καραγιαννόπουλος, Peripherals Retail Account Manager, ανέφερε ότι «η ενοποίηση του οικοσυστήματος HyperX σηματοδοτεί μια νέα εποχή εμπειρίας για gamers και content creators».

Η HP ενισχύει παράλληλα το δίκτυο στρατηγικών συνεργατών της στην ελληνική αγορά, συνεργαζόμενη με τη Westnet ως επίσημο διανομέα για το portfolio της Poly, καθώς και με τις Logicom και Info Quest Technologies στον τομέα των Managed Print Services, ενδυναμώνοντας την παρουσία και την υποστήριξη των λύσεών της.

Με σταθερή στρατηγική εστίαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, η HP διαμορφώνει ενεργά το Future of Work, προσφέροντας λύσεις που επιτρέπουν στους οργανισμούς να λειτουργούν πιο αποδοτικά, ευέλικτα και με ασφάλεια σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.