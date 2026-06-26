Infocom Today #174: Καινοτομία με αντίκτυπο, στην κορυφή ο Δαίδαλος!

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 174ο κατά σειρά!
Σήμερα: Ψηφιακή Δεκαετία, Καινοτομία με αντίκτυπο, στην κορυφή ο Δαίδαλος!
Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.
Το Infocom Today έρχεται με την υποστήριξη της Samsung και του Samsung Knox, μιας πλατφόρμας ασφάλειας που προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα. Μάθε περισσότερα στο samsung.com/gr/
Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, στα Apple Podcasts, στο Spotify και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!