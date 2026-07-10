Commvault: 15η χρονιά Leader στο Gartner Magic Quadrant για backup και προστασία δεδομένων

Η Commvault, κορυφαίος πάροχος ενοποιημένων λύσεων ανθεκτικότητας (unified resilience) για επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, ανακοίνωσε σήμερα ότι αναγνωρίστηκε ως Leader στο 2026 Gartner Magic Quadrant για Πλατφόρμες Backup και Προστασίας Δεδομένων.¹ Η αξιολόγηση βασίστηκε σε συγκεκριμένα κριτήρια που εξέτασαν τη συνολική Πληρότητα Οράματος και την Ικανότητα Υλοποίησης της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Commvault, η ανάδειξή της ως Leader αντικατοπτρίζει τη συνεχή καινοτομία της στους τομείς της κυβερνοανθεκτικότητας (cyber resilience), της ανάκτησης δεδομένων, της προστασίας δεδομένων στο cloud και της απλοποίησης των λειτουργιών. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η εταιρεία επέκτεινε την AI-enabled πλατφόρμα Commvault Cloud, ενσωματώνοντας ενοποιημένες δυνατότητες που βοηθούν τους οργανισμούς να ενισχύσουν την ασφάλεια των δεδομένων, την ανθεκτικότητα των ψηφιακών ταυτοτήτων (identity resilience) και την ανάκαμψη από κυβερνοεπιθέσεις (cyber recovery) σε ολοένα και πιο σύνθετα υβριδικά περιβάλλοντα.

«Οι οργανισμοί χρειάζονται τη βεβαιότητα ότι μπορούν να προστατεύσουν τα κρίσιμα δεδομένα τους, να διασφαλίσουν τις ψηφιακές ταυτότητές τους και να ανακάμψουν γρήγορα όταν προκύπτουν διαταραχές. Καθώς υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζονται επίσης τη σιγουριά ότι μπορούν να ανακτήσουν εφαρμογές, δεδομένα και λειτουργίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και στα πιο σύνθετα επιχειρησιακά και τεχνολογικά περιβάλλοντα», δήλωσε ο Pranay Ahlawat, Chief Technology and AI Officer της Commvault. «Οι συνεχείς επενδύσεις μας στην κυβερνοανθεκτικότητα, την αυτοματοποίηση της ανάκτησης, καθώς και στην ανθεκτικότητα και την ευφυΐα της τεχνητής νοημοσύνης, βοηθούν τους πελάτες μας να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.»

Ενισχύοντας την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σε δεδομένα, διαχείριση ταυτότητας και ανάκτηση.

Η ανάκτηση έχει γίνει το καθοριστικό μέτρο της ανθεκτικότητας. Καθώς οι οργανισμοί επεκτείνονται σε υβριδικά περιβάλλοντα cloud και υιοθετούν όλο και περισσότερο τις τεχνολογίες που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζονται τη βεβαιότητα ότι μπορούν να ανακτήσουν κρίσιμα δεδομένα, εφαρμογές, ταυτότητες και λειτουργίες γρήγορα, με ασφάλεια και σε εταιρική κλίμακα.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Commvault συνέχισε να επεκτείνει την πλατφόρμα ανθεκτικότητάς της με δυνατότητες που σχεδιάστηκαν για την απλοποίηση των λειτουργιών, τη βελτίωση της ορατότητας σε ευαίσθητα δεδομένα και την ενίσχυση της προστασίας σε υβριδικά περιβάλλοντα. Τα νέα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα ως

μέρος της κυκλοφορίας της πλατφόρμας Commvault Cloud Unity περιλαμβάνουν πλέον διευρυμένη προστασία για σύγχρονα workloads, όπως το Azure Databricks lakehouse, το GitHub, το GitLab, το BigQuery και το monday.com, ενισχυμένες δυνατότητες Ανάλυσης Κινδύνου (Risk Analysis) μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας ασφάλειας δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης της Satori, καθώς και διευρυμένες δυνατότητες ανθεκτικότητας ταυτοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας για κρίσιμα συστήματα ταυτοποίησης όπως το Okta.

Μαζί, αυτές οι δυνατότητες υποστηρίζουν το όραμα της Commvault για τις Λειτουργίες Ανθεκτικότητας (ResOps), βοηθώντας τους οργανισμούς να ενοποιήσουν την ασφάλεια δεδομένων, την ανθεκτικότητα ταυτοτήτων, την κυβερνοανάκτηση, την ανθεκτικότητα της τεχνητής νοημοσύνης και την επιχειρησιακή απόκριση μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας. Συνδυάζοντας αυτές τις λειτουργίες, οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν τους χρόνους ανάκτησης, να βελτιώσουν την κυβερνοετοιμότητα, να απλοποιήσουν τις λειτουργίες και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα στις πιο κρίσιμες επιχειρηματικές εφαρμογές, τις ταυτότητες και τα στοιχεία δεδομένων τους.

Επιπλέον πηγές

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναγνώριση της Commvault στο 2026 Gartner Magic Quadrant για Πλατφόρμες Backup και Προστασίας Δεδομένων, και να κατεβάσετε ένα δωρεάν αντίγραφο της αναφοράς, επισκεφθείτε το https://www.commvault.com/gc/itleaders.