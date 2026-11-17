Στο 63% των οργανισμών που καλύπτει η έρευνα «The State of Cybersecurity 2026» της Pylones Hellas, εργαζόμενοι χρησιμοποιούν εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) χωρίς επίσημη εταιρική πολιτική. Μόλις το 18% διαθέτει πλήρως καθορισμένο και εφαρμοσμένο πλαίσιο διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ). Η χρήση των εργαλείων στην εργασία προχωρά ταχύτερα από τη θέσπιση κανόνων και μηχανισμών ελέγχου.

Η Pylones Hellas, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων κυβερνοασφάλειας, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έβδομης ετήσιας έρευνας στις 17 Νοεμβρίου 2026. Το κενό εποπτείας αφορά και τα δεδομένα, καθώς οι επιχειρήσεις συχνά αγνοούν ποια εταιρικά ή ευαίσθητα στοιχεία εισάγονται σε δημόσια εργαλεία GenAI και πώς χρησιμοποιούνται εκεί. Η χρήση της ΤΝ στις κυβερνοεπιθέσεις απασχολεί επίσης τους οργανισμούς. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους αφορά το phishing με περιεχόμενο που δημιουργείται με ΤΝ και την κοινωνική μηχανική (social engineering).

Οι επενδύσεις και η διαφορά ανά μέγεθος επιχείρησης

Η Pylones Hellas διαπιστώνει σημάδια ωρίμανσης στην ελληνική αγορά, με τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν την κυβερνοασφάλεια ως προϋπόθεση για την επιχειρησιακή συνέχεια, την ανθεκτικότητα και την εμπιστοσύνη. Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η έρευνα καταγράφει πιο ώριμα μοντέλα ασφάλειας, με έμφαση στην εποπτεία των συστημάτων, στη διακυβέρνηση και στη συστηματική διαχείριση των κινδύνων. Πολλές μικρότερες επιχειρήσεις έχουν ακόμη ως προτεραιότητα την κάλυψη βασικών αναγκών προστασίας.

Οι επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια αυξάνονται και στρέφονται σταδιακά σε πιο εξειδικευμένες λύσεις. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η διαχείριση ταυτοτήτων και προσβάσεων (IAM), η διακυβέρνηση ψηφιακών ταυτοτήτων, η αξιοποίηση πληροφοριών για κυβερνοαπειλές (Threat Intelligence) και η ασφάλεια των API. Τα κέντρα επιχειρήσεων κυβερνοασφάλειας (SOC) βρίσκονται στην πρώτη θέση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων για το επόμενο έτος.

Οι αναφορές περιστατικών και οι κίνδυνοι από προμηθευτές

Τα τεχνικά στελέχη αναφέρουν περιστατικά με πραγματικές συνέπειες τρεις φορές συχνότερα από την ανώτατη διοίκηση. Η Pylones Hellas συνδέει τη διαφορά στις αναφορές με την ανάγκη να έχουν τεχνικά και διοικητικά στελέχη κοινή εικόνα του κινδύνου όταν καθορίζουν τις προτεραιότητες και αποφασίζουν πού θα κατευθύνουν τις επενδύσεις.

Περιθώριο βελτίωσης καταγράφεται και στη διαχείριση των κινδύνων από συνεργάτες και προμηθευτές. Η εταιρεία δίνει έμφαση στη διαρκή αξιολόγηση αυτών των κινδύνων και στη συνεργασία σε όλη την αλυσίδα, ως προϋποθέσεις για την ανθεκτικότητα των οργανισμών απέναντι στις κυβερνοαπειλές.

Η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών

Η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών παραμένει, κατά την έρευνα, το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Μεταξύ των τρόπων αντιμετώπισης που περιγράφει η εταιρεία είναι η συνεχής κατάρτιση, η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών και η στοχευμένη χρήση διαχειριζόμενων υπηρεσιών ασφάλειας (Managed Security Services).

Ο Εμμανουήλ Νέτος, διευθύνων σύμβουλος της Pylones Hellas, δήλωσε ότι ο σχεδιασμός της ασφάλειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους και να περιορίζει τις συνέπειές του. Ζήτησε συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού, με έμφαση στα στελέχη που έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια.

Η βάση της έρευνας

Η έρευνα έχει συγκεντρώσει 2.173 απαντήσεις στα επτά έτη διεξαγωγής της. Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες έχουν άμεση ευθύνη για την προστασία των οργανισμών τους. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών (CISOs), επικεφαλής πληροφορικής (CIOs) και επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας.

Η Pylones Hellas αναφέρει ότι η έρευνα διατηρεί τη μεθοδολογική της συνέχεια και παραμένει ανεξάρτητη από προμηθευτές. Τα αναλυτικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του 2026 διατίθενται στην ηλεκτρονική έκδοση της έρευνας.