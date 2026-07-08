Vodafone Business: νέες υπηρεσίες SASE και Secure SD-WAN για ολοκληρωμένη ασφάλεια επιχειρήσεων

Το Vodafone Business φέρνει τις υπηρεσίες SASE (Secure Access Service Edge) και Secure SD–WAN, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο προηγμένων λύσεων συνδεσιμότητας και κυβερνοασφάλειας. Μέσα από αυτές, επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, μπορούν να δημιουργήσουν ένα μοντέρνο, ολοκληρωμένο και ασφαλές περιβάλλον δικτύωσης, σχεδιασμένο να υποστηρίζει την υβριδική εργασία, τη μετάβαση στο cloud και όλες τις αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Το Vodafone Business SASE αποτελεί μία από τις πιο προηγμένες λύσεις ασφάλειας και συνδεσιμότητας, ολοκληρώνοντας το SD-everything όραμα του Vodafone Business και λειτουργώντας συμπληρωματικά με το Vodafone Business Secure SD-WAN. Μέσα από ένα ενιαίο μοντέλο, ενοποιεί πολλαπλές δυνατότητες ασφάλειας, όπως οι Secure Web Gateway, Zero Trust Network Access, Cloud Firewalls και CASB, δημιουργώντας ένα υψηλής απόδοσης και πλήρως προστατευμένο περιβάλλον για δίκτυο, εφαρμογές και συσκευές. Η υπηρεσία επιτρέπει στους απομακρυσμένους χρήστες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο, στις εφαρμογές cloud και στις εταιρικές υπηρεσίες από οπουδήποτε, διασφαλίζοντας παράλληλα ενιαίες πολιτικές ασφάλειας σε υβριδικά μοντέλα εργασίας και ορατότητα στη λειτουργία του δικτύου.

Το Vodafone Business Secure SD-WAN είναι μια σύγχρονη λύση ασφαλούς δικτύωσης που συνδυάζει προηγμένη προστασία μέσω ενσωματωμένου Next Generation Firewall και προσφέρει βελτιστοποιημένη δρομολόγηση και ισχυρή απόδοση των εφαρμογών, ασφαλή πρόσβαση στο Cloud και απλοποιημένη διαχείριση του εταιρικού δικτύου. Παράλληλα, μέσω ενός ευέλικτου μοντέλου παροχής υπηρεσιών και την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη του Vodafone Business (Managed & Professional Services), οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος υποδομών και να απελευθερώσουν πόρους, ενώ αποκτούν πλήρη εικόνα της λειτουργίας και της ασφάλειας του δικτύου τους μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης.

Το Vodafone Business SASE προσφέρεται ως πλήρως εξατομικευμένη υπηρεσία, ενώ σε συνδυασμό με το Vodafone Business Secure SD-WAN επεκτείνει τη σύγκλιση δικτύωσης και ασφάλειας από τα άκρα του δικτύου έως τους απομακρυσμένους χρήστες και τις εφαρμογές cloud. Το Vodafone Business παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο υλοποίησης, από τον σχεδιασμό ασφαλών δικτυακών αρχιτεκτονικών, έως τη συνεχή λειτουργία και διαχείριση των υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες Vodafone Business SASE και Vodafone Business Secure SD–WAN αναπτύχθηκαν κεντρικά από το Vodafone Group σε συνεργασία με τη Fortinet, έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές λύσεων κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής συνεργασίας, η Vodafone αποτελεί Global Partner της Fortinet, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα του Vodafone Business να προσφέρει στις επιχειρήσεις ολοκληρωμένες και πλήρως διαχειριζόμενες υπηρεσίες που συνδυάζουν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία δικτύων με ισχυρή ασφάλεια και την καθοδήγηση από τους εξειδικευμένους συμβούλους του. Στην Ελλάδα, προηγήθηκε το 2025 η εμπορική διάθεση των ολοκληρωμένων SDN λύσεων, που παρουσιάστηκαν πρώτα από το Vodafone Business σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Fortinet.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Vodafone ανακηρύχθηκε Leader στο Gartner Magic Quadrant 2026 για Global WAN Services για όγδοη συνεχόμενη φορά, επιβεβαιώνοντας την αξία που προσφέρει ως αξιόπιστος συνεργάτης των επιχειρήσεων για ασφαλή συνδεσιμότητα με δυνατότητα υλοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα.