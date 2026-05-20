Skroutz Hub, FBS & AutoStore: νέα εποχή στα logistics και το ecommerce

Το Skroutz Hub αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο direct to consumer 3PL (Third-Party Logistics) hub στην Ελλάδα, με δυνατότητες διαχείρισης που είναι πλέον συγκρίσιμες με αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές logistics, τόσο σε επίπεδο όγκου παραγγελιών όσο και σε επιχειρησιακή δυναμικότητα.

Η αποθήκη διαχειρίζεται πάνω από 45 χιλ. κωδικούς και 500 χιλ. τεμάχια, ενώ έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 1,2 εκατομμύρια τεμάχια. Η δυνατότητα γρήγορης διεκπεραίωσης αποδείχθηκε στην πράξη κατά τη Black Friday και τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, που χαρακτηρίζονται από υψηλή αιχμή. Ο ρυθμός διεκπεραίωσης παραγγελιών αυξάνεται συνεχώς, με το ιστορικό υψηλό να σημειώνεται μετά το Πάσχα, και πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 14 Απριλίου όπου διεκπεραιώθηκαν πάνω από 18 χιλ. παραγγελίες σε μία ημέρα. Σημειώνεται ότι η αποθήκη έχει δυνατότητα διεκπεραίωσης πάνω από 25 χιλ. παραγγελίες την ημέρα.

Η επίδραση στην ανάπτυξη των συνεργατών

Πάνω από 300 συνεργάτες αξιοποιούν σήμερα την υπηρεσία αποθήκευσης και διεκπεραίωσης παραγγελιών “Fulfilled by Skroutz (FBS)”*, ενώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο αξιοποίησης της υπηρεσίας έχουν δει:

αύξηση 54% στον μηνιαίο τζίρο τους κ.μ.ο**

αύξηση 58% στον τζίρο του κορυφαίου μήνα τους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πριν από την ένταξή τους στο FBS

Παράλληλα, το μερίδιο των πωλήσεών τους που διεκπεραιώνεται μέσω του Skroutz Hub αυξήθηκε κατά 20% τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας πλέον το 65%.

Η σταθερή αυτή ανοδική πορεία αποτυπώνεται και στη συνεχή διεύρυνση του δικτύου συνεργατών που εμπιστεύονται την υπηρεσία: από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, 138 νέες επιχειρήσεις «έβαλαν» το πρώτο τους προϊόν στο Skroutz Hub.

Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή

Οι καταναλωτές δείχνουν την προτίμησή τους στην ταχύτητα και την αξιοπιστία της υπηρεσίας, με τις αποστολές μέσω FBS να καταγράφουν αύξηση 75% το τελευταίο έτος (Μάρτιος 2025 – Μάρτιος 2026).

Η θετική εμπειρία αποτυπώνεται και στο Average SEF (Shopping Experience Feedback) score, το οποίο για τις παραγγελίες FBS αγγίζει το 4,8, έναντι 4,6 για τις παραγγελίες που διεκπεραιώνονται εκτός υπηρεσίας. Σε κλίμακα σχεδόν 2 εκατομμυρίων παραγγελιών, η διαφορά αυτή επιβεβαιώνει ότι η αξιοπιστία της αποθήκης συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική εμπειρία του πελάτη και στην ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων αγορών.

*Η υπηρεσία FBS αναλαμβάνει για τους εμπόρους όλη τη διαδικασία διεκπεραίωσης παραγγελιών, από την αποθήκευση και συσκευασία μέχρι την αποστολή και διαχείριση επιστροφών, ενώ την ίδια στιγμή εξυπηρετεί άμεσα τους καταναλωτές. Μάλιστα, ακόμη και έμποροι που εδρεύουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται «δίπλα» στον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας άμεση παράδοση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

**Τα στοιχεία αύξησης τζίρου προκύπτουν από τη σύγκριση δεδομένων 12 μηνών πριν και μετά την ένταξη στην υπηρεσία FBS, για επιχειρήσεις με εδραιωμένη παρουσία στο marketplace.

AutoStore: Η τεχνολογία αιχμής πίσω από το Skroutz Hub

Το AutoStore είναι σήμερα το πιο προηγμένο σύστημα αυτοματοποιημένης αποθήκευσης και ανάκτησης (AS/RS) παγκοσμίως, βασισμένο στη φιλοσοφία του “Cube Storage Automation”.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αποθήκες που απαιτούν μεγάλους διαδρόμους για τη μετακίνηση ανθρώπων ή κλαρκ, το AutoStore αξιοποιεί στο μέγιστο κάθε διαθέσιμο σημείο αποθήκευσης. Τα προϊόντα αποθηκεύονται το ένα πάνω στο άλλο μέσα σε ειδικούς κάδους (Bins) σε ένα μεγάλο αλουμινένιο πλέγμα (Grid). Χαρακτηριστικό της μέγιστης αξιοποίησης του χώρου είναι ότι, χωρίς την τεχνολογία του AutoStore, το Skroutz θα χρειαζόταν δύο επιπλέον αποθήκες για να διαχειριστεί τον ίδιο όγκο τεμαχίων.

Η τεχνολογία του συστήματος βασίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία:

Το Πλέγμα ( Grid ): ο σκελετός του συστήματος που ορίζει τον χώρο αποθήκευσης

ο σκελετός του συστήματος που ορίζει τον χώρο αποθήκευσης Οι Κάδοι ( Bins ): οι κάδοι αποθήκευσης των προϊόντων

οι κάδοι αποθήκευσης των προϊόντων Τα Ρομπότ ( Robots ): κινούνται αυτόνομα στην κορυφή του Grid και ανακτούν τον σωστό κάδο. Όταν ζητηθεί ένα προϊόν, το ρομπότ πηγαίνει πάνω από τη στήλη, σηκώνει τους ενδιάμεσους κάδους (αν χρειάζεται), ανακτά τον κατάλληλο και τον μεταφέρει στους σταθμούς.

κινούνται αυτόνομα στην κορυφή του Grid και ανακτούν τον σωστό κάδο. Όταν ζητηθεί ένα προϊόν, το ρομπότ πηγαίνει πάνω από τη στήλη, σηκώνει τους ενδιάμεσους κάδους (αν χρειάζεται), ανακτά τον κατάλληλο και τον μεταφέρει στους σταθμούς. Οι Σταθμοί (Ports): τα σημεία όπου το ρομπότ παραδίδει τον κάδο στον άνθρωπο (picker). Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος παραμένει σταθερός και το προϊόν «έρχεται» σε εκείνον, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο εκτέλεσης κάθε παραγγελίας.

Το AutoStore «μαθαίνει» και αυτο-βελτιστοποιείται συνεχώς μέσω της ίδιας της χρήσης του. Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση μεταφέρονται σταδιακά στα ανώτερα επίπεδα του Grid, ώστε να ανακτώνται ταχύτερα, ενώ τα λιγότερο δημοφιλή παραμένουν χαμηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο λειτουργεί το σύστημα, τόσο πιο γρήγορο και αποδοτικό γίνεται.

Το AutoStore ξεχωρίζει όχι μόνο για την ταχύτητα και την αποδοτικότητά του, αλλά και για τη σημαντικά χαμηλή ενεργειακή του κατανάλωση. Ενδεικτικά, 10 ρομπότ του συστήματος καταναλώνουν ενέργεια αντίστοιχη με αυτή μίας ηλεκτρικής σκούπας, γεγονός που το καθιστά μία ιδιαίτερα βιώσιμη λύση αυτοματοποιημένης αποθήκευσης, ενώ έχει χρόνο διαθεσιμότητας (uptime) 99,7%, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία της αποθήκης.

Το AutoStore στο Skroutz Hub

Το σύστημα AutoStore του FBS εγκαταστάθηκε σε χρόνο-ρεκόρ μόλις 4 μηνών (Δεκέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026).

Η νέα υποδομή εκτείνεται σε 1.000 τ.μ., φτάνει τα 8 μέτρα ύψος και αποτελείται από 36.000 bins, 30 robots, 2 σταθμούς εισόδου και 5 σταθμούς εξόδου/εισόδου με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 1,2 εκατομμυρίων τεμαχίων.

Η επένδυση αυτή αλλάζει ριζικά τα δεδομένα παραγωγικότητας της αποθήκης: ένας χειριστής μπορεί πλέον να διεκπεραιώσει έως και 220 παραγγελίες ανά ώρα, σημειώνοντας μία εντυπωσιακή αύξηση 70% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο λειτουργίας, όπου η αντίστοιχη δυνατότητα ήταν 130 παραγγελίες ανά ώρα.

Η νέα υποδομή ενισχύει καταλυτικά την επιχειρησιακή δυναμική του Skroutz Hub και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη ταχύτερη εξυπηρέτηση καταναλωτών και συνεργατών σε πανελλαδικό επίπεδο.