Weekly Telecom: Η Ελλάδα στον χάρτη των δικτύων, η Ευρώπη στον αγώνα της τεχνολογικής αυτονομίας!

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Οι τηλεπικοινωνίες δεν συζητούνται πλέον μόνο ως εμπορική αγορά, αλλά ως υποδομή εθνικής ανθεκτικότητας, επενδύσεων και γεωοικονομικής δύναμης. Στην Κρήτη, η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε διπλά. Από τη μία πλευρά, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής Ομίλου ΟΤΕ, ανέδειξε τον ρόλο των υποδομών που μετατρέπουν το νησί σε διεθνή ψηφιακό κόμβο, με υποθαλάσσια καλώδια, οπτικές ίνες, FTTH και 5G να σχηματίζουν μια end-to-end διαδρομή από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη ◆ Από την άλλη, η Vodafone Ελλάδας έβαλε στο ίδιο κάδρο την Κρήτη ως πύλη διασύνδεσης Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, με τον σταθμό προσαιγιάλωσης στο Τυμπάκι, το 2Africa, το India-Europe Xpress και το σχεδιαζόμενο Thetis Express να ενισχύουν τη διεθνή θέση της Ελλάδας

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