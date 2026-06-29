Weekly Telecom: Greece in Orbit, Δαίδαλος στη Γη και AI στο κέντρο!

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Από το «Χιούστον έχουμε πρόβλημα» στο «Αθήνα έχουμε πρόγραμμα»! ◆ Ξεκινάμε την εβδομάδα από το διάστημα, γιατί εκεί φαίνεται καθαρά πώς η τεχνολογία περνά από το αφήγημα στη στρατηγική. Το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο για το Διάστημα παρουσιάστηκε στην εκδήλωση Greece in Orbit, με το πρόγραμμα HELLAS-SPACE 2.0, ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ, να συνδέει δορυφορικές εφαρμογές με πολιτική προστασία, γεωργία ακριβείας, θαλάσσια επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και αμυντικές ανάγκες. Με άλλα λόγια, το διάστημα αρχίζει να μπαίνει στο φύλλο εργασίας του κράτους ◆ Από εκεί, η εθνική στρατηγική αποκτά και πρόσωπο, καθώς εξετάστηκε η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, με τον Αδριανό Γολέμη, γιατρό διαστημικών αποστολών και εκπαιδευόμενο αστροναύτη της ESA, στο επίκεντρο μιας αποστολής που αναμένεται μέσα στην επόμενη διετία

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