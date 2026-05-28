NoFire AI: χρηματοδότηση $2,5 εκ. για ανάπτυξη πλατφόρμας αυτόνομης αξιοπιστίας λογισμικού (AI SRE)

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Η NoFire AI, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αξιοπιστίας λογισμικού και υποδομών, ανακοινώνει την ολοκλήρωση γύρου Series Seed χρηματοδότησης, με επικεφαλής τη Marathon Venture Capital και τη συμμετοχή του a16z scout. Η επένδυση θα επιταχύνει την αποστολή της NoFire AI να μετασχηματίσει τη διαχείριση εταιρικών υποδομών cloud, μετατρέποντας τις παραδοσιακές διαδικασίες από χειροκίνητη, αντιδραστική πυρόσβεση (firefighting) σε αυτόνομη και προληπτική αποτροπή δυσλειτουργιών.

Η ραγδαία εξέλιξη και υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και αυτόνομων ψηφιακών βοηθών προγραματισμού (AI coding assistants όπως Claude Code και Codex) έχει οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση της ταχύτητας παραγωγής κώδικα. Η μετάβαση αυτή, γνωστή και ως εποχή του “Vibe Coding”, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν εφαρμογές με πρωτοφανείς ρυθμούς, αλλά συνοδεύεται από μια σοβαρή πρόκληση: το κομμάτι του κύκλου ζωής του λογισμικού που αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων παραγωγής δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτή την ταχύτητα.

Ως αποτέλεσμα, οι ομάδες Site Reliability Engineering (SRE) και operations βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτοφανή όγκο δεδομένων τηλεμετρίας (logs, metrics, traces) και αυξημένη πολυπλοκότητα υποδομών cloud. Όταν προκύπτει ένα σφάλμα, οι μηχανικοί αναγκάζονται να χάνουν πολύτιμο χρόνο jump-άροντας μεταξύ δεκάδων διαφορετικών dashboards και noisy alerts για να εντοπίσουν χειροκίνητα την αιτία, επηρεάζοντας άμεσα τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και το λειτουργικό κόστος των οργανισμών.

Η NoFire AI αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση εισάγοντας ένα γνωστικό επίπεδο ελέγχου (cognitive control layer) που ενσωματώνεται άμεσα στις υφιστάμενες υποδομές τηλεμετρίας μέσω APIs, χωρίς να απαιτεί από τις επιχειρήσεις την αντικατάσταση των εργαλείων τους. Η πλατφόρμα παρέχει χαρτογράφηση των αόρατων εξαρτήσεων του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, προληπτική αξιολόγηση ρίσκου αλλαγών κώδικα πριν από τη διάθεσή τους στην παραγωγή (CI/CD pipeline), και κεντρική διαχείριση της επιχειρησιακής γνώσης, ώστε καμία βλάβη να μην χρειαστεί να επιλυθεί δύο φορές.

Η NoFire AI ιδρύθηκε από μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών SRE και στελεχών με αποδεδειγμένη πορεία στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού. Οι ιδρυτές της εταιρείας περιλαμβάνουν τον Σπύρο Οικονομάκη (CEO) και τον Αντώνη Χαλκιόπουλο (CRO/COO)—ιδρυτή της Lenses.io, εταιρείας του προηγούμενου χαρτοφυλακίου της Marathon που εξαγοράστηκε επιτυχώς—καθώς και τον Παναγιώτη Μουσταφέλλο (CTO, πρώην Distinguished Engineer στην Elastic) και τον Δρ. Αναστάσιο Νάνο (AI Lead, διακεκριμένο ερευνητή συστημάτων).

Η χρηματοδότηση θα επιτρέψει στη NoFire AI να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογία της, να επεκτείνει την ομάδα της και να επιταχύνει το πλάνο διάθεσης της πλατφόρμας στην αγορά, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση από scale-ups και μεγάλους οργανισμούς.

“Τα παραδοσιακά εργαλεία παρακολούθησης απλώς ειδοποιούν ότι κάτι έχει σπάσει, προκαλώντας alert fatigue και πανικό. Η NoFire AI αποτελεί μια εντελώς νέα προσέγγιση: μια πλατφόρμα αυτόνομης αξιοπιστίας σχεδιασμένη για την εποχή του AI, η οποία παρακάμπτει τον θόρυβο, εντοπίζει την ακριβή αιτία του σφάλματος σε επίπεδο γραμμής κώδικα ή ρύθμισης και επαναφέρει τη σταθερότητα σε λεπτά αντί για ώρες”, δήλωσε ο Σπύρος Οικονομάκης, συνιδρυτής και CEO της NoFire AI.

“Η πλατφόρμα μας λειτουργεί ως ένας αυτόνομος πιλότος για τις υποδομές cloud. Μέσω της αιτιώδους ανάλυσης (Causal AI), μπορούμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά μιας αλλαγής πριν αυτή επηρεάσει την παραγωγή, ενώ παράλληλα codify-ουμε την επιχειρησιακή μνήμη του οργανισμού, διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα παραμένουν διαρκώς θωρακισμένα και αυτόνομα”, πρόσθεσε ο Παναγιώτης Μουσταφέλλος, συνιδρυτής και CTO της NoFire AI.

Ο Πάνος Παπαδόπουλος, εταίρος στη Marathon Venture Capital, συμπλήρωσε: “Η ταχεία παραγωγή κώδικα μέσω AI δημιουργεί ένα κύμα πολυπλοκότητας που είναι αδύνατον να διαχειριστούν οι άνθρωποι χειροκίνητα. Η NoFire AI φέρνει τη λύση με μια προσέγγιση υψηλής κεφαλαιακής αποτελεσματικότητας και τεχνολογικής αρτιότητας. Έχοντας υποστηρίξει στο παρελθόν την ομάδα της Lenses.io, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε ξανά με τους ιδρυτές για να ηγηθούν της επόμενης ημέρας στο cloud infrastructure, υπενθυμίζοντας πως στην εποχή των αυτόνομων υποδομών, ‘τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ SRE σοφοῦ ἐστί’”.