ΔΕΗ: στο μικροσκόπιο και η κινητή τηλεφωνία μέσω της νέας μάχης για το φάσμα

Η πιθανότητα εμφάνισης ενός νέου παίκτη στην κινητή τηλεφωνία έχει αρχίσει να συζητείται στην αγορά, μετά τη συμμετοχή της ΔΕΗ στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τη νέα διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης φάσματος στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ μέσω των παρεμβάσεών της στη διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε χθες ως προς την κατάθεση των σχολίων, εκδηλώνει ενδιαφέρον για απόκτηση φάσματος υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα ζητεί συνολικότερη ανακατανομή φάσματος, συμπεριλαμβανομένων συχνοτήτων που σχετίζονται με τα δίκτυα 5G.

Η κίνηση προκάλεσε αίσθηση στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, καθώς είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται πιθανό ενδιαφέρον της ΔΕΗ για το οικοσύστημα κινητών επικοινωνιών. Ωστόσο, στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι παραμένει ασαφές αν η επιχείρηση εξετάζει πλήρη είσοδο ως τέταρτος πάροχος κινητής ή αν οι κινήσεις της σχετίζονται κυρίως με υποδομές, χονδρικές υπηρεσίες ή άλλες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.

Αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ επιβεβαίωσαν μόνο τη συμμετοχή της εταιρείας στη διαβούλευση της ΕΕΤΤ, χωρίς να προχωρούν σε περαιτέρω σχόλια για τις προθέσεις της.

Το ενδιαφέρον αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μέχρι πρόσφατα η διοίκηση της ΔΕΗ απέκλειε δημόσια το ενδεχόμενο εισόδου στην κινητή τηλεφωνία. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, είχε δηλώσει τον περασμένο Μάρτιο προς τους αναλυτές ότι δεν υπάρχει σχετικός σχεδιασμός, περιγράφοντας παράλληλα την ανάπτυξη δικτύου FTTH ως συμπληρωματική δραστηριότητα στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου.

Παρά ταύτα, η ΔΕΗ ενισχύει σταθερά την παρουσία της στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Μέσω της ΔΕΗ FiberGrid αναπτύσσει δίκτυο FTTH πανελλαδικά, ενώ ήδη προσφέρει υπηρεσίες λιανικής σταθερού internet υψηλών ταχυτήτων.

Στο τέλος του 2025 το δίκτυό της κάλυπτε 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με περίπου 1 εκατ. εξ αυτών να μπορούν να συνδεθούν άμεσα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πρόκειται πλέον για το δεύτερο μεγαλύτερο FTTH δίκτυο στην ελληνική αγορά, με στόχο η κάλυψη να φτάσει τις 3,8 εκατ. συνδέσεις έως το 2028.

Παράλληλα, το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες 24,2 δισ. ευρώ. Από αυτά, 1,2 δισ. ευρώ προορίζονται για την ανάπτυξη Data Center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, κίνηση που ενισχύει περαιτέρω το ψηφιακό αποτύπωμα του Ομίλου.

Σήμερα στην κινητή τηλεφωνία δραστηριοποιούνται οι ΟΤΕ, Vodafone και Nova, οι οποίοι διαθέτουν τόσο δίκτυα όσο και δικαιώματα χρήσης φάσματος. Τα υφιστάμενα δικαιώματα στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz λήγουν το 2027.

Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να διατεθούν εκ νέου 70 MHz ζευγαρωμένου φάσματος στη ζώνη των 900 MHz και 40 MHz ζευγαρωμένου φάσματος στη ζώνη των 1800 MHz. Η τιμή εκκίνησης που έχει ορίσει η ΕΕΤΤ για ενδεχόμενη δημοπρασία ανέρχεται συνολικά σε 224,86 εκατ. ευρώ για περίοδο 20 ετών. Σε περίπτωση που η ΔΕΗ εντέλει αποφασίσει να αγοράσει φάσμα θα γίνει δημοπρασία και το τίμημα θα διαμορφωθεί ψηλότερα από την προαναφερόμενη τιμή εκκίνησης.