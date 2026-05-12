FlexiCommerce B2B: η νέα πλατφόρμα της Digital4U, μέλους του Ομίλου EPSILONNET

Η Digital4U, μέλος του Ομίλου EPSILONNET, ξεκίνησε τη διάθεση του FlexiCommerce B2B, ενός νέου ψηφιακού συστήματος, που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται την B2B παραγγελιοληψία, αξιοποιώντας πλήρως τα δεδομένα του ERP τους.

Η λύση έχει διασυνδεθεί πλήρως με τις πλατφόρμες ERP του Ομίλου, PYLON Hybrid & Galaxy Hybrid, δημιουργώντας ένα ενιαίο οικοσύστημα μεταξύ εμπορικής δραστηριότητας και back-office λειτουργιών, όπου όλα τα δεδομένα λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί τα κατάλληλα εργαλεία για την εύκολη διασύνδεση με τα ERP τρίτων κατασκευαστών, καθώς και ειδική λειτουργικότητα για την αυτόνομη εισαγωγή ειδών και εμπορικών πολιτικών.

Η αρχιτεκτονική της λύσης βασίζεται σε productized προσέγγιση, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο υλοποίησης σε σχέση με συνήθεις custom υλοποιήσεις.

Από τη χειροκίνητη παραγγελιοληψία στην ψηφιακή εμπειρία

Σε ένα περιβάλλον όπου πολλές επιχειρήσεις του τομέα της χονδρικής εξακολουθούν να βασίζονται σε μη δομημένες διαδικασίες, όπως τηλεφωνικές παραγγελίες ή email, η Flexicommerce B2B λύση έρχεται να προσφέρει μια πλήρως οργανωμένη, αυτοματοποιημένη και αξιόπιστη διαδικασία παραγγελιοληψίας, συνδέοντας σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα τιμών, αποθεμάτων και πελατών με την καθημερινή εμπορική δραστηριότητα.

H FlexiCommerce B2B επιτρέπει:

την online B2B παραγγελιοληψία με εξατομικευμένους εμπορικούς όρους

την άμεση διασύνδεση με ERP για ενημέρωση αποθεμάτων και τιμών

τη μείωση λαθών και λειτουργικών καθυστερήσεων

την ενημέρωση Εμπορικών & Οικονομικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

την επιτάχυνση του κύκλου παραγγελίας και τιμολόγησης

βελτιωμένη εμπειρία πελάτη σε B2B περιβάλλον

Πέρα από τα βασικά χαρακτηριστικά, η FlexiCommerce B2B προσφέρει ουσιαστική επιχειρησιακή αξία συμβάλλοντας σε:

αύξηση πωλήσεων, μέσω ευκολότερης και ταχύτερης διαδικασίας παραγγελίας

μείωση λειτουργικού κόστους, περιορίζοντας τις manual καταχωρήσεις και τα λάθη

καλύτερη αξιοποίηση του ERP, αξιοποιώντας πραγματική εμπορική των δεδομένων της επιχείρησης

διαθεσιμότητα της λήψης παραγγελίας 24/7, προσφέροντας τη δυνατότητα παραγγελίας οποτεδήποτε, με χρήση υπολογιστή ή κινητού

ενίσχυση πελατειακής εμπειρίας, με προσωποποιημένη και σύγχρονη B2B αλληλεπίδραση

συνεχή αναβάθμιση χωρίς πολυπλοκότητα, καθώς η λύση βασίζεται σε παραμετροποιήσιμη αρχιτεκτονική, η οποία δεν απαιτεί ειδικευμένη custom ανάπτυξη.

Η Digital4U, με τη συγκεκριμένη λύση, ενισχύει το portfolio των ψηφιακών λύσεων του Ομίλου της EPSILONNET, υποστηρίζοντας τον σύγχρονο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, με ένα εργαλείο που συνδέει την τεχνολογία με την καθημερινή εμπορική λειτουργία.

Η λύση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του τομέα Χονδρικής, που επιθυμούν να οργανώσουν ολοκληρωμένα τη B2B παραγγελιοληψία τους σε ένα πιο πλήρως αυτοματοποιημένο και αποδοτικό μοντέλο εμπορικής λειτουργίας.

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν FlexiCommerce B2B εδώ ή απευθυνθείτε στον Συνεργάτη του Δικτύου της EPSILONNET στην περιοχή σας.