Η Cosmos Business Systems αναδείχθηκε AI Partner of the Year από τη Dell Technologies

Μια ακόμη σημαντική διάκριση απέσπασε η Cosmos Business Systems, η οποία αναδείχθηκε «AI Partner of the Year» από τη Dell Technologies, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Innovate with Data 2026», που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2026, στο Conrad Athens The Ilisian.

Η βράβευση αποτελεί αναγνώριση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας της Cosmos Business Systems στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προηγμένων υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (HPC), καθώς και της πολυετούς στρατηγικής συνεργασίας της με τη Dell Technologies.

Με σημαντικό αριθμό έργων AI και HPC σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και μεγάλους οργανισμούς, η Cosmos Business Systems συμβάλλει στην ανάπτυξη σύγχρονων υπολογιστικών υποδομών υψηλών απαιτήσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο για το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το οποίο περιλαμβάνει την υλοποίηση προηγμένης υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης με έξι (6) διακομιστές Dell PowerEdge XE7740, εξοπλισμένους με συνολικά 48 NVIDIA H200 NVL GPUs, μνήμης 141 GB η καθεμία. Πρόκειται για μια υποδομή υψηλής υπολογιστικής ισχύος, σχεδιασμένη να υποστηρίζει απαιτητικές εφαρμογές AI και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Cosmos Business Systems παρουσίασε επίσης το έργο NOA-AEGIS του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο υλοποίησε αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογικές υποδομές. Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός σύγχρονου υπερυπολογιστικού συστήματος, με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας σε τομείς όπως η Αστροφυσική, η Κλιματική Έρευνα και η Τεχνητή Νοημοσύνη, αναδεικνύοντας τη συμβολή των τεχνολογιών υψηλών επιδόσεων στην εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας.

Η διάκριση «AI Partner of the Year» επιβεβαιώνει τη στρατηγική επένδυση της Cosmos Business Systems σε τεχνολογίες αιχμής και ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της με τη Dell Technologies, με κοινό στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο κ. Γιάννης Τσακώνης, Διευθυντής Προϊόντων του Ομίλου Cosmos, κατά την παραλαβή του βραβείου δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση ως AI Partner of the Year αποτελεί σημαντική αναγνώριση της τεχνογνωσίας και της προσπάθειας της ομάδας μας. Η πολυετής συνεργασία μας με τη Dell Technologies, σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στην υλοποίηση σύνθετων έργων AI και HPC, μας επιτρέπει να προσφέρουμε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους πελάτες μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις υποδομές που θα υποστηρίξουν την επόμενη ημέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού.»