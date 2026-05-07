Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης για τις ζώνες ραδιοφάσματος 900 MHz και 1800 MHz

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz.

Η Δημόσια Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 2 Φεβρουαρίου 2026 έως 7 Μαΐου 2026. Στη διαδικασία συμμετείχαν οι ακόλουθοι φορείς και εταιρείες:

ΔΕΗ Α.Ε.

ΟΤΕ Α.Ε.

GSMA

NOVA

VODAFONE GREECE S.A.

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας και της ανοικτής διαβούλευσης με την αγορά και τους εμπλεκόμενους φορείς, θα δημοσιεύσει εντός της επόμενης εβδομάδας στην ιστοσελίδα της, τις απαντήσεις των συμμετεχόντων που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.