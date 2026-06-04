Η ESET συνάπτει στρατηγική συνεργασία με το ΝΑΤΟ

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Η ESET ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, μαζί με τη Microsoft και την Palo Alto Networks. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συλλογικής ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο απέναντι στις υφιστάμενες και αναδυόμενες κυβερνοαπειλές.

Η αποτροπή και η άμυνα στον κυβερνοχώρο και τον ψηφιακό τομέα δεν εξαρτώνται μόνο από αξιόπιστο υλικό και λογισμικό, αλλά και από κοινές αρχές και πρότυπα συνεργασίας, όπως δήλωσε ο Jean Ellermann-Kingombe, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για την Κυβερνοασφάλεια και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία κρίσιμες υποδομές, απαραίτητες για τη λειτουργία των κοινωνιών μας, βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων, ενώ κακόβουλοι παράγοντες αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις για να εξελίσσουν διαρκώς τις τακτικές τους.

Οι στρατηγικές αυτές συνεργασίες μη εμπορικού χαρακτήρα ανακοινώθηκαν επίσημα στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για τις Συγκρούσεις στον Κυβερνοχώρο (CyCon), που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και του τομέα της κυβερνοασφάλειας. Μέσω αυτών των συνεργασιών θα ενισχυθεί ο διάλογος, η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και ο συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.

«Δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή αυξανόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο, οι οποίες επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις κοινωνίες μας και να αμφισβητήσουν τις αξίες μας. Για αυτό, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην από κοινού ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε αυτές τις απειλές» δήλωσε ο Martin Talian, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρικών Λύσεων της ESET.

Η ESET παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της να συμβάλλει σε έναν ασφαλέστερο κυβερνοχώρο, αξιοποιώντας τη μοναδική της εικόνα για το παγκόσμιο τοπίο απειλών, την εξειδίκευσή της στην υποστήριξη των επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας που προστατεύουν κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών συγκρούσεων όπως η Ουκρανία, καθώς και τις συνεχώς διευρυνόμενες ερευνητικές της ομάδες, οι οποίες υποστηρίζονται από προηγμένες τεχνολογίες αιχμής.