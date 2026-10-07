Η CBS συμβάλλει στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων

Η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Δημόσιο Τομέα, με αντικείμενο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διερεύνηση υποθέσεων οικονομικών εγκλημάτων και την προμήθεια έξυπνων λογισμικών διαχείρισης καταγγελιών.

Το έργο αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του πληροφοριακού περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση οικονομικού και χρηματοοικονομικού εγκλήματος.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών λογισμικού, η ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων, καθώς και η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού, που θα υποστηρίξουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση υποθέσεων και καταγγελιών.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει εκπαίδευση των χρηστών, τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες συντήρησης, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων από τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ταχύτερη επεξεργασία πληροφοριών, στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας με συνεργαζόμενους φορείς και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που έχουν ως αποστολή την καταπολέμηση σύνθετων μορφών οικονομικού εγκλήματος.

Ο κ. Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Business Systems, δήλωσε: «Η ανάληψη ενός έργου με τόσο κρίσιμο επιχειρησιακό και κοινωνικό αποτύπωμα επιβεβαιώνει τον ρόλο της Cosmos Business Systems ως αξιόπιστου τεχνολογικού συνεργάτη του Δημόσιου Τομέα. Μέσα από σύγχρονες λύσεις πληροφορικής, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας, συμβάλλουμε στην ενίσχυση των μηχανισμών διερεύνησης και αντιμετώπισης οικονομικού εγκλήματος, στηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών.»

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.318.138,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Cosmos Business Systems συνεχίζει να επενδύει σε έργα υψηλής τεχνολογικής προστιθέμενης αξίας, υποστηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα και την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.