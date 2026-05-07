Ερευνητικό έργο PERSIST: νέες θεμελιώσεις για εύρωστα υπολογιστικά συστήματα επόμενης γενιάς

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο PERSIST, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), και υλοποιήθηκε με συντονιστή το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, θέτοντας νέα επιστημονικά και τεχνολογικά θεμέλια για τον υπολογισμό σε μοντέρνα υπολογιστικά συστήματα με μη πτητική μνήμη (Non-Volatile Memory – NVM). Σε ένα περιβάλλον όπου τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα καλούνται να διαχειριστούν τεράστιους όγκους δεδομένων με υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας και απόδοσης, το PERSIST απάντησε σε ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς αλλάζει ο υπολογισμός όταν τα δεδομένα δεν χάνονται μετά από αποτυχίες του υλικού ή του λογισμικού;

Κύρια επιτεύγματα

Το έργο παρήγαγε πρωτοποριακά αποτελέσματα που γεφυρώνουν τη θεωρία με την πράξη:

Ενοποιημένη θεωρία για ανακτήσιμο υπολογισμό. Αναπτύχθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο θεωρητικό πλαίσιο που επιτρέπει τη μελέτη, σύγκριση και σχεδίαση αλγορίθμων σε συστήματα με NVM, επεκτείνοντας θεμελιώδεις έννοιες συνέπειας και ορθότητας.

Αποδοτικές ανακτήσιμες δομές δεδομένων και αλγόριθμοι. Δημιουργήθηκε μια πλήρης βιβλιοθήκη που επιτρέπει την ανάπτυξη παράλληλου λογισμικού το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί σωστά ακόμη και μετά από αποτυχίες.

Καινοτόμα συστήματα διαχείρισης μνήμης. Αναπτύχθηκε το σύστημα Fenrir, το οποίο προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη απόδοση στη διαχείριση μνήμης σε περιβάλλοντα NVM, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την αξιοπιστία.

Προηγμένα ευρετήρια για μεγάλα δεδομένα. Αναπτύχθηκαν τα FreSh, PFreSh και Hercules, τα οποία επιτρέπουν ταχύτατη και αξιόπιστη αναζήτηση σε τεράστιες συλλογές δεδομένων, ακόμη και υπό συνθήκες αποτυχίας.

Διεθνής αναγνώριση

Το PERSIST παρήγαγε 13 δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή συνέδρια και περιοδικά, εκ των οποίων δύο τιμήθηκαν με Best Paper Awards σε διεθνώς αναγνωρισμένα συνέδρια, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και τον αντίκτυπο της έρευνας.

Αντίκτυπος και σημασία

Το έργο είχε ισχυρό εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποτύπωμα, το οποίο μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: α) Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, β) Πάνω από 40 διεθνείς ομιλίες, σεμινάρια και διαλέξεις ανά τον κόσμο, γ) Συμμετοχή σε κορυφαία επιστημονικά εργαστήρια και συνέδρια, δ) Δράσεις εξωστρέφειας προς το ευρύ κοινό και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά πολλούς τομείς, όπως τα κέντρα δεδομένων, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) και τα συστήματα exascale. Με την εισαγωγή αξιόπιστων μηχανισμών ανάκτησης χωρίς σημαντικό κόστος απόδοσης, το PERSIST ανοίγει τον δρόμο για υπολογιστικά συστήματα που είναι όχι μόνο ταχύτερα, αλλά και ουσιαστικά πιο ανθεκτικά.