Πάνω από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιμετωπίσει online απάτες

Σύμφωνα με νέα παγκόσμια έρευνα της Kaspersky, το 56% των χρηστών του διαδικτύου δήλωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με περιστατικά online απάτης κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ενώ το 45% ανέφερε ότι υπήρξε θύμα επιθέσεων που στόχευαν τις συσκευές, τους λογαριασμούς ή τα προσωπικά του δεδομένα. Καθώς οι διαδικτυακές απάτες γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες, οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης της Kaspersky συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προστασία των χρηστών από σύγχρονες μεθόδους επίθεσης. Για ενισχυμένη ασφάλεια και καλύτερη ενημέρωση των χρηστών, οι δυνατότητες αυτές συγκεντρώνονται πλέον σε μια ειδική ενότητα στις εφαρμογές της Kaspersky για Windows και macOS.

Το τοπίο των διαδικτυακών απατών εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς οι επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένες, στοχευμένες και πλέον ενισχύονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι χρήστες ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους σχεδόν σε κάθε διαδικτυακή τους δραστηριότητα, είτε μέσω email, εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών καταστημάτων ή άλλων εφαρμογών.

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη* του κέντρου έρευνας αγοράς της Kaspersky, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ήρθαν αντιμέτωποι με διαδικτυακές απάτες ή κακόβουλες ενέργειες κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Παράλληλα, το 45% ανέφερε ότι υπήρξε θύμα επιθέσεων που στόχευαν τις συσκευές, τους λογαριασμούς ή τα δεδομένα του, όπως παραβιάσεις λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαρροές δεδομένων ή μολύνσεις από κακόβουλο λογισμικό.

Οι ειδικοί της Kaspersky επισημαίνουν ότι οι διαδικτυακές απάτες εξαπλώνονται ολοένα και περισσότερο, καθώς οι δράστες εκμεταλλεύονται σχεδόν κάθε νέα τάση ή σημαντικό γεγονός της επικαιρότητας. Τον Μάρτιο του 2026, οι τεχνολογίες anti-phishing της Kaspersky εντόπισαν αυξημένη δραστηριότητα σε απάτες που σχετίζονταν με το Μουντιάλ του 2026. Συγκεκριμένα, ανακάλυψαν ψεύτικες ιστοσελίδες που μιμούνταν τις επίσημες σελίδες της διοργάνωσης ή αξιοποιούσαν το ενδιαφέρον γύρω από το γεγονός, με στόχο να παραπλανήσουν τους χρήστες και να τους οδηγήσουν σε μη ασφαλείς επικοινωνίες. Ο ίδιος συνδυασμός μηχανικής μάθησης, αναγνώρισης προτύπων και ανάλυσης απειλών σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στις τεχνολογίες της Kaspersky να εντοπίζουν ένα ευρύ φάσμα μορφών διαδικτυακής απάτης. Σε αυτές περιλαμβάνονται σελίδες phishing, ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς και απάτες με κρυπτονομίσματα ή άλλες πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν τους χρήστες σε οικονομικές απώλειες.

Οι scam εκστρατείες μπορούν πλέον να αξιοποιούν προσωπικά δεδομένα που έχουν υποκλαπεί έπειτα από παραβιάσεις δεδομένων, μέσω κακόβουλου λογισμικού κλοπής πληροφοριών (infostealer malware), παραβιασμένων λογαριασμών και άλλων μορφών έκθεσης προσωπικών στοιχείων στο διαδίκτυο. Οι απατεώνες συνδυάζουν αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργούν πιο στοχευμένα μηνύματα, να υποδύονται πρόσωπα ή επαφές που οι χρήστες θεωρούν έμπιστα ή να καθιστούν τις μεθόδους τους ακόμη πιο πειστικές. Το Kaspersky Premium προστατεύει τους χρήστες από ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών απειλών, περιορίζοντας τους σχετικούς κινδύνους σε όλες τις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των smartphones. Αξιοποιεί τεχνολογίες προστασίας προσαρμοσμένες σε κάθε πλατφόρμα, οι οποίες ενσωματώνουν δυνατότητες ανίχνευσης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τη μηχανική μάθηση (ML). Στις δυνατότητες αυτές περιλαμβάνονται τα εργαλεία Data Leak Checker και Identity Theft Checker, τα οποία ειδοποιούν τους χρήστες για πιθανή έκθεση προσωπικών τους δεδομένων. Παράλληλα, το Kaspersky Password Manager συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση ασφαλών, μοναδικών κωδικών πρόσβασης, ενώ αξιοποιεί τεχνολογίες προστασίας που βασίζονται στην ανάλυση συμπεριφοράς, όπως το System Watcher. Το συγκεκριμένο εργαλείο παρακολουθεί προηγμένα τη συμπεριφορά των εφαρμογών και αξιοποιεί την αναγνώριση προτύπων για τον εντοπισμό, σε πραγματικό χρόνο, ενδείξεων κατάχρησης ή κακόβουλης δραστηριότητας.

Στις εφαρμογές της Kaspersky για Windows και macOS, οι δυνατότητες αυτές συγκεντρώνονται πλέον σε μια ειδική ενότητα με την ονομασία AI-powered Scam Protection, ώστε οι χρήστες να μπορούν να τις εντοπίζουν ευκολότερα και να κατανοούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στην προστασία τους. Στις εφαρμογές για κινητές συσκευές, οι ίδιες δυνατότητες συνεχίζουν να λειτουργούν στο παρασκήνιο.

«Οι απάτες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν πλέον μια νέα πραγματικότητα. Δημιουργούνται με τη βοήθεια της AI, εξελίσσονται και πολλαπλασιάζονται συνεχώς, ενώ μπορούν να εμφανιστούν σε σχεδόν κάθε σημείο του κυβερνοχώρου. Μπορεί να έχουν τη μορφή ψεύτικων ιστοσελίδων πώλησης εισιτηρίων ή ακόμη και μηνυμάτων που φαίνεται να προέρχονται από φίλους. Είναι ικανές να παραπλανήσουν ακόμη και τους πιο έμπειρους χρήστες. Η ικανότητα αναγνώρισης των διαδικτυακών απατών από τον ίδιο τον χρήστη δεν επαρκεί πλέον. Για αυτόν τον λόγο, ενσωματώσαμε προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης με τεχνητή νοημοσύνη απευθείας στα προϊόντα μας, ώστε η τεχνολογία μας να εντοπίζει απειλές που μπορεί να μην είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι και να προστατεύει τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο», σχολιάζει η Marina Titova, Vice President του Consumer Business στην Kaspersky.

Οι νέες επισημάνσεις AI υποδεικνύουν το σύνολο των λειτουργιών που παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία από ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών απειλών, επιτρέποντας στους χρήστες των Windows και macOS να κατανοούν ευκολότερα πώς η λύση προστατεύει κάθε πτυχή της ψηφιακής τους δραστηριότητας. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση του Kaspersky Premium για Windows και macOS.