Πάνω από 1 τρισ. δολάρια οι δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη το 2027

Πάνω από το 1 τρισ. δολάρια ενδέχεται να ανέλθουν το 2027 οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι μεγάλοι hyperscalers παρουσίασαν ακόμη υψηλότερα επενδυτικά σχέδια στα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις της Evercore και της Bank of America τοποθετούν πλέον το AI capex πάνω από το 1 τρισ. δολάρια για το 2027, ενώ για το 2026 οι προβλέψεις κινούνται μεταξύ 800 και 900 δισ. δολαρίων.

Η αύξηση των προβλέψεων αντανακλά τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, cloud χωρητικότητα και εξοπλισμό κέντρων δεδομένων. Με βάση την καταγραφή της Bank of America, οι φετινές προβλέψεις για capex αυξήθηκαν σε 185 δισ. δολάρια για την Alphabet, 200 δισ. δολάρια για την Amazon, 135 δισ. δολάρια για τη Meta και 190 δισ. δολάρια για τη Microsoft. Η Jefferies ανέφερε σε σημείωμα προς επενδυτές ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά και οι τιμές κινούνται ανοδικά.

Οι επενδύσεις και η αναζήτηση απόδοσης

Τα στελέχη των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων εμφανίζονται θετικά για τις επενδύσεις στην AI, επικαλούμενα ενδείξεις εμπορικής αξιοποίησης μέσα από την ανάπτυξη των cloud εσόδων. Ωστόσο, το μέγεθος των δαπανών διατηρεί την επιφυλακτικότητα μέρους των επενδυτών. Ο CEO της Amazon, Andy Jassy, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι βέβαιη για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε capex, με σχεδιασμό 200 δισ. δολαρίων για το έτος.

Στην περίπτωση της Alphabet, τα στοιχεία για το cloud ενίσχυσαν την εικόνα των αναλυτών. Τα έσοδα του Google Cloud στο πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 63% σε ετήσια βάση, ενώ η μετοχή κινήθηκε ανοδικά κατά περίπου 10%. Η CFO της Alphabet, Anat Ashkenazi, ανέφερε ότι τα σχέδια για capex αυξάνονται ώστε να καλυφθεί η ισχυρή ζήτηση. Η BMO Capital Markets σημείωσε ότι το backlog της Google σχεδόν διπλασιάστηκε σε τριμηνιαία βάση και αυξήθηκε κατά 400% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 462 δισ. δολάρια.

Η πίεση στη Meta και οι επιφυλάξεις

Η εικόνα είναι πιο σύνθετη για τη Meta, καθώς οι επενδυτές αναμένουν σαφέστερη σύνδεση των αυξημένων δαπανών με οικονομικές αποδόσεις. Η εταιρεία δαπάνησε 72 δισ. δολάρια σε capex το 2025 και εκτιμά ότι το ποσό θα διπλασιαστεί το 2026, σε εύρος 125 έως 145 δισ. δολαρίων, από προηγούμενη πρόβλεψη 115 έως 135 δισ. δολαρίων. Η Jefferies ανέφερε ότι η Meta πιθανότατα παραμένει υπό πίεση μέχρι να φανεί καθαρότερα η απόδοση των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Ο CEO της Meta, Mark Zuckerberg, δήλωσε ότι η εταιρεία αυξάνει την πρόβλεψή της για infrastructure capex, αποδίδοντας το μεγαλύτερο μέρος της μεταβολής στο υψηλότερο κόστος εξαρτημάτων, ιδίως στις τιμές μνήμης. Την ίδια ώρα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές της Meta περιορίστηκαν σε 1,2 δισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο, από 26 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η Bank of America εκτιμά ότι οι πωλήσεις και οι ελεύθερες ταμειακές ροές του κλάδου θα βελτιωθούν το 2026, στηρίζοντας τις επενδύσεις.

Οι προμηθευτές chips και εξοπλισμού

Η συνέχιση του επενδυτικού κύκλου θεωρείται θετική για κατασκευαστές chips και παρόχους εξοπλισμού, καθώς οι hyperscalers αποτελούν βασικούς πελάτες τους. Η Evercore αναφέρθηκε σε αυξανόμενη ζήτηση για custom ASIC προγράμματα, όπως TPU, Trainium, Maia και MTIA, ενώ σημείωσε ότι η έμφαση στο agentic AI μπορεί να στηρίξει ευρύτερη ζήτηση για CPU τα επόμενα χρόνια. Το AI buildout, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, δεν περιορίζεται μόνο σε GPUs.

Η RBC Capital Markets διατηρεί θετική αξιολόγηση για εταιρείες όπως οι Nvidia, Micron Technology, Marvell, Astera Labs, Arm Holdings και Lattice Semiconductor. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ισχυρές τάσεις στο capex μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά και για εταιρείες όπως οι Broadcom, AMD, Sandisk και Intel. Η ζήτηση για AI οδηγεί, κατά την RBC, σε διψήφια αύξηση στην παραγωγή wafer, διευρύνοντας τις επιπτώσεις του επενδυτικού κύκλου πέρα από τους μεγαλύτερους παρόχους cloud.