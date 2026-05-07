Από μηδενική βάση στα 8 δισ. δολάρια η αγορά AISS

Από σχεδόν μηδενική βάση σε αγορά που μπορεί να πλησιάσει τα 8 δισ. δολάρια έως το 2030 αναμένεται να εξελιχθεί η ασφάλεια συστημάτων AI, καθώς οι επιχειρήσεις μεταφέρουν εφαρμογές, μοντέλα και agents σε παραγωγική λειτουργία, όπως αναφέρει νέα έκθεση της Dell’Oro Group. Η εταιρεία ερευνών περιγράφει την AI Systems Security, ή AISS, ως μια ταχέως αναδυόμενη κατηγορία, στην οποία δραστηριοποιούνται ήδη περίπου 60 προμηθευτές, καλύπτοντας πεδία από την ασφάλεια μοντέλων έως το red teaming, τη διαχείριση στάσης ασφάλειας AI και τα runtime guardrails.

Η εκτίμηση εντάσσεται στην έκθεση AI and Cloud-native Security Advanced Research Report, η οποία προηγουμένως κυκλοφορούσε ως Cloud Workload Security Advanced Research Report. Η αλλαγή ονομασίας αντανακλά τη διεύρυνση του αντικειμένου πέρα από την προστασία cloud workloads, καθώς τα συστήματα AI σε παραγωγή στηρίζονται ολοένα περισσότερο σε cloud-native αρχιτεκτονικές, κοινές ροές κύκλου ζωής και παρόμοιες επιχειρησιακές ομάδες αγοραστών.

Νέα κατηγορία γύρω από τα συστήματα AI

Η Dell’Oro ορίζει την AISS ως την προστασία εφαρμογών AI, μοντέλων, agents, prompts, διαδρομών ανάκτησης δεδομένων, μνήμης, χρήσης εργαλείων, λογικής ενορχήστρωσης και συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση. Με αυτή την έννοια, η νέα κατηγορία δεν περιορίζεται στην ασφάλεια του περιβάλλοντος όπου εκτελείται ένα workload, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο ένα σύστημα AI λαμβάνει πληροφορίες, αλληλεπιδρά με εργαλεία, διατηρεί μνήμη και αναλαμβάνει ενέργειες.

Ο Mauricio Sanchez, Sr. Director, Enterprise Security and Networking στην Dell’Oro Group, ανέφερε ότι η επιχειρηματική δαπάνη για AI κινείται πέρα από τα chat και τους copilots, προς συστήματα που ανακτούν δεδομένα, καλούν εργαλεία, διατηρούν μνήμη και αναλαμβάνουν δράση. Κατά τον ίδιο, αυτή η μετάβαση δημιουργεί μια νέα κατηγορία ασφάλειας γύρω από το ίδιο το σύστημα AI, ενώ η κινητικότητα των προμηθευτών αντανακλά ένα ευρύτερο πρόβλημα για τους αγοραστές: οι ομάδες ασφάλειας πρέπει πλέον να ελέγχουν όχι μόνο πού εκτελούνται τα workloads, αλλά και πώς τα συστήματα AI συλλογίζονται, ανακτούν δεδομένα, καλούν εργαλεία και ενεργούν.

Η παραγωγική χρήση αλλάζει το πεδίο

Η πρόβλεψη της Dell’Oro συνδέει την αγορά AISS με μια ευρύτερη βάση δαπάνης για enterprise AI systems, η οποία αναμένεται να φτάσει σχεδόν τα 400 δισ. δολάρια έως το 2030. Η εταιρεία ερευνών σημειώνει ότι η ευκαιρία για την AISS συνδέεται με την παραγωγική υιοθέτηση AI και όχι μόνο με τη δαπάνη στο public cloud. Πρόκειται για σημαντική διάκριση, καθώς η νέα κατηγορία εστιάζει στην προστασία λειτουργικών αλυσίδων AI που εκτείνονται σε εφαρμογές, δεδομένα, μοντέλα, agents και εργαλεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, η έκθεση αναφέρει ότι το runtime/control αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό πεδίο ανταγωνισμού στην AISS. Η ανάγκη αφορά τη συνεχή παρατήρηση και επιβολή κανόνων σε prompts, ανακτημένο περιεχόμενο, outputs, κλήσεις εργαλείων, μνήμη και αλυσίδες ενεργειών agents. Η έμφαση στο runtime μετακινεί μέρος της συζήτησης από τον στατικό έλεγχο και την προληπτική αξιολόγηση προς τη διαρκή επιτήρηση της συμπεριφοράς των συστημάτων AI κατά τη χρήση τους.

Η σύνδεση με την αγορά CNAPP

Η Dell’Oro τοποθετεί την AISS δίπλα στην αγορά CNAPP, η οποία, με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, αυξήθηκε σε σχεδόν 4 δισ. δολάρια το 2025, με πενταετή σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 60%. Στην ίδια αγορά, η Wiz (Google) κατέλαβε την πρώτη θέση σε μερίδιο εσόδων το 2025, ακολουθούμενη από τη Microsoft, την CrowdStrike και την Palo Alto Networks.

Η διατήρηση της CNAPP στην έκθεση έχει σημασία επειδή, κατά την Dell’Oro, τα παραγωγικά συστήματα AI βασίζονται όλο και περισσότερο σε cloud-native υποδομές και κοινές διαδικασίες ανάπτυξης, διάθεσης και λειτουργίας. Η έκθεση εξετάζει δαπάνες ανάπτυξης, διάθεσης και runtime τόσο στην CNAPP όσο και στην AISS, καθώς και τον ρόλο hyperscalers, προμηθευτών με ευρύτερα χαρτοφυλάκια ασφάλειας και εξειδικευμένων εταιρειών.