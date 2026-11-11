ESET NeoCortex: μοντέλο κυβερνοασφάλειας ΑΙ με κόστος εκπαίδευσης 200 φορές χαμηλότερο

Η ESET, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, παρουσίασε το ESET NeoCortex, ένα εξειδικευμένο θεμελιώδες μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (AI) που τροφοδοτεί το ESET LiveCortex. Διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας ESET PROTECT, το ESET LiveCortex συνδέει, εμπλουτίζει και ιεραρχεί διάσπαρτα σήματα ασφαλείας, μετατρέποντάς τα σε περιστατικά με άμεση επιχειρησιακή αξία.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ESET NeoCortex, το ESET LiveCortex επεξεργάζεται καθημερινά δισεκατομμύρια ακατέργαστα συμβάντα τηλεμετρίας, συσχετίζοντας τα σημαντικότερα σήματα και μετατρέποντάς τα σε αξιοποιήσιμα περιστατικά ασφαλείας. Μόλις το 0,00111% αυτών των συμβάντων, περίπου 1 στα 90.000, συμβάλλει στη δημιουργία περιστατικών που παρουσιάζονται στους χρήστες, διαχωρίζοντας την ουσιαστική δραστηριότητα από τον ψηφιακό «θόρυβο». Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία AI της ESET περιορίζει την κόπωση από τις υπερβολικές ειδοποιήσεις (alert fatigue) και ιεραρχεί τα περιστατικά που απαιτούν άμεση προσοχή, ενισχύοντας την ανθρώπινη τεχνογνωσία και βοηθώντας τις ομάδες κυβερνοάμυνας να δράσουν πριν οι επιτιθέμενοι πετύχουν τους στόχους τους.

«Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τις κυβερνοεπιθέσεις αλλά και την κυβερνοάμυνα. Με το ESET NeoCortex, αξιοποιούμε τις επενδύσεις μας στην AI για να αναπτύξουμε εξειδικευμένη θεμελιώδη νοημοσύνη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την οποία διατηρούμε υπό τον έλεγχό μας και η οποία ενισχύει, αντί να αντικαθιστά, την ανθρώπινη τεχνογνωσία», δήλωσε ο Juraj Malcho, Chief Technology Officer της ESET. «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα γενιά προβλεπτικών λειτουργιών ασφαλείας που βασίζονται στην AI και αξιοποιούν την αρχιτεκτονική παγκόσμιου μοντέλου (world-model architecture)».

Σχεδιασμένο για να αναλύει δομημένα δεδομένα ασφαλείας που χαρακτηρίζονται από χρονική αλληλουχία και ανταγωνιστική δραστηριότητα, το NeoCortex αξιοποιεί μοτίβα που έχει μάθει από πραγματικά περιστατικά ασφαλείας. Έτσι, μπορεί να αναλύει κάθε δραστηριότητα στο κατάλληλο πλαίσιο, να αναγνωρίζει παρόμοια περιστατικά και να εκτιμά την πιθανή επόμενη κίνηση ενός επιτιθέμενου.

Η σημασία αυτής της ανάλυσης βάσει πλαισίου γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σε περιόδους αυξημένων απειλών, όπως ήταν ο «Μαύρος Οκτώβριος» (Black October), και συγκεκριμένα η εβδομάδα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας που επηρέαζαν τα PHP, Linux, GitLab και άλλα βασικά συστήματα απαιτούσαν άμεση αξιολόγηση και ιεράρχηση των ενεργειών απόκρισης. Το ESET NeoCortex έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους αναλυτές στη λήψη αυτών των κρίσιμων αποφάσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο τελικός έλεγχος παραμένει στα χέρια των ανθρώπων.

Μείωση του θορύβου, βελτίωση της διερεύνησης των περιστατικών

Τα σύγχρονα επιχειρησιακά περιβάλλοντα παράγουν τεράστιους όγκους ακατέργαστων δεδομένων ασφαλείας από τερματικά (endpoints), συστήματα ταυτοποίησης, υποδομές cloud, δίκτυα και εφαρμογές. Καθώς το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων μειώνεται συνεχώς, η βασική πρόκληση έγκειται στην αποτελεσματική επεξεργασία αυτών των δεδομένων, στον εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ των επιμέρους σημάτων, στην αναγνώριση πιθανών απειλών και στον προσδιορισμό των κατάλληλων ενεργειών αντιμετώπισης.

Στο πλαίσιο της πλατφόρμας ESET PROTECT, το ESET LiveCortex λειτουργεί ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού της επιχειρησιακής ασφάλειας. Συσχετίζει σήματα που, μεμονωμένα, ενδέχεται να φαίνονται ακίνδυνα, όπως ασυνήθιστες προσπάθειες σύνδεσης (sign-in), ύποπτες εκκινήσεις διεργασιών, μη συνήθεις δικτυακές συνδέσεις, αλλαγές στις ρυθμίσεις παραμέτρων και μεταγενέστερες προσπάθειες πρόσβασης σε δεδομένα, και τα μετατρέπει σε περιστατικά ασφαλείας, ταξινομημένα βάσει προτεραιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει στις ομάδες ασφαλείας μια σαφέστερη και πιο εστιασμένη εικόνα των απειλών, περιορίζει την ανάγκη για χειροκίνητη διερεύνηση και αποτρέπει την άσκοπη επιβάρυνση των αναλυτών με επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις χαμηλής προτεραιότητας.

