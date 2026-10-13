Τρεις νέες στρατηγικές προσθήκες στο δυναμικό της Algosystems

Η Algosystems, μέλος του ομίλου Profile, ανακοινώνει την ένταξη τριών καταξιωμένων στελεχών στη διοικητική της ομάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της για ανάπτυξη, καινοτομία και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια, τα Managed Services και τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας.

Ο Ευάγγελος Ρόζης ανέλαβε καθήκοντα Chief Commercial Officer (CCO) στην Algosystems. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις εμπορικής διεύθυνσης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), της κυβερνοασφάλειας και των τεχνολογικών υπηρεσιών. Πριν την ένταξή του στην Algosystems, κατείχε θέσεις C-Level και ηγετικούς εμπορικούς ρόλους σε πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας όπως οι Obrela Security Industries, Qualco και Lamda Hellix. Στον νέο του ρόλο ηγείται της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας, με στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, την ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών και τη διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά.

Ο Γιώργος Κορρές ανέλαβε καθήκοντα Chief Technology Officer (CTO). Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των ΤΠΕ, της κυβερνοασφάλειας και των Μanaged Services, έχει αναλάβει θέσεις τεχνολογικής και επιχειρησιακής ευθύνης σε εταιρείες όπως η Neurosoft και η Vodafone. Ως CTO της Algosystems, αναλαμβάνει την τεχνολογική στρατηγική της εταιρείας, με έμφαση στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών της και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, με στόχο την υποστήριξη της αναπτυξιακής της πορείας και του τεχνολογικού της μετασχηματισμού.

Παράλληλα, ο Σωτήρης Νικολόπουλος, ο οποίος διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ανέλαβε τη θέση του Head of Solutions & Services. Στην επαγγελματική του διαδρομή έχει αναλάβει ανώτερες θέσεις στους τομείς του Engineering, των Operations, του Presales και των Enterprise Solutions, με εξειδίκευση σε σύνθετες υποδομές, λύσεις ασφάλειας και Managed Services. Πριν ενταχθεί στην Algosystems κατείχε ηγετικούς ρόλους στη Vodafone και τη Nova. Στο νέο του ρόλο ως Head of Solutions & Services, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών της Algosystems.

Η ένταξη των τριών στελεχών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της Algosystems, η οποία συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία της, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.