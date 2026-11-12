Αυξάνονται οι αποδόσεις από ΤΝ αλλά υποχωρεί η ετοιμότητα των επιχειρήσεων

Η Kyndryl, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών τεχνολογίας για κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες (mission-critical), παρουσίασε σήμερα τα ευρήματα της τρίτης ετήσιας έκθεσης Readiness Report, τα οποία καταδεικνύουν ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αποδόσεων που αποκομίζουν οι οργανισμοί από τις επενδύσεις τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη και του βαθμού ετοιμότητάς τους να διαχειριστούν τους κινδύνους και τις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η ευρύτερη υιοθέτησή της.

Παρότι το 64% των στελεχών αναφέρει θετικές αποδόσεις από τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη -ποσοστό αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025- ο μέσος βαθμός ετοιμότητας των οργανισμών απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους υποχώρησε κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες, στο 24%. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στην ετοιμότητα απέναντι στις κυβερνοαπειλές και στις μεταβολές του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ασκεί νέες πιέσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα, στις τεχνολογικές υποδομές και στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών.

Η φετινή έκθεση αποτυπώνει τις απόψεις και τις ενέργειες 3.700 ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων από 21 χώρες. Τα στοιχεία αναδεικνύουν μια σαφή αντίθεση: ενώ οι οργανισμοί επιδιώκουν να αποκομίσουν ουσιαστική αξία από τις επενδύσεις τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την ίδια στιγμή θεωρούν ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι να διαχειριστούν τις επιπτώσεις και τις απαιτήσεις μιας οικονομίας στην οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο.

«Καθώς οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζουν να αποφέρουν απτά αποτελέσματα, αναδεικνύεται ένα νέο χάσμα ετοιμότητας: η AI εξελίσσεται ταχύτερα από τις υποδομές, τα πλαίσια διακυβέρνησης, τις δικλίδες ασφάλειας και τις δεξιότητες που χρειάζονται οι οργανισμοί για να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά», δήλωσε ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, Managing Director της Kyndryl σε Ελλάδα και Κύπρο. «Η φετινή Έκθεση Ετοιμότητας δείχνει ότι, όσο η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται βαθύτερα στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις για τους οργανισμούς. Καλύτερα προετοιμασμένοι για την επόμενη φάση θα είναι εκείνοι που θα συνεχίσουν να προσαρμόζουν τα τεχνολογικά και λειτουργικά τους μοντέλα, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες με ασφάλεια και σε μεγάλη κλίμακα».

Ωστόσο, τα ευρήματα της έκθεσης δείχνουν ότι οι οργανισμοί σημειώνουν πρόοδο στη μετάβαση από τον πειραματισμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη στην ευρύτερη επιχειρησιακή εφαρμογή της. Σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, αισθητά λιγότεροι οργανισμοί δηλώνουν ότι βρίσκονται ακόμη στη φάση του πειραματισμού -μείωση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, στο 49%- ενώ έχει μειωθεί και το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι διαθέτουν περισσότερες πιλοτικές εφαρμογές από όσες μπορούν να επεκτείνουν σε μεγαλύτερη κλίμακα -μείωση κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, στο 61%.

Η ταχύτερη αυτή μετάβαση έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στην αναθεώρηση της στρατηγικής τους για την AI, καθώς σχεδόν οι μισές (48%) προχώρησαν φέτος σε αλλαγές που επηρεάζουν την τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό και τα μοντέλα διακυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, περίπου ένας στους τέσσερις οργανισμούς (24%) ανέφερε ότι κάποια επένδυσή του στην AI δεν απέδωσε, ενώ το 21% προχώρησε στην ακύρωση μιας σημαντικής σχετικής πρωτοβουλίας.

Η μετάβαση από τον πειραματισμό στην ευρύτερη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν προχωρά με τον ίδιο ρυθμό σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητες. Οι οργανισμοί έχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια προσαρμογής ως προς την οργάνωση και τον τρόπο εργασίας: μόλις το 27% έχει αναθεωρήσει επίσημα ρόλους και αρμοδιότητες, ενώ μόνο το 29% έχει εφαρμόσει πλήρως διαδικασίες διαχείρισης της αλλαγής.

Στα επιμέρους ευρήματα της έκθεσης περιλαμβάνονται:

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια περιορίζουν την εμπιστοσύνη

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι ανησυχίες γύρω από την ασφάλεια βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των εξωτερικών κινδύνων και φέτος αποτέλεσαν τον σημαντικότερο παράγοντα στη συνολική υποχώρηση του βαθμού ετοιμότητας. Μόλις το 26% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει κυβερνοεπιθέσεις, ποσοστό μειωμένο κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Η πτώση αυτή αναδεικνύει τη σύνθετη σχέση μεταξύ Τεχνητής Νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας. Τρία στα τέσσερα στελέχη δηλώνουν ότι η AI βοηθά τους οργανισμούς τους να εντοπίζουν ταχύτερα τις απειλές, την ίδια στιγμή όμως που έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε κυβερνοεπιθέσεις.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θέτει υπό πίεση καθιερωμένα επιχειρηματικά μοντέλα

Η δεύτερη μεγαλύτερη υποχώρηση στον βαθμό ετοιμότητας συνδέεται με τις ανησυχίες των στελεχών για αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που προέρχονται από επιχειρήσεις και τεχνολογίες εκτός του κλάδου τους -μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025, στο 23%.

Το εύρημα αυτό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι AI agents και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες αμβλύνουν τα παραδοσιακά όρια μεταξύ κλάδων. Τα στελέχη εντοπίζουν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών έως την ανάγκη επανεξέτασης καθιερωμένων προϊόντων και επιχειρηματικών μοντέλων.

Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις λιανικής εξετάζουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τους AI shopping assistants χωρίς να απωλέσουν την άμεση σχέση με τους πελάτες τους. Οι εταιρείες λογισμικού καλούνται να επανεξετάσουν τα μοντέλα SaaS, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταβάλλει την ισορροπία μεταξύ εσωτερικής ανάπτυξης και αγοράς έτοιμων λύσεων, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται αντιμέτωπα με νέα μοντέλα δανεισμού.

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών δεν συνεπάγεται απαραίτητα ετοιμότητα για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα στελέχη αναφέρουν ότι η αναβάθμιση των υποδομών IT αποτελεί τη σημαντικότερη ενέργεια που αναλαμβάνουν οι οργανισμοί τους για τον περιορισμό των εξωτερικών κινδύνων, ενώ το 71% χαρακτηρίζει τις υποδομές του ως σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως εκσυγχρονισμένες.

Ωστόσο, τα ευρήματα αναδεικνύουν μια σαφή διάκριση μεταξύ μιας σύγχρονης υποδομής IT και μιας υποδομής πραγματικά έτοιμης να υποστηρίξει την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα δύο τρίτα των CIOs που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι οι τεχνολογικές τους υποδομές χρειάζονται σημαντικό επανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής τους προτού μπορέσουν να υποστηρίξουν πλήρως την AI σε μεγάλη κλίμακα.