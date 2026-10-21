Πέντε χρόνια bitcoin στη Wall Street

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης του πρώτου ETF συνδεδεμένου με το bitcoin στις ΗΠΑ, η σημαντικότερη αλλαγή για το κρυπτονόμισμα ίσως είναι το ποιος το κατέχει. Η crypto4me δημοσίευσε τη μελέτη Πέντε χρόνια Bitcoin στο mainstream, η οποία εξετάζει πώς το κρυπτονόμισμα έχει ενσωματωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επενδυτικά κεφάλαια, εταιρείες και κυβερνήσεις κατέχουν πλέον σχεδόν το ένα πέμπτο όλων των bitcoin, ενώ η ετήσια μεταβλητότητα το 2025 ήταν περίπου η μισή σε σχέση με το 2021. Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της crypto4me.

Η εικόνα που δίνει η τιμή από μόνη της είναι λιγότερο εντυπωσιακή: από περίπου 64.000 USD κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης του πρώτου ETF συνδεδεμένου με το bitcoin στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2021, η τιμή έφτασε περίπου τα 86.000 USD στις 2 Οκτωβρίου 2026, σημειώνοντας άνοδο γύρω στο 34%. Η μελέτη δεν περιορίζεται στη σύγκριση αυτών των δύο τιμών, αλλά εξετάζει τις αλλαγές στην κατοχή του bitcoin, την αγοραία αξία του και το εύρος των διακυμάνσεων της τιμής του.

«Αν κοιτάξουμε μόνο την τιμή πριν από πέντε χρόνια και την τιμή σήμερα, μας διαφεύγει μεγάλο μέρος όσων έχουν αλλάξει. Το bitcoin είναι πλέον προσβάσιμο μέσω των ίδιων επενδυτικών λογαριασμών που χρησιμοποιούνται για επενδύσεις σε μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια. Αυτό άνοιξε την πόρτα σε συνταξιοδοτικά ταμεία, πανεπιστημιακά κληροδοτήματα και άλλους θεσμικούς επενδυτές, χωρίς όμως να εξαλείψει τον κίνδυνο», αναφέρει ο Miloš Mázor, διευθύνων σύμβουλος της Madison Six, της εταιρείας που διαχειρίζεται την υπηρεσία crypto4me.

Η καθοριστική αλλαγή ήρθε μετά το πρώτο ETF

Το πρώτο ορόσημο ήταν η έναρξη διαπραγμάτευσης του ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) στις 19 Οκτωβρίου 2021. Έφερε στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά ένα προϊόν συνδεδεμένο με το bitcoin, αλλά το ETF κατείχε συμβόλαια futures και όχι το ίδιο το bitcoin. Η μελέτη εντοπίζει μια πιο άμεση αλλαγή τον Ιανουάριο του 2024, όταν οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν spot διαπραγματεύσιμα προϊόντα bitcoin (ETP), τα οποία αγοράζουν και κατέχουν το κρυπτονόμισμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η μελέτη, τα ETF και παρόμοια επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως κατέχουν περίπου 1,49 εκατομμύρια bitcoin, ενώ οι εισηγμένες και ιδιωτικές εταιρείες κατέχουν άλλα 1,65 εκατομμύρια. Μαζί αντιστοιχούν περίπου στο 15% όλων των νομισμάτων που υπάρχουν. Οι κυβερνήσεις κατέχουν επιπλέον περίπου 3%, ανεβάζοντας το συνολικό μερίδιο κοντά στο ένα πέμπτο. Η μελέτη επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των bitcoin που κατέχουν οι κυβερνήσεις προέρχεται από κατασχέσεις και όχι από αγορές για επενδυτικούς σκοπούς.

Ποιος κατέχει bitcoin, τότε και τώρα

Κάτοχος Τέλη 2021 Οκτώβριος 2026 ETF και άλλα αμοιβαία κεφάλαια 0,65 εκατομμύρια (3%)¹ 1,49 εκατομμύρια (7%) Εταιρείες (εισηγμένες και ιδιωτικές) 0,25 εκατομμύρια (1%)² 1,65 εκατομμύρια (8%) Κυβερνήσεις 0,32 εκατομμύρια (2%)⁴ 0,52 εκατομμύρια (3%) Όλοι οι υπόλοιποι (ιδιώτες, ανταλλακτήρια, εξορύκτες, χαμένα νομίσματα) περίπου 94%³ περίπου 82%³

Ακόμη και μια πιο ήρεμη αγορά μπορεί να χάσει τη μισή της αξία

Η ετήσια μεταβλητότητα διαμορφώθηκε περίπου στο 42% το 2025, δηλαδή περίπου στο μισό του επιπέδου του 2021. Ωστόσο, η πτώση κατά 53% μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Ιουνίου 2026 δείχνει γιατί οι μικρότερες κατά μέσο όρο διακυμάνσεις της τιμής δεν σημαίνουν προστασία από μεγάλες ζημιές.

«Μια πιο ήρεμη αγορά δεν ισοδυναμεί με ασφαλή επένδυση. Η μεγαλύτερη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών αλλάζει τον τρόπο κατοχής και διαπραγμάτευσης του bitcoin, οι επενδυτές όμως πρέπει να παραμένουν προετοιμασμένοι για σημαντικές ζημιές», προσθέτει ο Mázor.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών ήταν επίσης ένας από τους λόγους για τους οποίους η crypto4me εγκαινίασε την υπηρεσία OTC Desk για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μεγαλύτερου ύψους. Η υπηρεσία απευθύνεται σε θεσμικούς φορείς, διαχειριστές εταιρικών διαθεσίμων, επενδυτικά κεφάλαια και ιδιώτες με υψηλή καθαρή περιουσία.

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα με ημερομηνία αναφοράς την 2α Οκτωβρίου 2026 και εξετάζει την τιμή του bitcoin, τη συνολική αγοραία αξία του, την κατοχή του και τη μεταβλητότητά του. Η μελέτη Πέντε χρόνια Bitcoin στο mainstream, μαζί με όλους τους πίνακες δεδομένων και τις πηγές, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της crypto4me.