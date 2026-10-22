Η Τεχνητή Νοημοσύνη κέρδισε τη δοκιμή, τώρα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη παύει να είναι υπόθεση των λίγων.

Το Α΄ Τεύχος της νέας πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari, με τίτλο «Χρήση, Αξία και Προβληματισμοί», αποτυπώνει μια Ελλάδα που ανακαλύπτει την πρακτική αξία της ΤΝ, χωρίς ωστόσο να αγνοεί τις πιθανές επιπτώσεις της στην εργασία. Πιο συγκεκριμένα:

Από την περιέργεια στη μαζική δοκιμή:

Το 90% δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον ένα εργαλείο ΤΝ, έναντι 50% τον Νοέμβριο του 2024 και 60% τον Ιούλιο του 2025. Πρόκειται για άνοδο 40 ποσοστιαίων μονάδων σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Το ChatGPT ανοίγει τον δρόμο:

Το 79% έχει δοκιμάσει το ChatGPT και το 53% το Gemini. Μεταξύ των χρηστών ChatGPT, το 65% το χρησιμοποιεί τουλάχιστον εβδομαδιαία, ενώ το 87% χρησιμοποιεί δωρεάν έκδοση.

Η ΤΝ γίνεται εφόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη:

Το 76% των Ελλήνων αναγνωρίζει ότι η γνώση και η χρήση εργαλείων ΤΝ μπορούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές του προοπτικές, έναντι 58% τον Ιούλιο του 2025.

Διαφορετική η αντίληψη για το μέλλον των επαγγελμάτων και την προσωπική απασχόληση:

Το 62% των Ελλήνων εκφράζει ανησυχία για την αντικατάσταση επαγγελμάτων από την ΤΝ.

Ωστόσο, το 54% εκτιμά ότι η δική του θέση εργασίας δεν κινδυνεύει να αντικατασταθεί, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 46% του 2025.

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