Η CBS ενισχύει τη συνεργασία με την NVIDIA σε Visualization και GPU-accelerated λύσεις

Η Cosmos Business Systems ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος NVIDIA σε Ελλάδα και Κύπρο, επεκτείνει την συνεργασία της με την ένταξή της στο NVIDIA Partner Network (NPN) με Visualization Competency, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της σχέση με τη NVIDIA και τη θέση της στην αγορά των GPU και AI υποδομών.

Η νέα αυτή συνεργασία αναγνωρίζει την Cosmos Business Systems ως εξουσιοδοτημένο συνεργάτη για λύσεις NVIDIA RTX και visual computing, δίνοντάς της πρόσβαση σε εξειδικευμένα εμπορικά, τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, καθώς και σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το NVIDIA Visualization Competency καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λύσεων που βασίζονται σε GPU accelerationκαι visual computing, όπως υποδομές RTX, virtual workstations μέσω vGPU / VDI, περιβάλλοντα 3D design, simulation και digital twins, καθώς και AI–enabled visualization workflows. Παράλληλα, η συνεργασία επεκτείνεται σε ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν υποδομές, software και υπηρεσίες, όπως NVIDIA AI Enterprise, Omniverse και vGPU, με εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Cosmos Business Systems ενισχύει τον ρόλο της όχι μόνο ως προμηθευτής τεχνολογικών προϊόντων, αλλά ως πάροχος end–to–end λύσεων υπολογιστικής ισχύος, visualization και AI υποδομών, για οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, τη βιομηχανία, τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική, την εκπαίδευση και κάθε περιβάλλον που απαιτεί προηγμένη επεξεργασία εικόνας, δεδομένων και προσομοιώσεων.

Σχετικά με τη νέα συνεργασία, ο κ. Γιάννης Τσακώνης, Chief XaaS Officer της Cosmos Business Systems, δήλωσε: «Η ένταξη της Cosmos Business Systems στο NVIDIA Partner Network με Visualization Competency αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην αγορά των GPU και AI υποδομών. Η συνεργασία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας προηγμένες λύσεις visualization, virtual workstations, simulation και AI-enabled workflows, συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής, εξειδικευμένο software και υπηρεσίες υψηλής αξίας. Για την Cosmos, η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική συνεργασία, αλλά ένα στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης νέων λύσεων, νέων αγορών και νέων δυνατοτήτων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.»

Η Cosmos Business Systems συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ψηφιακής οικονομίας, ενισχύοντας την τεχνογνωσία της σε τομείς όπως το AI, το high–performance computing, το virtualization, τα data centers και οι GPU–accelerated υποδομές.