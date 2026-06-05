Τα έσοδα της Xiaomi για το 1ο τρίμηνο του 2026 φτάνουν τα 12,5 δισ. ευρώ

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Η Xiaomi, εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών και έξυπνης κατασκευής με smartphone και έξυπνο υλικό συνδεδεμένο μέσω μιας πλατφόρμας Internet of Things («IoT») στον πυρήνα της, ανακοίνωσε τα μη ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά της για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026 . Αξιοποιώντας μια σταθερή βάση και με την ώθηση της συνεχούς καινοτομίας, ο Όμιλος επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα κατά το πρώτο τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 99,1 δισεκατομμύρια RMB, παραμένοντας σε υψηλό επίπεδο. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 6,1 δισεκατομμύρια RMB, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς. Τα λειτουργικά κέρδη της βασικής δραστηριότητάς του (smartphone × AIoT) αυξήθηκαν κατά σχεδόν 200% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου, η στρατηγική «Human × Car × Home» του Ομίλου συνέχισε να αποδίδει αποτελέσματα, με όλες τις βασικές δραστηριότητες να παρουσιάζουν σταθερή απόδοση. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα των smartphone ανήλθαν σε 44,3 δισεκατομμύρια RMB, με τη στρατηγική premiumization να οδηγεί τη μέση τιμή πώλησης («ASP») των smartphone παγκοσμίως σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τα έσοδα από τον τομέα των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων («EV»), της τεχνητής νοημοσύνης («AI») και άλλων νέων πρωτοβουλιών αυξήθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 19,9 δισεκατομμύρια RMB, επιδεικνύοντας ισχυρή ανθεκτικότητα. Τα έσοδα από τον τομέα των προϊόντων IoT και lifestyle ανήλθαν σε 24,7 δισεκατομμύρια RMB, με τα έσοδα από το εξωτερικό σε αυτόν τον τομέα να φτάνουν σε ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση.

Η στρατηγική premiumization προχωρά καθώς η παγκόσμια μέση τιμή πώλησης των smartphone φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Ο τομέας των smartphone σημείωσε σταθερή πρόοδο, με τα έσοδα να φτάνουν τα 44,3 δισεκατομμύρια RMB το πρώτο τρίμηνο του 2026, με παγκόσμιες αποστολές 33,8 εκατομμυρίων μονάδων. Σύμφωνα με την Omdia, οι παγκόσμιες αποστολές smartphone της Xiaomi κατατάχθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις για 23ο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι αποστολές smartphone του Ομίλου κατατάχθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις σε 47 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

Η στρατηγική premiumization του Ομίλου απέφερε αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Η μέση τιμή πώλησης (ASP) των smartphone παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 8,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο ρεκόρ των 1.310 RMB. Σύμφωνα με δεδομένα τρίτων, το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα premium smartphone (τιμή λιανικής 3.000 RMB ή υψηλότερη) αντιπροσωπεύουν το 23,5% του συνόλου των πωληθέντων smartphone του Ομίλου στην ηπειρωτική Κίνα. Τον Μάιο του 2026, η Xiaomi παρουσίασε επίσημα το Xiaomi 17 Max, ολοκληρώνοντας την πλήρη γκάμα των standard και Pro μοντέλων με μεγάλες και μικρές οθόνες για τη ναυαρχίδα της Xiaomi και επιτρέποντας στον Όμιλο να καλύψει τις ποικίλες ανάγκες των χρηστών με ένα πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο premium προϊόντων.

Ο τομέας των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων διατηρεί τη δυναμική ανάπτυξής του, με τη νέα γκάμα προϊόντων να κερδίζει την αναγνώριση της αγοράς

Κατά το πρώτο τρίμηνο, τα έσοδα από τον τομέα των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων πρωτοβουλιών αυξήθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 19,9 δισεκατομμύρια RMB, ενώ οι παραδόσεις νέων οχημάτων έφτασαν τις 80.856 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε ετήσια βάση.

