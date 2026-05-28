Schneider Electric: υλοποίηση υποδομών AI $290 εκατ. για την TeraWulf

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας και η Motivair της Schneider Electric, κορυφαίος καινοτόμος στην τεχνολογία liquid cooling για ψηφιακές υποδομές, ανακοίνωσαν την επιτυχή σταδιακή παράδοση λύσεων υποδομής AI αξίας άνω των 290 εκατομμυρίων δολαρίων για το ταχέως αναπτυσσόμενο data campus Lake Mariner της TeraWulf.

Η συνεργασία υπογραμμίζει την κοινή δέσμευση των τριών εταιρειών να παρέχουν επιταχυνόμενη, επεκτάσιμη και αξιόπιστη υπολογιστική ικανότητα στην εποχή του AI. Καθώς ο χρόνος διαθεσιμότητας ενεργειακής ισχύος αναδεικνύεται σε κρίσιμο περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του AI στις ΗΠΑ, το έργο αναδεικνύει πώς ο συνδυασμός ενέργειας, ψύξης και digital intelligence μπορεί να προσφέρει νέα χωρητικότητα με την ταχύτητα που απαιτεί η εποχή του AI.

Μετά την πλήρη ολοκλήρωσή του, το Lake Mariner προβλέπεται να υποστηρίζει έως και 750 MW ενεργειακής ζήτησης, που αξιοποιεί τον παλαιό βιομηχανικό χώρο και την υπάρχουσα ενεργειακή υποδομή, μετατρέποντάς το σε έναν χώρο ψηφιακής υποδομής επόμενης γενιάς. Βρίσκεται έξω από το Μπάφαλο, στο Μπάρκερ της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ), και αξιοποιεί κορυφαίες λύσεις liquid cooling της Motivair και ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα της Schneider Electric για την υποστήριξη φορτίων εργασίας HPC, cloud και AI.

Συνδυάζοντας τεχνικό σχεδιασμό, τεχνογνωσία στον τομέα της μηχανικής, προηγμένη ενεργειακή υποδομή, καινοτόμες τεχνολογίες ψύξης, καθώς και υποστηρικτικό λογισμικό και υπηρεσίες, η συνεργασία αυτή βοηθά την TeraWulf να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για AI-ready data centers, βελτιστοποιώντας παράλληλα την ενεργειακή κατανάλωση και τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Χάρη στη στρατηγική του τοποθεσία, που εξασφαλίζει πρόσβαση σε αξιόπιστη και οικονομική ενέργεια και επεκτάσιμη υποδομή, το συγκρότημα Lake Mariner υποστηρίζεται από μακροπρόθεσμες συμβάσεις μίσθωσης από βασικούς πελάτες, όπως οι Core42 και Fluidstack (με την υποστήριξη της Google). Η τοποθεσία τροφοδοτείται από το περιφερειακό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Νέας Υόρκης, το οποίο αποτελείται σε ποσοστό περίπου 89% από ενέργεια χωρίς εκπομπές άνθρακα, με σημαντικό πλεόνασμα διαθέσιμης ισχύος για την υποστήριξη του φόρτου εργασίας HPC και AI των πελατών.

«Η στρατηγική της TeraWulf επικεντρώνεται στην παροχή επεκτάσιμης, ενεργειακά αποδοτικής υποδομής ικανής να υποστηρίξει την αυξανόμενη ένταση του φόρτου εργασίας AI και HPC» δήλωσε ο Sean Farrell, Chief Operating Officer της TeraWulf. «Συνεργαζόμενοι στενά με ηγέτες του κλάδου όπως η Schneider Electric και η Motivair, επιταχύνουμε την ανάπτυξη AI–ready χωρητικότητας στις εγκαταστάσεις μας στο Lake Mariner, ενισχύοντας παράλληλα τα ισχυρά λειτουργικά θεμέλια που απαιτούνται για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ζήτησης των πελατών.»

Ως κορυφαίος στρατηγικός συνεργάτης στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, το έργο απαιτούσε από τις εταιρείες Schneider Electric και Motivair να τηρήσουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα κατασκευής και λειτουργίας, καθώς η TeraWulf επεδίωκε να μετατρέψει την εγκατάσταση σε μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων data centers εντός δώδεκα μηνών. Η TeraWulf χρειάστηκε επίσης τεχνική καθοδήγηση σε θέματα σχεδιασμού και μηχανικής για την εγκατάσταση του Συστήματος Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS) Galaxy VX της Schneider Electric, των Συστημάτων Μπαταριών Ιόντων Λιθίου Galaxy, των Μονάδων Διανομής Ψυκτικού (CDU) της Motivair, των In-Rack Συλλεκτών και των Ψυχόμενων Θυρών, καθώς και των NetShelter Racks και Περιβλημάτων. Επιπλέον, η βραβευμένη λύση λογισμικού της Schneider Electric, το EcoStruxure IT Data Center Expert, ενσωματώθηκε για προηγμένη παρακολούθηση και digital intelligence, ενώ οι Υπηρεσίες Πελατών της Motivair χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη κινδύνων, την ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση της επένδυσης στην ψύξη.

«Καθώς η ζήτηση για AI υποδομές επιταχύνεται, ο χρόνος που απαιτείται για την παροχή ισχύος έχει καταστεί καθοριστικός παράγοντας που περιορίζει την ανάπτυξη. Οι πάροχοι υπηρεσιών χρειάζονται συνεργάτες που μπορούν να συνδυάσουν προηγμένες υποδομές, υπηρεσίες και τεχνογνωσία στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, ώστε να υποστηρίξουν την ταχεία ανάπτυξη AI data centers μεγάλης κλίμακας», δήλωσε ο Manish Kumar, Executive Vice President, Secure Power & Data Centers της Schneider Electric. «Η συνεργασία μας με την TeraWulf δημιουργεί ένα στρατηγικό σχέδιο για τον συνδυασμό επιτόπιας τροφοδοσίας, αυτοματοποίησης με AI, προηγμένης liquid cooling και digital intelligence σε έναν παραδοσιακό βιομηχανικό χώρο. Παρέχουμε ανθεκτικές, αποδοτικές και επεκτάσιμες λύσεις για data centers με την ταχύτητα και την κλίμακα που απαιτεί η εποχή του AI.»