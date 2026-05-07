Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών

Την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της ψηφιακής καινοτομίας, της κυβερνοασφάλειας, των υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της δορυφορικής συνδεσιμότητας και της τεχνολογικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης, είχε ως αντικείμενο η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Επιχειρηματικότητας και Made in Italy μεταξύ του Υπουργού Επιχειρηματικότητας και Made in Italy, Γερουσιαστή Adolfo Urso, και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Η συνάντηση εντάχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ελληνοϊταλικός Διάλογος», που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθμους εκπροσώπους θεσμών, επιχειρήσεων και της ερευνητικής κοινότητας, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ρώμης και Αθήνας σε τομείς που καθίστανται ολοένα και πιο κρίσιμοι για τη στρατηγική, αυτονομία, και ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, αναδεικνύοντας τη σημασία της στενότερης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, δύο μεσογειακών χωρών της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις σε πεδία στρατηγικής, τεχνολογίας και ασφάλειας.

Οι δύο Υπουργοί υπογράμμισαν τον καθοριστικό ρόλο των υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιακών υποδομών για τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης, την οικονομική ασφάλεια και την ψηφιακή κυριαρχία, επισημαίνοντας ότι περίπου το 97% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων. Τόνισαν επίσης ότι η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί κομβικό σημείο για τη διεθνή θαλάσσια και ψηφιακή διασύνδεση.

Υπό το πρίσμα των αυξανόμενων υβριδικών απειλών και της ανάγκης ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για εντατικοποίηση της συνεργασίας στην προστασία, την παρακολούθηση και την ανάπτυξη υποθαλάσσιων και ψηφιακών υποδομών, καθώς και για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των τεχνολογικών συστημάτων.

Ελλάδα και Ιταλία εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προωθήσουν συντονισμένες πρωτοβουλίες για την επιτήρηση και τη διαχείριση κινδύνων που αφορούν στις υποθαλάσσιες υποδομές. Κοινός στόχος η προστασία, η βιομηχανική ανάπτυξη και η επιχειρησιακή τους ανθεκτικότητα στη Μεσόγειο, σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας.

Οι Υπουργοί Δημήτρης Παπαστεργίου και Adolfo Urso, ανέδειξαν επίσης τη σημασία της περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς της δορυφορικής παρατήρησης της Γης, των υποδομών δορυφορικής συνδεσιμότητας και της ανάπτυξης διαστημικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ευρωπαϊκής κυρίαρχης δορυφορικής συστοιχίας IRIS², με στόχο την ενίσχυση της συνέχειας, της ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που βασίζονται σε δεδομένα.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών, ερευνητικών ιδρυμάτων και διαστημικών οργανισμών, καθώς και η ευθυγράμμιση με επερχόμενες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως το EU Space Act, με στόχο την ανάπτυξη ασφαλών, ανθεκτικών και αυτόνομων ευρωπαϊκών ψηφιακών και διαστημικών δυνατοτήτων.

Τέλος, Ελλάδα και Ιταλία συμφώνησαν να διερευνήσουν και να προωθήσουν ευκαιρίες διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας AI Gigafactories, με στόχο την ενίσχυση των κυρίαρχων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στις υποδομές υπολογιστικής ισχύος, τα οικοσυστήματα δεδομένων και τις προηγμένες εφαρμογές AI.