Οι σειρές Xiaomi SU7 και Xiaomi YU7 έχουν αναγνωριστεί ευρέως από την αγορά από τη στιγμή της κυκλοφορία τους. Το Xiaomi SU7 νέας γενιάς, που κυκλοφόρησε επίσημα τον Μάρτιο του 2026, έχει συναντήσει ισχυρή ζήτηση στην αγορά. Στις 6 Μαΐου 2026, οι δεσμευμένες παραγγελίες για το Xiaomi SU7 νέας γενιάς ξεπέρασαν τις 80.000 μονάδες κατά την αρχική περίοδο πωλήσεων. Στις 23 Απριλίου 2026, οι συνολικές παραδόσεις του Xiaomi SU7 νέας γενιάς ξεπέρασαν τα 26.000 οχήματα, ενώ οι συνολικές παραδόσεις της σειράς Xiaomi YU7 έφτασαν τα 232.000 οχήματα τους πρώτους 10 μήνες μετά την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την Yiche, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2026, το Xiaomi SU7 κατέλαβε την 1η θέση σε πωλήσεις μεταξύ των καθαρά ηλεκτρικών σεντάν με τιμή άνω των 200.000 RMB, ενώ το Xiaomi YU7 κατέλαβε τη 2η θέση σε συνολικές πωλήσεις μεταξύ των SUV της ίδιας κατηγορίας.

Ο Όμιλος συνέχισε να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του, καθώς προχωρά προς την κατεύθυνση να γίνει ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Το Xiaomi YU7 Standard Edition και το Xiaomi YU7 GT κυκλοφόρησαν επίσημα τον Μάιο. Το Xiaomi YU7 GT, που τοποθετείται ως «SUV επιπέδου σπορ αυτοκινήτου σχεδιασμένο για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων», κατέγραψε τον ταχύτερο χρόνο γύρου στο Nürburgring Nordschleife για SUV με 7:22.755, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένα κινεζικό SUV κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως. Ο Όμιλος συνέχισε επίσης να επεκτείνει το δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών του. Στις 31 Μαρτίου 2026, η Xiaomi είχε ανοίξει 490 κέντρα πωλήσεων έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων σε 143 πόλεις της ηπειρωτικής Κίνας.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του IoT παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ τα έσοδα από τις υπηρεσίες διαδικτύου διατηρούν υγιή ανάπτυξη

Κατά το πρώτο τρίμηνο, η δραστηριότητα του Ομίλου στον τομέα των προϊόντων IoT και lifestyle διατήρησε υψηλά επίπεδα εσόδων και περιθωρίου μικτού κέρδους. Τα έσοδα ανήλθαν σε 24,7 δισεκατομμύρια RMB, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους ήταν 25,2%, σημειώνοντας αύξηση 5,1 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έσοδα από προϊόντα IoT και lifestyle στο εξωτερικό έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σημειώνοντας διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση, με ισχυρή δυναμική στις αγορές του εξωτερικού για κατηγορίες όπως tablets, τηλεοράσεις και μεγάλες οικιακές συσκευές.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, τα tablet της Xiaomi σημείωσαν σταθερή αύξηση των πωλήσεων. Σύμφωνα με την Omdia, οι αποστολές tablet της Xiaomi κατατάχθηκαν μεταξύ των πέντε πρώτων παγκοσμίως για 8ο συνεχόμενο τρίμηνο και μεταξύ των τριών πρώτων στην ηπειρωτική Κίνα. Τα wearable της Xiaomi διατήρησαν την ηγετική τους θέση, με τις παγκόσμιες αποστολές να κατατάσσονται στην 3η θέση και τις αποστολές στην ηπειρωτική Κίνα στην 2η θέση το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα ακουστικά TWS του Ομίλου είχαν επίσης καλή απόδοση, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στις αποστολές τόσο παγκοσμίως όσο και στην ηπειρωτική Κίνα. Τον Μάιο του 2026, ο Όμιλος λάνσαρε το Xiaomi Smart Band 10 Pro και τα πρώτα του ακουστικά με κλιπ, επεκτείνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των wearable.

Η συνέργεια μεταξύ υλικού και λογισμικού (hardware and software) συνέχισε να εδραιώνει τα πλεονεκτήματα του έξυπνου οικοσυστήματος της Xiaomi. Στις 31 Μαρτίου 2026, ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών IoT στην πλατφόρμα AIoT του Ομίλου (εξαιρουμένων των smartphone, των tablet και των φορητών υπολογιστών) έφτασε τα 1.118,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 18,5% σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των χρηστών με πέντε ή περισσότερες συσκευές συνδεδεμένες στην πλατφόρμα AIoT του Ομίλου έφτασε στο ρεκόρ των 23,6 εκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση 22,3% σε ετήσια βάση. Τον Μάρτιο του 2026, ο αριθμός των ενεργών χρηστών (MAU) του Xiaomi AI Assistant έφτασε στο ρεκόρ των 169,3 εκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση 15,5% σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των ενεργών χρηστών ανά μήνα (MAU) της εφαρμογής Xiaomi Home αυξήθηκε κατά 10,0% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 117,0 εκατομμύρια.

