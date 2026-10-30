Η GIGABYTE εξελίσσει το Local AI Infrastructure με τη WRX90 AI TOP Motherboard

Η GIGABYTE, παγκόσμιος ηγέτης στο υπολογιστικό hardware υψηλών επιδόσεων, ανακοίνωσε σήμερα τη workstation motherboard WRX90 AI TOP, η οποία υποστηρίζει επεξεργαστές AMD Ryzen Threadripper PRO series. Σχεδιασμένη ειδικά για local AI workloads και απαιτητικό computing, η motherboard διαθέτει multi-GPU PCIe 5.0 expansion slots, υποστήριξη ECC memory υψηλής χωρητικότητας και enterprise-grade BMC remote management. Παρέχει μια ισχυρή, εξαιρετικά επεκτάσιμη hardware βάση, ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να αναπτύσσουν αποκλειστικές local AI platforms και να διαχειρίζονται το model development on-premises.

Επεκτάσιμη ισχύς για AI Development

Για να υποστηρίζει τις συνεχώς εξελισσόμενες AI εφαρμογές, η WRX90 AI TOP επιτρέπει στους οργανισμούς να διαμορφώνουν και να επεκτείνουν το hardware τους καθώς αυξάνονται τα υπολογιστικά workloads. Με επτά PCIe 5.0 x16 slots και δύο MCIO 8i connectors, η motherboard προσφέρει εκτεταμένο bandwidth, ικανό να υποστηρίξει έως εννέα GPU συσκευές μέσω συμβατού expansion hardware. Συμπληρώνοντας αυτή τη δυνατότητα επέκτασης, η υποστήριξη οκτακάναλης DDR5 memory επιτρέπει έως 2 TB ECC RDIMM για μεγάλα datasets και εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις μνήμης. Η Error-Correcting Code (ECC) memory εντοπίζει και διορθώνει αυτόματα αλλοιώσεις δεδομένων, διασφαλίζοντας την ακεραιότητά τους κατά τη διάρκεια παρατεταμένων AI computing sessions.

Σχεδιασμένη για αξιοπιστία

Η διατηρήσιμη απόδοση απαιτεί μια βάση σχεδιασμένη για βαριά, συνεχή φορτία. Η WRX90 AI TOP διαθέτει ψηφιακό σχεδιασμό τροφοδοσίας 32+3+3+3 φάσεων, σε συνδυασμό με 14-layer server-grade PCB και full-metal backplate, εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή ισχύος, ακεραιότητα σήματος και δομική ακαμψία. Ο θερμικός σχεδιασμός είναι κρίσιμος για την αποτροπή throttling σε παρατεταμένη λειτουργία. Για την αντιμετώπιση της συσσώρευσης θερμότητας γύρω από τις πυκνά τοποθετημένες μονάδες μνήμης, οι παρεχόμενοι DDR Wind Blade XTREME Duo fans βελτιώνουν τη ροή αέρα και μειώνουν τη μέση θερμοκρασία της μνήμης έως και κατά 43°C, σε σύγκριση με διαμορφώσεις χωρίς υποβοήθηση. Οι αποκλειστικοί SYS Wind Blade fans και τα εκτεταμένα heatsinks καλύπτουν τις περιοχές τροφοδοσίας και chipset, διατηρώντας βέλτιστο θερμικό έλεγχο κατά τη διάρκεια έντονων processing workloads.

Εξυπνότερη διαχείριση. Ταχύτερη συνδεσιμότητα.

Για πιο αποδοτική λειτουργική διαχείριση, η WRX90 AI TOP ενσωματώνει onboard BMC και αποκλειστική IPMI LAN port. Έτσι, οι IT administrators μπορούν ανά πάσα στιγμή να εκτελούν remote hardware monitoring, έλεγχο τροφοδοσίας και troubleshooting. Αυτές οι δυνατότητες απλοποιούν σημαντικά τα maintenance workflows των IT teams, εξασφαλίζοντας παράλληλα μακροχρόνια λειτουργική σταθερότητα για τοπικά computing environments. Επιπλέον, οι δύο server-grade 10GbE LAN ports επιτρέπουν γρήγορη μεταφορά δεδομένων σε κεντρικά storage arrays χωρίς την ανάγκη πρόσθετης network card, ενώ οι δύο USB4 Type-C ports προσφέρουν συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας για εξωτερικό storage και peripherals.

Η WRX90 AI TOP διευρύνει το AI TOP portfolio της GIGABYTE με μια workstation motherboard που συνδυάζει ακραία υπολογιστική ισχύ με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης. Ο συνδυασμός επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής και ανθεκτικού hardware design δίνει τη δυνατότητα σε enterprise users και developers να δημιουργούν συστήματα βελτιστοποιημένα για μακροχρόνιο AI development.