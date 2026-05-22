Η Mind The Hack κατατάχθηκε στη θέση 37 του Sifted 100 Southern Europe 2026

Η Mind The Hack, εταιρεία κυβερνοασφάλειας που αναπτύσσει πλατφόρμα offensive exposure management, ανακοινώνει την κατάκτηση της 37ης θέσης στο Sifted 100: Southern Europe 2026, της ετήσιας λίστας της Sifted με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startups και scaleups στη Νότια Ευρώπη.

Με βάση την κατάταξη, η Mind The Hack αποτελεί την κορυφαία offensive cybersecurity εταιρεία της λίστας και τη δεύτερη κορυφαία εταιρεία κυβερνοασφάλειας συνολικά.

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας και τη σημασία μιας νέας προσέγγισης στην κυβερνοασφάλεια: πέρα από το παραδοσιακό vulnerability management, με έμφαση στη συνεχή επιβεβαίωση της πραγματικής έκθεσης σε απειλές, την αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης από επιτιθέμενους, την ανάλυση διαδρομών επίθεσης και την προτεραιοποίηση κινδύνων με βάση το πραγματικό επιχειρησιακό ρίσκο.

Η πλατφόρμα της Mind The Hack βοηθά οργανισμούς να εντοπίζουν, να επιβεβαιώνουν και να ιεραρχούν κυβερνοκινδύνους στο ψηφιακό τους περιβάλλον, αξιοποιώντας την αυτοματοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τις μεθοδολογίες ethical hacking.

«Από την πρώτη ημέρα, στη Mind The Hack πιστεύουμε ότι οι οργανισμοί δεν χρειάζονται περισσότερο “θόρυβο” στην κυβερνοασφάλεια. Χρειάζονται καθαρή εικόνα για το τι είναι πραγματικά εκτεθειμένο, τι μπορεί όντως να αξιοποιηθεί από έναν επιτιθέμενο και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο», δήλωσε ο Σταύρος Κηρύκος, Founder & CEO της Mind The Hack. «Η υψηλή κατάταξή μας στο Sifted 100: Southern Europe 2026 αποτελεί σημαντική αναγνώριση της πορείας μας, της ομάδας μας και της ανάγκης της αγοράς για πιο πρακτικές, τεκμηριωμένες και επιθετικά προσανατολισμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας».

Η λίστα Sifted 100: Southern Europe 2026 αναδεικνύει τις 100 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στη Νότια Ευρώπη, με βάση τον ρυθμό αύξησης των εσόδων τους τα τελευταία οικονομικά έτη. Το πλήρες report είναι διαθέσιμο εδώ: https://sifted.eu/intelligence/reports/sifted-100-southern-europe-2026