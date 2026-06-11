Pylones Hellas & AEG: νέα εργαλεία που ενισχύουν Compliance και Operations στις αλλαγές του SWIFT

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Οι επερχόμενες αλλαγές του SWIFT και η εφαρμογή του Customer Security Controls Framework (CSCF) v2026 δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις ομάδες Compliance, Operations και Cybersecurity των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Η ανάγκη για έγκαιρη προετοιμασία, διατμηματική συνεργασία και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποίησης βρέθηκε στο επίκεντρο του exclusive roundtable που διοργάνωσαν η Pylones Hellas και η Allied Engineering Group (AEG) για επιλεγμένα στελέχη του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού κλάδου.

Με κεντρικό μήνυμα «SWIFT is Changing – Data Must Keep Up», η εκδήλωση εστίασε στις τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο πλαίσιο συμμόρφωσης, ποιότητας δεδομένων και κυβερνοασφάλειας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Dr. Mohamed Sadek, Chief Technology Officer της AEG, ο οποίος παρουσίασε τις σημαντικότερες αλλαγές που εισάγει το Strategic Compliance Mandate 2026 και ανέλυσε τις νέες απαιτήσεις του SWIFT σε επίπεδο data quality, structured information και security controls.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα όπως:

Η μετάβαση του SWIFT σε πλήρως δομημένα (structured) address formats μέσω του προτύπου ISO 20022.

Οι αυξημένες απαιτήσεις για data accuracy, validation και ποιότητα των transactional δεδομένων.

Η υποχρεωτική εφαρμογή του νέου Control 2.4A του CSCF v2026.

Η επέκταση του security perimeter πέρα από τη SWIFT Secure Zone, καλύπτοντας πλέον middleware, APIs, file transfer mechanisms και back-office connectors.

Οι νέες απαιτήσεις προστασίας των data flows μεταξύ SWIFT και εσωτερικών συστημάτων.

Οι σύγχρονες απειλές κυβερνοασφάλειας που σχετίζονται με AI-driven attacks, deepfake phishing και social engineering τεχνικές νέας γενιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ανάλυση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι νέες απαιτήσεις στην αρχιτεκτονική συμμόρφωσης των οργανισμών. Όπως επισημάνθηκε, η χρήση middleware, APIs ή άλλων customer connectors ενδέχεται να οδηγήσει σε επαναταξινόμηση ορισμένων αρχιτεκτονικών από Type B σε Type A4, αυξάνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις ελέγχου, τεκμηρίωσης και παροχής αποδεικτικών στοιχείων κατά τις ανεξάρτητες αξιολογήσεις συμμόρφωσης.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν πρακτικές προσεγγίσεις και πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής που βοηθούν τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της μετάβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε λύσεις αυτοματοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν τη μετατροπή μη δομημένων δεδομένων σε πλήρως συμβατές μορφές ISO 20022, μειώνοντας σημαντικά τον επιχειρησιακό φόρτο και τον κίνδυνο λαθών.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και προβληματισμούς σχετικά με τις επιπτώσεις των νέων απαιτήσεων στις καθημερινές λειτουργίες των οργανισμών τους, αναγνωρίζοντας ότι οι αλλαγές του SWIFT δεν αποτελούν μόνο μια υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά και μια ευκαιρία εκσυγχρονισμού διαδικασιών, βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων και ενίσχυσης της συνολικής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της Pylones Hellas να υποστηρίζει τους πελάτες της με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, καινοτόμες λύσεις και πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες εξελίξεις του χρηματοοικονομικού και του cybersecurity οικοσυστήματος.