Softweb: η Οικοσυμμετρία αποκτά διεθνή ακαδημαϊκή υπόσταση μέσω του ICOAE 2026

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Ο Όμιλος Softweb ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ότι το επιστημονικό άρθρο με τίτλο: “Digital Eco symmetry: Towards a New Framework for Ecosystem–Based Digital Transformation” έγινε επίσημα αποδεκτό για παρουσίαση στο 19ο International Conference on Applied Economics (ICOAE 2026), ένα από τα πλέον καταξιωμένα διεθνή επιστημονικά συνέδρια στον τομέα της εφαρμοσμένης οικονομίας και της διεπιστημονικής έρευνας.

Η αποδοχή του άρθρου σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ελληνική επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, καθώς η έννοια της «Οικοσυμμετρίας» (Digital Eco symmetry) αποκτά πλέον διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση και επιστημονική τεκμηρίωση ως ένα νέο μοντέλο προσέγγισης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το ICOAE αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο συνέδριο με παρουσία άνω των 19 ετών, προσελκύοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 200 ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως. Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύονται από τη Springer και καταχωρούνται στη Scopus, ενώ η διαδικασία αποδοχής των επιστημονικών εργασιών πραγματοποιείται μέσω αυστηρής διαδικασίας double-blind peer review, διασφαλίζοντας υψηλά ακαδημαϊκά και επιστημονικά πρότυπα.

Η ερευνητική εργασία αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης, έρευνας και συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Softweb και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου γύρω από τον σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών και των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων.

Η έννοια της «Οικοσυμμετρίας» εισάγει μια νέα προσέγγιση που αντιμετωπίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό όχι ως μια μεμονωμένη τεχνολογική διαδικασία, αλλά ως ένα δυναμικό οικοσύστημα αλληλεπίδρασης, συνεργασίας, συμμετρίας και συνδεσιμότητας μεταξύ επιχειρήσεων, ανθρώπων, πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υποδομών.

Η παρουσίαση του άρθρου θα πραγματοποιηθεί στο ICOAE 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις 9–11 Ιουλίου 2026 στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο, καθώς μετά από πολλά χρόνια ερευνητικής και πρακτικής αναζήτησης διαμορφώνεται και αναγνωρίζεται επιστημονικά ένα νέο τεκμηριωμένο μοντέλο που φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις και τα ψηφιακά οικοσυστήματα προσεγγίζουν τον μετασχηματισμό της νέας εποχής.

Ο Όμιλος Softweb συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στη σύνδεση της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικότητας και ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο τη δημιουργία νέας γνώσης και μοντέλων που μπορούν να παράγουν ουσιαστική αξία για την οικονομία και την κοινωνία.