Ο τομέας των υπηρεσιών διαδικτύου διατήρησε υγιή ανάπτυξη, με τα έσοδα να φτάνουν τα 9,5 δισεκατομμύρια RMB το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε ετήσια βάση. Το μικτό περιθώριο κέρδους ήταν 76,1%. Τα έσοδα από τις διαδικτυακές υπηρεσίες στο εξωτερικό ανήλθαν σε 3,0 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 9,0% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τις διαδικτυακές υπηρεσίες στην ηπειρωτική Κίνα έφτασαν σε ιστορικό υψηλό. Η βάση χρηστών της Xiaomi συνέχισε επίσης να επεκτείνεται. Τον Μάρτιο του 2026, οι MAU στην ηπειρωτική Κίνα έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 195,8 εκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση 8,1% σε ετήσια βάση.

Τα τριμηνιαία έξοδα Ε&Α αυξήθηκαν κατά 33,4% σε ετήσια βάση, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την αναδιαμόρφωση του οικοσυστήματος «Human × Car × Home»

Η Xiaomi παραμένει προσηλωμένη στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε θεμελιώδεις βασικές τεχνολογίες και επενδύει αποφασιστικά στο μέλλον. Κατά το πρώτο τρίμηνο, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) έφτασαν τα 9,0 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 33,4% σε ετήσια βάση. Το προσωπικό του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης (R&D) ανήλθε συνολικά σε 26.048 άτομα. Ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει τουλάχιστον 16 δισεκατομμύρια RMB στην τεχνητή νοημοσύνη φέτος, με τις συνολικές επενδύσεις να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 60 δισεκατομμύρια RMB τα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου να επιταχυνθεί η δημιουργία μιας εμπειρίας τεχνητής νοημοσύνης κλειστού βρόχου εντός του οικοσυστήματος «Human × Car × Home».

Η Xiaomi πέτυχε σημαντικές καινοτομίες στα βασικά μοντέλα. Το Xiaomi MiMo-V2.5-Pro κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των παγκόσμιων μοντέλων ανοιχτού κώδικα τόσο στον Δείκτη Τεχνητής Ανάλυσης Νοημοσύνης όσο και στον Δείκτη Agentic. Το Xiaomi MiMo-V2-Pro κατέκτησε την πρώτη θέση στα παγκόσμια διαγράμματα ημερήσιου και εβδομαδιαίου όγκου κλήσεων στο OpenRouter μέσω του Hermes Agent. Στις 28 Απριλίου 2026, ο Όμιλος έθεσε επίσημα σε ανοιχτό κώδικα τη σειρά Xiaomi MiMo-V2.5 υπό την άδεια MIT.

Ο Όμιλος αξιοποιεί τις κορυφαίες δυνατότητές του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για να ενισχύσει ολοκληρωτικά το οικοσύστημα «Human × Car × Home». Τον Απρίλιο του 2026, η Xiaomi ξεκίνησε μια περιορισμένη κλειστή δοκιμαστική έκδοση του Xiaomi MiClaw σε πολλαπλές συσκευές, το οποίο πλέον υποστηρίζει smartphone, tablet, PC, Mac και την οθόνη Xiaomi Smart Home Screen. Το Xiaomi miclaw ήταν επίσης από τα πρώτα στην ηπειρωτική Κίνα που πέρασε την έγκυρη αξιολόγηση του CAICT για τους έξυπνους βοηθούς κινητών συσκευών. Στον τομέα της ενσωματωμένης νοημοσύνης, η Xiaomi λάνσαρε διαδοχικά το μεγάλο μοντέλο ρομποτικής VLA πρώτης γενιάς και ένα μοντέλο ρομπότ με λεπτή ρύθμιση της λαβής βασισμένο στην αφή. Τον Μάρτιο του 2026, το ανθρωποειδές ρομπότ της Xiaomi εισήλθε επίσημα στο εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων για πρακτική εξάσκηση και εκπαίδευση, κάνοντας ένα κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης.