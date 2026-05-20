Η CLICO Greece ανακοινώνει τη διάκριση της συνεργάτιδας Recorded Future ως Leader στο Gartner Magic Quadrant 2026

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Η CLICO Greece, κορυφαίος διανομέας λύσεων κυβερνοασφάλειας και υποδομών με ισχυρή παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι η στρατηγική της συνεργάτιδα εταιρεία, Recorded Future αναγνωρίστηκε ως Leader στο Gartner Magic Quadrant 2026 για Cyberthreat Intelligence Technologies.

Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη δυναμική της Recorded Future τόσο ως προς το όραμά της όσο και ως προς την ικανότητα υλοποίησης προηγμένων λύσεων cyber threat intelligence, οι οποίες επιτρέπουν στους οργανισμούς να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά σύγχρονες κυβερνοαπειλές.

Ως επίσημος διανομέας της πλατφόρμας Recorded Future στην Ελλάδα και στο ευρύτερο οικοσύστημα, η CLICO Greece υποστηρίζει επιχειρήσεις, οργανισμούς κρίσιμων υποδομών και φορείς του δημόσιου τομέα, προσφέροντας πρόσβαση σε μία από τις πλέον προηγμένες πλατφόρμες cyber threat intelligence παγκοσμίως.

Η πλατφόρμα της Recorded Future συνδυάζει AI-driven analytics, machine intelligence και ανθρώπινη τεχνογνωσία, παρέχοντας real-time ορατότητα σε παγκόσμιες κυβερνοαπειλές, vulnerabilities, adversaries και attack infrastructure. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες ασφαλείας μπορούν να επιταχύνουν την ταχύτητα απόκρισης σε περιστατικά, να μειώσουν την πολυπλοκότητα των λειτουργιών ασφαλείας και να λαμβάνουν ταχύτερες και πιο στοχευμένες αποφάσεις.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η Recorded Future αναγνωρίστηκε ως Leader στο Gartner Magic Quadrant 2026 για Cyberthreat Intelligence Technologies», δήλωσε ο Γιώργος Κουσίσης, Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας στην CLICO Greece. «Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την καινοτομία και τη στρατηγική αξία που προσφέρει η Recorded Future διεθνώς. Μέσα από τη συνεργασία μας, η CLICO Greece φέρνει στην ελληνική αγορά κορυφαίες δυνατότητες cyber threat intelligence, βοηθώντας τους οργανισμούς να ενισχύσουν την κυβερνοανθεκτικότητά τους απέναντι σε ένα όλο και πιο σύνθετο threat landscape.»

Η Recorded Future εξυπηρετεί σήμερα περισσότερους από 1.900 οργανισμούς σε 80 χώρες και αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη εταιρεία threat intelligence παγκοσμίως. Η πλατφόρμα της αναλύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια intelligence datapoints από open web, dark web, technical και proprietary sources, παρέχοντας contextualized και actionable intelligence σε ολόκληρο τον κύκλο ασφάλειας.

Μέσω της συνεργασίας της με τη Recorded Future, η CLICO Greece συνεχίζει να ενισχύει το cybersecurity portfolio της με τεχνολογίες που επιτρέπουν σε SOC teams, security analysts και decision-makers να ανταποκρίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες κυβερνοαπειλές.