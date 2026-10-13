Η Info Quest Technologies επεκτείνει το δίκτυο των Xiaomi Stores με νέο κατάστημα στα Ιωάννινα

Tη λειτουργία του 6oυ καταστήματος Xiaomi στην Ελλάδα, στην πόλη των Ιωαννίνων, ανακοίνωσε η Info Quest Technologies ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Xiaomi στην ελληνική αγορά και φέρνοντας το ολοκληρωμένο οικοσύστημα έξυπνων προϊόντων της πιο κοντά στους καταναλωτές της Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Στο νέο Xiaomi Store οι επισκέπτες, με τη βοήθεια των Xiaomi experts, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μεγάλη γκάμα smartphones της Xiaomi, καθώς και το smart οικοσύστημα της εταιρείας, που περιλαμβάνει AIoT οικιακές συσκευές για το σύγχρονο σπίτι, wearables, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και λύσεις μικροκινητικότητας και να ανακαλύψουν πώς οι έξυπνες συσκευές μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη και συνδεδεμένη.

Τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος πραγματοποιήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου, παρουσία των κκ. Δημήτρη Εφορακόπουλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Info Quest Technologies, Johnson Zhao, Γενικό Διευθυντή Mobility Unit και Οδυσσέα Σούλτη, Retail Manager Mobility Unit της εταιρείας, καθώς και του κ. Phoeni Kang, Country Manager της Xiaomi.

Η ημέρα των εγκαινίων πλαισιώθηκε από ειδικές προσφορές, δώρα και εκπλήξεις, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για όλους τους φίλους της τεχνολογίας που παρευρέθηκαν στο νέο κατάστημα.

Με το νέο Xiaomi Store στα Ιωάννινα, η Info Quest Technologies συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξη του δικτύου λιανικής των καταστημάτων Xiaomi, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στα πιο δημοφιλή προϊόντα και τις καινοτόμες λύσεις του brand, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και μία συνολικά εξαιρετική εμπειρία τεχνολογίας. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα σε Ελλάδα και Κύπρο 8 φυσικά καταστήματα και δύο e-shops.