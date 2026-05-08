ΟΤΕ: Κινητή, FTTH και ICT στήριξαν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Η κινητή τηλεφωνία, οι υπηρεσίες ICT και η ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις (FTTH) στήριξαν τα αποτελέσματα του ΟΤΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τον Όμιλο να καταγράφει αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας. Παράλληλα, στη συζήτηση με τους αναλυτές βρέθηκαν οι εξελίξεις γύρω από το φάσμα κινητής τηλεφωνίας και οι κινήσεις της ΔΕΗ στην αγορά τηλεπικοινωνιών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, απέφυγε να προχωρήσει σε εκτιμήσεις για το αν η ΔΕΗ θα κινηθεί τελικά προς την κινητή τηλεφωνία, σημειώνοντας ότι δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει ούτε ο τρόπος διάθεσης του φάσματος στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Όπως επίσης ανέφερε, οι τιμές εκκίνησης που έχει παρουσιάσει έως τώρα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κινούνται σε λογικά επίπεδα, ωστόσο είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της διαδικασίας. Οι αναφορές αυτές συνδέονται με τη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για το φάσμα που θα αναδιανεμηθεί το 2027, με τη λήξη των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης των ΟΤΕ, Vodafone και Nova.

Στη διαβούλευση, όπως έχει ήδη γράψει το infocom.gr, συμμετείχε και η ΔΕΗ, με πληροφορίες της αγοράς να αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον της αφορούσε συνολικά το διαθέσιμο φάσμα και όχι μόνο επιμέρους ζώνες συχνοτήτων. Στελέχη της επιχείρησης δεν έχουν μέχρι στιγμής ανοίξει τα χαρτιά τους για το αν εξετάζεται είσοδος και στην κινητή τηλεφωνία.

Σε ερώτηση για το αν η επέκταση της ΔΕΗ στα δίκτυα FTTH έχει αρχίσει να επηρεάζει τον ΟΤΕ, ο κ. Νεμπής υποστήριξε ότι η αγορά τηλεπικοινωνιών λειτουργεί εδώ και χρόνια σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν πως η συνδρομητική βάση του Ομίλου παραμένει σταθερή.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 859,4 εκατ., αυξημένος 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ανήλθε στα 338,4 εκατ., αυξημένο 2,8%, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 39,4% από 40,2% ένα χρόνο πριν. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν στα 188,9 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα 138,2 εκατ., μειωμένα 9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 153,6 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία σημειώνει ότι τα περσινά μεγέθη είχαν επηρεαστεί θετικά από εφάπαξ φορολογική επιστροφή 10,5 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν στα 108,5 εκατ., μειωμένες 7,6%, κυρίως λόγω χαμηλότερων επενδύσεων σε τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν στα 60,4 εκατ. από 106,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τη διοίκηση να αποδίδει την πτώση κυρίως στις αυξημένες φορολογικές πληρωμές στις αρχές του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 519,1 εκατ., ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα παρέμειναν στα 551 εκατ. ευρώ. Ο ΟΤΕ σημείωσε επίσης ότι το ομόλογο 500 εκατ. με επιτόκιο 0,875% λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026 και εξετάζονται επιλογές αναχρηματοδότησης.

Στην κινητή τηλεφωνία, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν 5,5%. Η διοίκηση απέδωσε την επίδοση κυρίως στη μετάβαση συνδρομητών καρτοκινητής σε προγράμματα συμβολαίου και στη μεγαλύτερη χρήση δεδομένων. Οι συνδρομητές συμβολαίου ανήλθαν σε 3,1 εκατ., αυξημένοι 7,6%, ενώ η μέση μηνιαία χρήση δεδομένων έφτασε τα 19,3 GB, αυξημένη 22%.

Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά πλέον το 99%, ενώ το δίκτυο 5G Stand Alone καλύπτει πάνω από το 79% του πληθυσμού.

Στη σταθερή τηλεφωνία, τα έσοδα λιανικής αυξήθηκαν 1,1%, με τον ΟΤΕ να συνεχίζει να δίνει βάρος στη διείσδυση του FTTH και στην υπηρεσία Fixed Wireless Access μέσω του Cosmote 5G WiFi.

Οι συνδρομητές FTTH ανήλθαν σε 625 χιλ., αυξημένοι 45,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι καθαρές προσθήκες ξεπέρασαν τις 58 χιλ. για ακόμη ένα τρίμηνο. Η κάλυψη του δικτύου FTTH ξεπέρασε τα 2,1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις, με στόχο τα 2,4 εκατ. έως το τέλος του 2026 και περίπου 3,5 εκατ. έως το 2030.

Η υπηρεσία Cosmote 5G WiFi συνέχισε επίσης να αναπτύσσεται, με τη συνδρομητική βάση FWA να φθάνει τις 100 χιλ. από 35 χιλ. ένα χρόνο πριν.

Στη συνδρομητική τηλεόραση, οι πελάτες ανήλθαν σε 792 χιλ., αυξημένοι 8,1%, ενώ τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή ενισχύθηκαν 10%. Η διοίκηση συνέδεσε την άνοδο τόσο με το αθλητικό περιεχόμενο όσο και με την αυστηροποίηση του πλαισίου κατά της πειρατείας και την κατάργηση του ειδικού φόρου 10%.

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν και οι δραστηριότητες ICT και System Solutions, με τα έσοδα να ενισχύονται 76,3%, καθώς δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεχίζουν έργα ψηφιοποίησης που συνδέονται και με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο ΟΤΕ διευρύνει παράλληλα τις υπηρεσίες Business Cloud και Data Center, ενώ προωθεί και υπηρεσίες GPU-as-a-Service για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 750 εκατ., υπό την προϋπόθεση ότι η δημοπράτηση φάσματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027. Οι επενδύσεις αναμένονται κοντά στα 600 εκατ., ενώ ο ΟΤΕ προβλέπει ανάπτυξη του προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 3%.

Σε ό,τι αφορά την αμοιβή των μετόχων, ο Όμιλος σχεδιάζει να διανείμει το 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν το 2025. Η συνολική αμοιβή για το 2026 προτείνεται στα 532 εκατ. και περιλαμβάνει μέρισμα 355 εκατ., πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών περίπου 177 εκατ. ευρώ και προτεινόμενο μέρισμα 0,8777 ευρώ ανά μετοχή.