Η CBS συνεργάζεται με τον ΣΕΒ για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

Η Cosmos Business Systems ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών Cyber Security, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων και της ψηφιακής ανθεκτικότητας του Οργανισμού.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του ΣΕΒ να ενισχύει την ασφάλεια των πληροφοριακών του συστημάτων και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις που διαμορφώνει το συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο κ. Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Business Systems δήλωσε σχετικά: «Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί σήμερα βασική προτεραιότητα για κάθε σύγχρονο οργανισμό. Η συνεργασία μας με τον ΣΕΒ αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και αντανακλά την κοινή προσέγγιση ως προς τη σημασία της προστασίας των ψηφιακών υποδομών και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε τους οργανισμούς στην αντιμετώπιση των σύγχρονων ψηφιακών προκλήσεων, με συνέπεια, τεχνογνωσία και αξιοπιστία.»

Η Cosmos Business Systems, με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Cyber Security στην Ελλάδα και την Κύπρο, υποστηρίζει οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε όλο τον κύκλο της ψηφιακής τους λειτουργίας.