Η ESET επενδύει €40 εκατ. στην AI κυβερνοασφάλεια

Η ESET, παγκόσμια ηγέτιδα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ανακοίνωσε επένδυση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ στην ανάπτυξη λύσεων κυβερνοασφάλειας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Παράλληλα, η εταιρεία προειδοποιεί για μια νέα επιφάνεια επιθέσεων που αναδύεται με ταχείς ρυθμούς, εξαιτίας των αυτόνομων και ενεργών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ESET, Richard Marko, στο ESET World 2026, έρχεται ως απάντηση σε μια μεταβολή που είναι ήδη εμφανής στα δεδομένα της εταιρείας.

Από το Μάρτιο του 2026, οι τεχνολογίες της ESET έχουν σαρώσει σχεδόν 800.000 μοναδικά «skills» τεχνητής νοημοσύνης (αρθρωτά στοιχεία που καθοδηγούν τους AI agents ως προς την εκτέλεση εργασιών, τη χρήση εργαλείων, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την αλληλεπίδραση με εξωτερικά συστήματα). Περίπου 25.000 από αυτές τις δεξιότητες χαρακτηρίστηκαν ύποπτες, ενώ περισσότερες από 3.000 αποκλείστηκαν ως σαφώς κακόβουλες.

Ο συνολικός αριθμός αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 13 φορές σε σύγκριση με τις περίπου 60.000 δημόσια διαθέσιμες δεξιότητες που είχαν καταγραφεί στις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τους ερευνητές της ESET, οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν μέρος ενός ταχέως αναπτυσσόμενου επιπέδου της αλυσίδας εφοδιασμού λογισμικού, συνδέοντας συχνά ευαίσθητα συστήματα με εξωτερικά αποθετήρια, πρόσθετα (plugins), σύνολα δεδομένων και υπηρεσίες τρίτων.

«Η κυβερνοασφάλεια εισέρχεται σε μια εντελώς νέα εποχή», δήλωσε ο Richard Marko, Διευθύνων Σύμβουλος της ESET. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα εργαλείο άμυνας, γίνεται μέρος της ίδιας της επιφάνειας επίθεσης. Η επένδυσή μας επικεντρώνεται στο να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την κυβερνοασφάλεια αντί να την αποδυναμώνει, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογιών ικανών να προστατεύουν τους οργανισμούς σε έναν κόσμο αυτόνομης τεχνητής νοημοσύνης».

Η επένδυση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της ESET και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση σε προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε ένα μικρό αριθμό κολοσσών τεχνολογίας παγκοσμίως.

«Πιστεύουμε ότι το μέλλον της κυβερνοασφάλειας δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από μοντέλα που ελέγχονται από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας» πρόσθεσε ο Marko. «Στην κυβερνοασφάλεια, η ψηφιακή αυτονομία έχει σημασία».

Με την υποστήριξη ενός τριετούς σχεδίου προσλήψεων, το οποίο θα αυξήσει την ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της ESET σε 1.000 ερευνητές και μηχανικούς, η επένδυση ύψους 40 εκατ. ευρώ θα επικεντρωθεί σε τρεις στρατηγικούς τομείς:

Ανεξάρτητα βασικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης με προτεραιότητα στην ασφάλεια,

Ενα πλήρες πολυεπίπεδο πλαίσιο ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης,

Το νέας γενιάς Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC) τεχνητής νοημοσύνης.

«Η ESET πρωτοπορεί εδώ και καιρό στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας», δήλωσε ο Juraj Jánošík, Αντιπρόεδρος Τεχνητής Νοημοσύνης της ESET. «Αυτό που αλλάζει τώρα είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Τα εργαλεία AI ενσωματώνονται πλέον στην καθημερινή εργασία, τα αυτόνομα συστήματα διευρύνουν την επιφάνεια επίθεσης και οι ομάδες ασφάλειας χρειάζονται ταχύτερους τρόπους ανταπόκρισης στις απειλές. Αυτή η επένδυση μάς επιτρέπει να δραστηριοποιούμαστε σε όλο το φάσμα: από τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων AI για την κυβερνοασφάλεια, έως την ενσωμάτωση αυτόνομων δυνατοτήτων στις λειτουργίες ασφάλειας, πάντα υπό ανθρώπινη εποπτεία».

Ανεξάρτητα βασικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης με προτεραιότητα στην ασφάλεια

Η ESET θα επιταχύνει την ανάπτυξη δικών της μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI), σχεδιασμένων ειδικά για εφαρμογές κυβερνοασφάλειας. Σε αντίθεση με τα συστήματα AI γενικής χρήσης, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σε ευρύ φάσμα περιεχομένου του διαδικτύου, τα μοντέλα της ESET θα βελτιστοποιηθούν με τη χρήση δεδομένων τηλεμετρίας κυβερνοασφάλειας και πληροφοριών για πραγματικές απειλές, που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια των σχεδόν 35 ετών λειτουργίας της εταιρείας.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις υπάρχουσες τεχνολογίες της που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα ESET LiveGrid, ESET LiveCortex και ESET LiveGuard, ενώ παράλληλα θα διερευνά αναδυόμενες έννοιες AI, συμπεριλαμβανομένων των World Models, τα οποία είναι ικανά να κατανοούν τη συμπεριφορά, το πλαίσιο και την πρόθεση μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος ασφάλειας με τεχνητή νοημοσύνη

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες, η ESET αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική ασφάλειας εγγενώς προσαρμοσμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την προστασία οργανισμών από αναδυόμενους κινδύνους και απειλές.

Η επένδυση αυτή θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη του ESET Secure AI Relay, ενός ασφαλούς ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ χρηστών, agents τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρηματικών εφαρμογών και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας θα δημιουργήσει μηχανισμούς προστασίας σε επίπεδο δικτύου για την επικοινωνία μεταξύ agents τεχνητής νοημοσύνης. Το ESET AI Skills Checker, ένα δωρεάν εργαλείο που παρουσιάστηκε στη Διάσκεψη RSAC 2026, καθώς και οι αναβαθμισμένες εκδόσεις του που έχουν ενσωματωθεί στα προϊόντα της ESET, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το αναδυόμενο οικοσύστημα συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με agents.

Δημιουργία του νέου AI SOC

Μια νέα γενιά τεχνολογιών Κέντρου Λειτουργιών Ασφάλειας (SOC) με τεχνητή νοημοσύνη θα σχεδιαστεί ώστε να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη κλίμακα και πολυπλοκότητα των σύγχρονων περιβαλλόντων ανίχνευσης και απόκρισης. Αντί να αντικαταστήσει απλώς τους αναλυτές με agents τεχνητής νοημοσύνης, η ESET στοχεύει να επαναπροσδιορίσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται, συσχετίζεται και γίνεται κατανοητή η τηλεμετρία κυβερνοασφάλειας.

Το όραμα της εταιρείας είναι να καταστήσει την προηγμένη κυβερνοασφάλεια με τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη όχι μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και σε μεσαίου και μικρότερου μεγέθους οργανισμούς, μέσω τεχνολογιών προστασίας με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και εποπτείας.

«Η κυβερνοασφάλεια δεν μπορεί να εξελίσσεται με την προσθήκη περισσότερων ειδοποιήσεων, περισσότερων πινάκων ελέγχου και μεγαλύτερης πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Marko. «Ο κλάδος χρειάζεται ένα ακόμη σημαντικό άλμα προς τα εμπρός. Πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να συμβάλει ώστε η κυβερνοασφάλεια να γίνει εύκολη και προσβάσιμη σε όλους».