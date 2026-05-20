Έτος ορόσημο για τον Όμιλο Active το 2025 με είσοδο σε μια νέα εποχή ανάπτυξης

Ο Όμιλος Active δημοσίευσε την ετήσια οικονομική έκθεσή του για την χρήση 2025, η οποία έχει συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Ο Όμιλος Active, αποτελεί έναν ισχυρό ελληνικό όμιλο τεχνολογίας και πληροφορικής που αναπτύσσεται και εξελίσσεται εδώ και 30 χρόνια με γνώμονα την πελατοκεντρική του φιλοσοφία και την αξιοπιστία της τεχνογνωσίας του. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που περιλαμβάνει: Τεχνολογία ΤΠΕ & Υπηρεσίες ΤΠΕ, Λογισμικό & Κυβερνοασφάλεια, Κέντρα Δεδομένων & Δικτύωση, IoT & Έξυπνες Πόλεις, Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες και Επαγγελματικές Υπηρεσίες. Η ισχυρή παρουσία του Ομίλου επιβεβαιώνεται και ενδυναμώνεται από μακροχρόνιες συνεργασίες με ηγετικές εταιρίες IT / ICT, όπως οι Lenovo, Dell, HPE, IBM, Microsoft, Fortinet, Cisco, Huawei, Checkpoint, Kyocera, Samsung και Epson, καθώς και από ένα δυναμικό και ιδιαίτερα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πελατών περιλαμβάνει τόσο ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και κρατικούς φορείς. O Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 180 εξειδικευμένους επαγγελματίες και έχει παρουσία σε περισσότερες από 100 πόλεις πανελλαδικά.

Κατά το 2025 ο Όμιλος Active συνέχισε να πρωταγωνιστεί, να εξελίσσεται αλλά και να εκτελεί ευρείας κλίμακας έργα ψηφιακού μετασχηματισμού:

Διαχείριση πάνω από 1.500 ενεργών συμβολαίων μίσθωσης και συντήρησης εξοπλισμού σε μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Υπογραφή νέων συμβάσεων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ολοκλήρωση έργων στα πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Ενίσχυση της δραστηριότητας εξοπλισμού και υπηρεσιών Data Center & Networking

Συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος σε υποδομές, εξοπλισμό Managed Services και ανθρώπινο δυναμικό.

Ταυτόχρονα, προχώρησε στην απόκτηση του 100% της θυγατρικής εταιρίας YLEM 3D PRINTING, εδραιώνοντας την παρουσία του Ομίλου στον τομέα των τρισδιάστατων εκτυπώσεων.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, το 2025 αποτέλεσε ακόμη ένα έτος σημαντικής ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών, καθώς επιβεβαιώθηκε η ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και η στρατηγική επικέντρωσης του Ομίλου σε υπηρεσίες τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού. Παρά τις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας του, ενώ παράλληλα έθεσε τις βάσεις για τη μετάβασή του σε μια νέα εποχή ανάπτυξης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε ανήλθε σε €61,2 εκατ., ενώ εξίσου σημαντική ήταν η αναπτυξιακή δυναμική σε μια σειρά από κρίσιμους λειτουργικούς τομείς, με αύξηση σε ετήσια βάση, όπως: οι Professional Services (+20,7%), Software & Cyber Security (+4,0%), Data Center & Networking (+3,5%) και του Τechnology ICT & ICT Services (+2,0%).

Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων στον τομέα Managed Services και Έργων κατά την 31.12.2025 ανήλθε σε €58,8 εκατ., παρέχοντας σημαντική ορατότητα εσόδων και κατ’ επέκταση σταθερότητα για τα επόμενα έτη.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε €15,9 εκατ. έναντι €15,5 εκατ. το 2024, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 26,0% έναντι 25,3% αντίστοιχα, γεγονός που αποδίδεται στην ενισχυμένη συνεισφορά υπηρεσιών υψηλότερου περιθωρίου κέρδους στο μείγμα πωλήσεων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε €10,5 εκατ., αντανακλώντας τις υψηλές λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 17,1%.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 13%, σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων, και ανήλθαν σε €5,7 εκατ. έναντι €5,0 εκατ. το 2024.

Προοπτικές του Ομίλου

Με στόχο την διεύρυνση των υπηρεσιών και των προϊόντων του και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ο Όμιλος υλοποιεί διετές (2026-2027) επενδυτικό σχέδιο ύψους €14,1 εκατ., μέσω εγκεκριμένης χρηματοδότησης με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμέρους επενδύσεις σε ανάπτυξη λογισμικού και πλατφόρμα AI για εσωτερική χρήση και δυνατότητα για μελλοντική εμπορική αξιοποίηση, αγορές αποθεμάτων για υποστήριξη υπηρεσιών Managed Services, εκσυγχρονισμό των υποδομών και εξοπλισμό και λύσεις Smart Cities. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, κατόπιν και της λήψης των σχετικών εγκρίσεων της 7ης Μαΐου 2026, ενισχύει σημαντικά τη χρηματοδοτική ευελιξία και τη ρευστότητα του Ομίλου Active ενώ επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία της στρατηγικής του.

Παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, οι προοπτικές του κλάδου ICT στην Ελλάδα συνεχίζουν να παραμένουν θετικές. Στρατηγική στόχευση του Ομίλου αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του ως ολοκληρωμένου παρόχου λύσεων ICT στην ελληνική αγορά, με επίκεντρο τις υπηρεσίες Managed Services, τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και τις λύσεις έξυπνων πόλεων (Smart Cities).

Για το 2026, η Διοίκηση εκτιμά ότι ο Όμιλος θα διατηρήσει την αναπτυξιακή του δυναμική, στηριζόμενος στο ευρύ πελατολόγιο που διαθέτει, στο ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, στην εδραιωμένη θέση που κατέχει αναφορικά με έργα του Δημοσίου Τομέα καθώς και στην διεύρυνση των υπηρεσιών Managed Services. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που σχετίζονται με το ευρύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο κ. Ιωάννης Στασινόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ACTIVE, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν ότι η ACTIVE βρίσκεται σε τροχιά ουσιαστικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Παρά το απαιτητικό περιβάλλον, πετύχαμε αύξηση των καθαρών κερδών κατά σχεδόν 13%, βελτιώσαμε τα περιθώρια μας σε όλα τα επίπεδα και χτίσαμε ένα ισχυρό ανεκτέλεστο επαναλαμβανόμενων εσόδων, το οποίο μας δίνει ισχυρή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια. Δεν είμαστε απλώς μια εταιρία που εμπορεύεται τεχνολογία αλλά ένας αξιόπιστος εταίρος ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Επιπλέον, εξετάζουμε την προοπτική εισαγωγής μας στην ΕΝ.Α. Growth Market του Euronext Athens, γεγονός που θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρία, με εξωστρέφεια, ενισχυμένη εταιρική διακυβέρνηση, σαφές επενδυτικό σχέδιο, και στρατηγική που κοιτά μπροστά.»