Η LG Electronics ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα Γ’ τριμήνου 2026

Η LG Electronics ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ενοποιημένα έσοδα ύψους 23,83 τρισ. KRW (περίπου 16,81 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη ύψους 781,80 δισ. KRW (περίπου 551,5 εκατ. USD).

Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, όπως η γεωπολιτική αστάθεια και η μεταβλητότητα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, οι βασικές δραστηριότητες της LG διατήρησαν τις ισχυρές θέσεις τους στην αγορά και συνέχισαν να καταγράφουν αύξηση εσόδων, χάρη στην ανταγωνιστικότητα των διαφοροποιημένων προϊόντων της εταιρείας. Η LG συνέχισε επίσης να επεκτείνεται στις αναπτυσσόμενες αγορές του Global South, όπου παραμένουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, ενώ οι δραστηριότητές της στον τομέα B2B διατήρησαν τη δυναμική τους.

Η κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά, με διψήφιο ρυθμό αύξησης σε ετήσια βάση. Οι δραστηριότητες οικιακών συσκευών και λύσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία λειτούργησαν ως σταθερές πηγές κερδοφορίας, βασιζόμενες στη σταθερή κερδοφορία στους τομείς B2C και B2B αντίστοιχα, ενώ και ο τομέας τηλεοράσεων παρουσίασε σημαντική βελτίωση των κερδών του σε ετήσια βάση.

Οι προσπάθειες της εταιρείας σε επίπεδο βελτίωσης της δομής κόστους, σε συνδυασμό με τα οφέλη από τις αυξημένες πωλήσεις, συνέβαλαν στην αντιστάθμιση των αυξημένων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων εξόδων logistics, του κόστους υλικών και των σταθερών εξόδων.

Η LG έχει καταγράψει ισχυρή ετήσια αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα λειτουργικά κέρδη σε κάθε τρίμηνο του 2026 μέχρι σήμερα. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, η LG κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα ύψους 71,38 τρισ. KRW (περίπου 50,35 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη ύψους 4,03 τρισ. KRW (περίπου 2,84 δισ. USD). Και τα δύο μεγέθη αποτέλεσαν ιστορικά υψηλά για την αντίστοιχη περίοδο, με τα έσοδα των τελευταίων εννέα μηνών να ξεπερνούν για πρώτη φορά τα 70 τρισ. KRW και τα λειτουργικά κέρδη τα 4 τρισ. KRW.

Η LG συνεχίζει να αξιοποιεί τις ισχυρές επιδόσεις των βασικών δραστηριοτήτων της, προκειμένου να υποστηρίξει τις επενδύσεις της σε μελλοντικούς τομείς ανάπτυξης. Ανταποκρινόμενη στην ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις ψύξης data center AI, η εταιρεία αναβαθμίζει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα επεκτείνει την παραγωγική της δυναμικότητα στην Κορέα και το εξωτερικό. Η LG επενδύει επίσης στη ρομποτική, έναν βασικό τομέα του Physical AI, μεταξύ άλλων μέσω της μεγαλύτερης μονάδας data factory της Κορέας στο Yangjae της Σεούλ, καθώς και μέσω υποδομών μαζικής παραγωγής actuators για ρομπότ, ενός βασικού εξαρτήματος της ρομποτικής, στο Changwon της Κορέας.

Home Appliance Business

Ο τομέας οικιακών συσκευών της LG συνέχισε να αναπτύσσεται μέσω της στρατηγικής διπλής κατεύθυνσης που στοχεύει τόσο στην premium όσο και στη μαζική αγορά, με την επέκταση των υπηρεσιών συνδρομητικής χρήσης συσκευών, των online πωλήσεων και των δραστηριοτήτων B2B να συμβάλλουν στην αύξηση των εσόδων. Παράλληλα, ο τομέας διατήρησε μια σταθερή δομή κερδοφορίας, χάρη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας στην παραγωγή, τα logistics και άλλους τομείς.

Media and Entertainment Business

Ο τομέας Media and Entertainment της LG κατέγραψε αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση, με κινητήριες δυνάμεις τις αυξημένες πωλήσεις premium προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των OLED, καθώς και την αύξηση των εσόδων στις αναδυόμενες αγορές. Παράλληλα, η δραστηριότητα της πλατφόρμας webOS συνέχισε να αναπτύσσεται. Ο τομέας διατήρησε την κερδοφόρα πορεία του, αυξάνοντας το μερίδιο των premium προϊόντων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των σχετικών επενδύσεων και δαπανών.

Vehicle Solutions Business

Ο τομέας Vehicle Solutions της LG συνέχισε τη σταθερή ανάπτυξή του, υποστηριζόμενος από τη σταδιακή μετατροπή του ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών σε έσοδα. Παράλληλα με τη συνολική αύξηση των εσόδων, το υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων premium συστημάτων infotainment για οχήματα ενίσχυσε περαιτέρω την κερδοφορία, καθιστώντας τον τομέα σταθερή πηγή κερδοφορίας στο B2B χαρτοφυλάκιο της LG.

Eco Solutions Business

Ο τομέας HVAC της LG διατήρησε τα έσοδά του σε επίπεδα αντίστοιχα με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, υποστηριζόμενος από την αύξηση των πωλήσεων στις αγορές του εξωτερικού. Η κερδοφορία μειώθηκε ελαφρώς σε ετήσια βάση, καθώς η εταιρεία συνέχισε να επενδύει σε μελλοντικούς τομείς ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των παραγωγικών δυνατοτήτων και των πόρων για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προκαταρκτικά ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, βάσει των K-IFRS, και παρέχονται για ενημέρωση των επενδυτών πριν από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της LG Electronics, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών κερδών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με κάθε εταιρεία θα ανακοινωθούν επίσημα αργότερα μέσα στον μήνα. Η μετατροπή των ποσών είναι υπολογισμένη με μέση ισοτιμία 1 USD ≈ 1.418 KRW.