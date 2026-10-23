Το Astana Hub φιλοξενεί τον διευθύνοντα σύμβουλο της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ

Στην πρώτη του επίσκεψη στην Κεντρική Ασία, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA περιέγραψε πώς το Καζακστάν σχεδιάζει να περάσει από την εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή και την εξαγωγή της, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην ευρωπαϊκή ζήτηση για υπολογιστική ισχύ.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε σήμερα ότι το Καζακστάν «θα γίνει ένας κόμβος, ένας υπολογιστικός κόμβος, ένας κόμβος εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης για ολόκληρη την Ευρώπη». Επίκεντρο των σχεδίων της χώρας είναι το Data Center Valley (DC Valley), ένα σύμπλεγμα υπολογιστικών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζεται στο Εκισμπαστούζ, στο βορειοανατολικό Καζακστάν.

Ο Χουάνγκ είχε μια χαλαρή συζήτηση με τον Ζασλάν Μαντίγιεφ, αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Ανάπτυξης του Καζακστάν. Η εκδήλωση αυτή ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Μήνας AI» της χώρας, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Διεθνές Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης alem.ai στην Αστάνα. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη του Χουάνγκ στο Καζακστάν. Κατά την περιήγησή του στις εγκαταστάσεις του alem.ai νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Χουάνγκ σημείωσε: «Το Καζακστάν είναι η πρώτη χώρα που επισκέπτομαι όπου ο πρόεδρος έχει αναγάγει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε εθνική προτεραιότητα».

Από τα εργαλεία AI σε μια οικονομία AI

Μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη ως βασική οικονομική υποδομή και όχι ως ένα απλό σύνολο εφαρμογών. Ο Χουάνγκ υποστήριξε ότι μια χώρα δεν πρέπει να εξαγάγει τα δεδομένα της για να εισάγει στη συνέχεια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε πάνω σε αυτά σε κάποια άλλη χώρα. Κατά τη γνώμη του, η εθνική υποδομή τεχνητής νοημοσύνης θα τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο, με τη ξένη τεχνολογία να λειτουργεί συμπληρωματικά, χωρίς να τα αντικαθιστά.

Το Καζακστάν επιδιώκει να εφαρμόσει αυτή τη λογική στην ευρύτερη περιοχή. Ο δεδηλωμένος στόχος είναι η μετατροπή της Κεντρικής Ευρασίας από αγοραστή ξένων τεχνολογιών σε μια περιοχή που αναπτύσσει τη δική της τεχνητή νοημοσύνη και τη διαθέτει στις παγκόσμιες αγορές, στηριζόμενη στην υπολογιστική ισχύ, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τις τοπικές εταιρείες τεχνολογίας.

Η επενδυτική συμμετοχή της Freedom στην ανάπτυξη των υποδομών AI στο Καζακστάν

Η Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC), μητρική εταιρεία της Freedom24, επενδύει επίσης στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στο Καζακστάν. Τον Νοέμβριο του 2025, ο υπέγραψε συμφωνία με το Υπουργείο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Ανάπτυξης του Καζακστάν για τη δημιουργία ενός εθνικού κόμβου τεχνητής νοημοσύνης ύψους $2 δισεκατομμυρίων, ο οποίος θα βασίζεται σε τεχνολογικές υποδομές της NVIDIA και θα βρίσκεται σε τοποθεσία με διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύ 100 MW. Η Freedom αποτελεί τον κύριο εταίρο χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Τιμούρ Τουρλόφ, διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp., συνάντησε τον Χουάνγκ στο κέντρο alem.ai και του παρουσίασε τη Freedom: ένα διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα που εκτείνεται από τραπεζικές, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες έως τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και υπηρεσίες καθημερινότητας, όπως έκδοση εισιτηρίων, ταξίδια, ηλεκτρονικό εμπόριο και διανομή φαγητού.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν ένα κοινό έργο για τη δημιουργία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στο Καζακστάν. Στην Αστάνα, η Freedom κατασκευάζει το Akashi, ένα σύγχρονο συγκρότημα κέντρων δεδομένων προδιαγραφών βαθμίδας IV με χωρητικότητα έως και 100 MW. Ο Τουρλόφ ανέφερε ότι ο όμιλος θα ολοκληρώσει σύντομα την παραγγελία για την πρώτη του συστοιχία που βασίζεται στην αρχιτεκτονική NVIDIA B300, η οποία προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027 ως δημόσιο νέφος GPU για επιχειρήσεις και προγραμματιστές.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Τουρλόφ τόνισε ότι το Καζακστάν διαθέτει πλέον μια μεγάλη δεξαμενή ταλέντου που έχει ήδη αναπτύξει σειρά τεχνολογιών στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και της χρηματοοικονομικής. Σε συνδυασμό με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, όπως σημείωσε, το στοιχείο αυτό εξελίσσεται σε ένα από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα του Καζακστάν στον παγκόσμιο ψηφιακό μετασχηματισμό.

DC Valley: Υπολογιστική ισχύς προς εξαγωγή

Το DC Valley αναπτύσσεται από τον εθνικό τηλεπικοινωνιακό πάροχο Kazakhtelecom, με τεχνολογικούς εταίρους την NVIDIA και την αμερικανική εταιρεία νέφους τεχνητής νοημοσύνης Firebird. Η πρώτη εγκατάσταση, ισχύος 50 MW, προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2027, ενώ οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί για σταδιακή επέκταση που μπορεί να φτάσει έως και το 1 GW. Μάλιστα, η διαθέσιμη χωρητικότητα για την πρώτη φάση των 215 MW έχει ήδη δεσμευτεί πλήρως.

Τον Ιούνιο, το Καζακστάν υπέγραψε με την NVIDIA και τη Firebird συμφωνίες ύψους έως $10 δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο του έργου. Η Kazakhtelecom σχεδιάζει να εγκαταστήσει περισσότερες από 1.000 GPU NVIDIA Vera Rubin στην περιοχή του Εκισμπαστούζ εντός του επόμενου έτους. Η NVIDIA συμπεριέλαβε τις ανακοινώσεις της για το Καζακστάν στις ειδήσεις της ενότητας «Η NVIDIA στην Ευρώπη» στο πλαίσιο του συνεδρίου GTC Berlin αυτή την εβδομάδα.

Φυσική τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινο δυναμικό

Η «φυσική» τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε κεντρικό θεματικό άξονα καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης: ρομποτική, αυτόνομα συστήματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία, την ενέργεια και τις μεταφορές. Η ισχυρή βιομηχανική βάση του Καζακστάν προσφέρει πληθώρα ευκαιριών για την πρακτική εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών. Ένα πρώτο παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία της εταιρείας μετακινήσεων inDrive και της Pony.ai, οι οποίες διερευνούν τη δημιουργία μιας υπηρεσίας ρομποτικών ταξί με σημείο εκκίνησης την Αστάνα, η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα αυτόνομης οδήγησης της NVIDIA.

Το δεύτερο κεντρικό θέμα ήταν οι άνθρωποι: η εκπαίδευση προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων και η διασύνδεση των τοπικών ιδρυτών με τις παγκόσμιες αγορές. Μάλιστα, την ίδια ημέρα της επίσκεψης, η NVIDIA συμμετείχε στην επέκταση του β΄ γύρου χρηματοδότησης της Higgsfield – μιας πλατφόρμας δημιουργίας βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, με συνιδρυτή τον καζάχο προγραμματιστή Γερζάτ Ντουλάτ και με γραφείο στο Αλμάτι, με έδρα στο τεχνολογικό πάρκο Astana Hub.