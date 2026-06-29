Η GCC Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία το 1ο Fortinet Consultative Sales Workshop στην Ελλάδα

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Η GCC Hellas, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους Value-Added Distributors λύσεων ICT στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 1ου Fortinet Consultative Sales Workshop στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2026 στο Divani Apollon Palace & Thalasso.

Βασικά σημεία της διοργάνωσης:

6 ομάδες εργασίας συνεργάστηκαν σε ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών.

συνεργάστηκαν σε ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών. 3 απαιτητικά case studies έδωσαν την ευκαιρία για πρακτική εφαρμογή σύγχρονων consultative sales προσεγγίσεων.

έδωσαν την ευκαιρία για πρακτική εφαρμογή σύγχρονων consultative sales προσεγγίσεων. Εστίαση στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας, ενισχύοντας τη μετάβαση από την παραδοσιακή πώληση σε μια συμβουλευτική προσέγγιση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την κατανόηση των αναγκών του πελάτη.

Η διοργάνωση αποτέλεσε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των σύγχρονων δεξιοτήτων πωλήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας κουλτούρας που τοποθετεί τον πελάτη και τις επιχειρηματικές του ανάγκες στο επίκεντρο κάθε συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια του workshop, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν πάνω σε πραγματικά επιχειρηματικά σενάρια και σύνθετα case studies, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές του μοντέλου ‘’The Challenger Sale’’. Μέσα από ομαδικές ασκήσεις και την ανταλλαγή εμπειριών, εστίασαν στην καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες, στη δημιουργία ουσιαστικής επιχειρηματικής αξίας και στην ανάπτυξη μιας πιο συμβουλευτικής προσέγγισης στις πωλήσεις.

Το workshop ανέδειξε τη σημασία της μετάβασης από την παραδοσιακή παρουσίαση λύσεων στην ουσιαστική ανακάλυψη αναγκών, ενισχύοντας τον ρόλο του επαγγελματία πωλήσεων ως έμπιστου συμβούλου που δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των πελατών.

Η ενέργεια, η δημιουργικότητα και το ομαδικό πνεύμα που επέδειξαν όλοι οι συμμετέχοντες συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας ότι όταν η γνώση, η συνεργασία και η κοινή οπτική συναντώνται, το αποτέλεσμα είναι πολλαπλασιαστικό για ολόκληρο το οικοσύστημα συνεργατών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του workshop, ο κ. Ανδρέας Γερακανάκης, General Manager της GCC Hellas, δήλωσε:

«Το 1ο Fortinet Consultative Sales Workshop στην Ελλάδα αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών και ιδεών. Στη σημερινή αγορά, η επιτυχία δεν προέρχεται μόνο από την τεχνολογία που προσφέρουμε, αλλά από την ικανότητά μας να κατανοούμε τις πραγματικές προκλήσεις των πελατών και να τους βοηθάμε να δημιουργούν επιχειρηματική αξία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, μαζί με τους συνεργάτες μας, επενδύουμε σε μια πιο συμβουλευτική και στρατηγική προσέγγιση των πωλήσεων, η οποία δημιουργεί ισχυρότερες σχέσεις και καλύτερα αποτελέσματα για όλους.»

Η επιτυχία της διοργάνωσης αποτελεί την αφετηρία για αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας για το οικοσύστημα συνεργατών της Fortinet.