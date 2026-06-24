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Τετάρτη, 24 Ιουνίου

Ολοκληρώθηκε η συγκρότηση της νέας Ολομέλειας της ΕΕΤΤ

Τέτη ΗγουμενίδηBy 2 Mins Read Focus - Ελληνική Αγορά Telecoms
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Τέλος σε μια εκκρεμότητα που διαρκούσε εδώ και εβδομάδες μπαίνει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), μετά τον διορισμό των έξι μελών της Ολομέλειας που ολοκληρώνει τη συγκρότηση της νέας διοίκησης της Αρχής.

Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου διορίστηκαν τα νέα μέλη της Ολομέλειας, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει στις 5 Μαΐου με τη δημοσίευση του διορισμού του προέδρου Δημήτρη Βαρουτά και των δύο αντιπροέδρων, Σωτήρη Μαρκάτου για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και Αντώνη Κάργα για τον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Στη νέα Ολομέλεια συμμετέχουν ο Θεόδωρος Σαμαράς, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο νομικός Κωνσταντίνος Παυλέας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά Δημοσθένης Βουγιούκας, η ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών Μαρία-Ελένη Αμπελικιώτη, ο νομικός Βασίλειος Σκαρτσούνης και ο Πέτρος Ποτίκας, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από τα έξι μέλη, μόνο ο Πέτρος Ποτίκας συμμετείχε και στην προηγούμενη σύνθεση της Ολομέλειας, γεγονός που σηματοδοτεί σχεδόν πλήρη ανανέωση του ανώτατου συλλογικού οργάνου της ανεξάρτητης αρχής.

Η ολοκλήρωση της στελέχωσης της ΕΕΤΤ έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγορά, καθώς η Αρχή καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων εκκρεμοτήτων που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

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Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

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