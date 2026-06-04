Η Klarna λανσάρει το νέο in-app inbox για την προστασία των χρηστών από απάτες

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Η Klarna, η παγκόσμια ψηφιακή τράπεζα και πάροχος ευέλικτων λύσεων πληρωμών, προσθέτει το Klarna Inbox στην εφαρμογή, ένα μέτρο ασφάλειας ώστε να βοηθήσει τους καταναλωτές να επαληθεύσουν ότι ένα μήνυμα που φαίνεται ότι είναι από την Klarna είναι πραγματικό και ασφαλές. Η νέα λειτουργία είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή Klarna σε όλες τις αγορές.

Οι απάτες πλαστοπροσωπίας, όπου επιτήδειοι προσποιούνται γνωστά brands για να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά δεδομένα, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες απειλές για τους καταναλωτές σήμερα. Ένα ψεύτικο μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από τράπεζα, εμπορική επιχείρηση ή υπηρεσία πληρωμών μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την πρόσβαση σε ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία των χρηστών. Καθώς πλέον γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς τα αυθεντικά από τα παραπλανητικά μηνύματα, το νέο μέτρο ασφάλειας Klarna Inbox προσφέρει έναν απλό τρόπο επαλήθευσης: εάν ένα μήνυμα δεν εμφανίζεται στο Inbox της εφαρμογής, τότε δεν προέρχεται από την Klarna.

Πώς λειτουργεί:

Κάθε επίσημη επικοινωνία της Klarna – email, SMS, push notifications και επιστολές – πλέον εμφανίζεται ταυτόχρονα και μέσα στην πιστοποιημένη εφαρμογή της Klarna.

Το νέο Inbox λειτουργεί μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της εφαρμογής Klarna, όπου οι χρήστες συνδέονται με τα προσωπικά τους στοιχεία, και το οποίο δεν μπορούν να αντιγράψουν ή να αναπαράγουν οι επιτήδειοι.

Οι χρήστες εξακολουθούν να λαμβάνουν μηνύματα μέσω των καναλιών που ήδη χρησιμοποιούν, αλλά αποκτούν ένα επιπλέον σημείο επιβεβαίωσης που μπορούν να ελέγχουν.

Ο David Fock, Chief Product and Design Officer της Klarna, δήλωσε: «Η οικονομική απάτη επηρεάζει καθημερινά χιλιάδες καταναλωτές και δεν πρόκειται να μείνουμε αμέτοχοι ενώ επιτήδειοι προσποιούνται ότι είναι η Klarna για να εξαπατήσουν τους χρήστες μας. Το νέο Inbox προσφέρει έναν απλό τρόπο ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ποια επικοινωνία προέρχεται πραγματικά από την Klarna. Αν έχετε αμφιβολίες για ένα μήνυμα, αρκεί να ελέγξετε την εφαρμογή. Αν δεν εμφανίζεται εκεί, τότε δεν είναι από εμάς. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις απάτες υποκλοπής στοιχείων. Όσο περισσότερα brands δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιβεβαιώνουν τι είναι αυθεντικό, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το έργο των επιτήδειων.