Το ESET NeoCortex, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στην αρχιτεκτονική μοντέλου κόσμου (world-model architecture), ενισχύει τη διαδικασία μετατροπής της ακατέργαστης τηλεμετρίας σε στοχευμένα περιστατικά ασφαλείας. Μαθαίνοντας πώς λειτουργούν τα ψηφιακά περιβάλλοντα, πώς συσχετίζονται τα γεγονότα και ποιες πιθανές εξελίξεις μπορεί να ακολουθήσουν, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διερεύνηση των περιστατικών και στην έγκαιρη αναγνώριση της πιθανής εξέλιξης μιας επίθεσης.

Άμυνα μία ημέρα νωρίτερα (Minus–one–day defense): Οικονομικά αποδοτική προσέγγιση με επίκεντρο την ασφάλεια

Αυτές οι δυνατότητες διερεύνησης απαιτούν ένα μοντέλο ειδικά σχεδιασμένο για τη δομή και τη συμπεριφορά των δεδομένων κυβερνοασφάλειας. Ενώ τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα γενικού σκοπού έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν εύλογες απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, οι επιχειρησιακές ανάγκες στον τομέα της ασφάλειας απαιτούν συνεπή ανάλυση οντοτήτων, χρονικών σημάνσεων, δεικτών, σχέσεων μεταξύ διεργασιών και ελλιπών παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το ESET NeoCortex έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις. Μπορεί να ανασυνθέτει το ελλείπον πλαίσιο ενός περιστατικού, να δημιουργεί συμπαγείς αναπαραστάσεις σύνθετων περιστατικών και να εντοπίζει ανώμαλα συμβάντα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ακολουθίας επίθεσης. Παράλληλα, η προσέγγιση μοντέλου κόσμου (world model) που υιοθετεί επιτρέπει την εκτίμηση της πιθανής εξέλιξης μιας επίθεσης, δίνοντας στους υπερασπιστές τη δυνατότητα να παρέμβουν πριν εκδηλωθεί το επόμενο στάδιο. Πρόκειται για μια προσέγγιση «άμυνας μία ημέρα νωρίτερα» (minus-one-day defense).

Το ESET NeoCortex δεν λειτουργεί ως αυτόνομος μηχανισμός λήψης αποφάσεων. Αντίθετα, αποτελεί μέρος μιας πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής ασφάλειας, η οποία συνδυάζει εξειδικευμένα μοντέλα, κανόνες ελέγχου βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, λογική συσχέτισης, διαδικασίες επικύρωσης, δυνατότητα ελέγχου και ανθρώπινη εποπτεία από ειδικούς.

Σύμφωνα με την εσωτερική έρευνα της ESET, ένα εξειδικευμένο μοντέλο όπως το ESET NeoCortex μπορεί να εκπαιδευτεί με κόστος έως και 200 φορές χαμηλότερο σε σύγκριση με ένα μεγάλο μοντέλο συλλογιστικής γενικού σκοπού, παρέχοντας παράλληλα ακριβέστερα αποτελέσματα με έμφαση στην κυβερνοάμυνα. Αυτά τα πλεονεκτήματα αποδοτικότητας οφείλονται στη βελτιστοποιημένη εκπαιδευτική διαδικασία της ESET, στην εστίαση στο εξειδικευμένο λεξιλόγιο της κυβερνοασφάλειας, στη μηχανική που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό, στις χαμηλότερες υπολογιστικές απαιτήσεις και στη χρήση ιδιόκτητου υλικού.

Για τους επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας, αυτό μεταφράζεται σε συχνότερες ενημερώσεις των εκπαιδευμένων μοτίβων περιστατικών, μικρότερη επιβάρυνση των υποδομών και πιο προβλέψιμο κόστος. Παράλληλα, οι υπολογιστικοί πόροι μπορούν να επικεντρώνονται στην ανάλυση απειλών και όχι στην υποστήριξη ευρύτερων δυνατοτήτων συνομιλίας.

Διασφάλιση της ασφάλειας και του ελέγχου των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις υποδομές κυβερνοασφάλειας, αποτελεί ταυτόχρονα και η ίδια πιθανό στόχο κυβερνοεπιθέσεων. Για τον λόγο αυτό, η ESET έχει σχεδιάσει το ESET NeoCortex ώστε να λειτουργεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει υπό πλήρη έλεγχο και δεν αποκτά ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται περιορισμένα περιβάλλοντα sandbox, εργαλεία με δικαιώματα ανάγνωσης μόνο, συνεχής παρακολούθηση, προκαθορισμένα όρια χρήσης και διαχείρισης tokens, μηχανισμός άμεσης απενεργοποίησης (kill switch), καθώς και εποπτεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες κατά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν την αντιμετώπιση απειλών.

Το ESET NeoCortex έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί στην ίδια την υποδομή της ESET, διατηρώντας τα ευαίσθητα δεδομένα ασφαλείας και τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης υπό τον άμεσο έλεγχό της. Αυτή η προσέγγιση φιλοξενίας (self-hosting) περιορίζει την εξάρτηση από τρίτους παρόχους υπηρεσιών AI και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση των δεδομένων, στη συνεπή εφαρμογή των μέτρων προστασίας και στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Παράλληλα, μειώνει την έκθεση των πελατών σε κινδύνους και αβεβαιότητες που ενδέχεται να προκύψουν από γεωπολιτικές εξελίξεις, εμπορικές μεταβολές ή αλλαγές στο τοπίο των παρόχων τεχνητής νοημοσύνης.