ΣΕΤΠΕ: δικτύωση, συνεργασίες και εξωστρέφεια στο καλοκαιρινό party της πληροφορικής

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Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη το Ετήσιο Καλοκαιρινό Party της Πληροφορικής, το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογιών Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ).

Η καθιερωμένη θερινή συνάντηση του ΣΕΤΠΕ έγινε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, φιλοξενήθηκε στο Shark Bar | Restaurant, στην Καλαμαριά, και αποτέλεσε, για ακόμη μία χρονιά, σημείο αναφοράς για τον κόσμο της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς μέλη και φίλοι του ΣΕΤΠΕ συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της πληροφορικής και ανέδειξαν τη σημασία της σταθερής επικοινωνίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τους παραγωγικούς φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενοι εταιριών πληροφορικής, επικεφαλής επιμελητηρίων και ερευνητικών ινστιτούτων, εκπρόσωποι οργανισμών, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και δημοσιογράφοι παραμέρισαν για λίγο τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και, με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, μοιράστηκαν σκέψεις, εμπειρίες και ιδέες για την επόμενη ημέρα της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η εκδήλωση λειτούργησε ως πεδίο ουσιαστικής δικτύωσης, δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων και καλλιέργειας νέων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Τους προσκεκλημένους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΤΠΕ, Αναστάσιος Μάνος, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, ο Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, ο Διονύσης Μανωλόπουλος, συνεργάτης του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαου Παπαϊωάννου, ο Σπύρος Τζελέπης, αντιδήμαρχος Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Γιώτα Παπαρίδου, πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ο Παναγιώτης Κετικίδης, πρόεδρος του ΔΣ της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, η Πόπη Καλαμπούκα, πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), ο Αθανάσιος Ιατρόπουλος, Α΄ αντιπρόεδρος της ΕΔΕΒΕ, και ο Ιωάννης Ρουκάς, Β΄ αντιπρόεδρος της ΕΔΕΒΕ, κ.ά.

Η παρουσία εκπροσώπων από διαφορετικούς τομείς της δημόσιας ζωής ανέδειξε τον ρόλο του ΣΕΤΠΕ ως σημείου διασύνδεσης ανάμεσα στην επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, την καινοτομία και τους θεσμούς. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη σημασία της Θεσσαλονίκης ως δυναμικού κέντρου για την ανάπτυξη του κλάδου της πληροφορικής και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Ο ΣΕΤΠΕ συνεχίζει να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ, να ενισχύει την εξωστρέφεια των μελών του και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ισχυρού, συνεργατικού και ανταγωνιστικού τεχνολογικού οικοσυστήματος με εθνική εμβέλεια.

Χρυσοί χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρίες DOTSOFT, GNOMON INFORMATICS, IID και LANCOM. Ασημένιοι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρίες ATLANTIS ENGINEERING, CONSORTIS GEOSPATIAL, DIGITAL MOUNTAINS, EXEO, GRECIOT και SOFTWEB.