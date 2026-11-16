Οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να απορροφήσουν το 59% των παγκόσμιων δαπανών για AI το 2027, σύμφωνα με την Gartner. Η εταιρεία προβλέπει ότι η συνολική δαπάνη θα αυξηθεί κατά 47,5%, από τα 2,746 τρισ. δολάρια που εκτιμά για το 2026 στα 4,05 τρισ. δολάρια το 2027.

Η εταιρεία τοποθετεί τις δαπάνες για υποδομές σε 1,563 τρισ. δολάρια για το 2026 και σε σχεδόν 2,4 τρισ. για το 2027. Η προβλεπόμενη αύξηση κατά 53% υπερβαίνει τον αντίστοιχο ρυθμό για τη συνολική δαπάνη AI. Από τα ποσά του πίνακα προκύπτει ότι στις υποδομές αντιστοιχούν σχεδόν τα δύο τρίτα της προβλεπόμενης αύξησης των παγκόσμιων δαπανών.

Οι διακομιστές στο επίκεντρο των δαπανών για υποδομές

Η μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία δαπανών στις υποδομές αφορά τους διακομιστές που έχουν βελτιστοποιηθεί για εργασίες AI. Η Gartner εκτιμά ότι οι δαπάνες για αυτά τα συστήματα θα φτάσουν τα 957,2 δισ. δολάρια το 2027, από 527,6 δισ. δολάρια το 2026. Στην άνοδο συμβάλλουν η συνεχιζόμενη επέκταση των υποδομών από τους μεγάλους παρόχους cloud και τους παρόχους neocloud, καθώς και οι αυξήσεις στις τιμές των διακομιστών που συνδέονται με το κόστος της μνήμης.

Ο John-David Lovelock, διακεκριμένος αντιπρόεδρος και αναλυτής της Gartner και επικεφαλής έρευνας της εταιρείας, συνδέει την άνοδο της δαπάνης για υποδομές με τις απαιτήσεις που προκύπτουν τόσο κατά τη χρήση όσο και κατά την εκπαίδευση των μοντέλων. Όπως εξηγεί, οι ανάγκες των χρηστών για κλιμάκωση των εργασιών inference αυξάνονται ταχύτερα από το αναμενόμενο, ενώ η εκπαίδευση των μοντέλων απαιτεί ολοένα περισσότερη υπολογιστική ισχύ.

Υπηρεσίες, λογισμικό και πλατφόρμες AI

Μετά τις υποδομές, οι υπηρεσίες και το λογισμικό συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες προβλεπόμενες δαπάνες για το 2027. Στις υπηρεσίες, η Gartner αναμένει αύξηση 29,5%, από 576 δισ. δολάρια το 2026 σε 746 δισ. το 2027. Κατά τον Lovelock, οι πάροχοι βοηθούν τους οργανισμούς να επεκτείνουν τη χρήση της AI, από τον σχεδιασμό της στρατηγικής και την προετοιμασία των δεδομένων έως την ενσωμάτωση και τη συνεχή εφαρμογή των λύσεων AI.

Για το λογισμικό AI, η πρόβλεψη είναι για αύξηση 42%, από 458 δισ. δολάρια σε 649 δισ. δολάρια. Οι οργανισμοί αυξάνουν τις δαπάνες τους καθώς οι προμηθευτές προσθέτουν λειτουργίες AI σε υπάρχοντα προϊόντα, ενώ επενδύουν και σε νέες πλατφόρμες για τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση της τεχνολογίας στο σύνολο της επιχείρησης.

Στην κατηγορία «AI Cybersecurity», η Gartner προβλέπει δαπάνες 86 δισ. δολαρίων το 2027, από 51 δισ. το 2026. Στην κατηγορία των AI agents και των βοηθών, η αντίστοιχη πρόβλεψη είναι για δαπάνες 67 δισ. δολαρίων, από 30 δισ. το 2026.

Μικρότερα ποσά αντιστοιχούν στις δύο κατηγορίες πλατφορμών που καταγράφει χωριστά η Gartner. Οι δαπάνες για πλατφόρμες επιστήμης δεδομένων και μηχανικής μάθησης προβλέπεται να φτάσουν τα 35 δισ. δολάρια, από 26 δισ. το 2026, ενώ για τις πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών AI η πρόβλεψη είναι για 12 δισ. δολάρια, από 10 δισ. Στην κατηγορία των δεδομένων για AI, η δαπάνη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 3 δισ. σε 6 δισ. δολάρια.

Τα θεμελιώδη μοντέλα διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο

Στα μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, η Gartner προβλέπει ότι οι δαπάνες θα φτάσουν τα 51 δισ. δολάρια το 2027, αυξημένες κατά 82% από το 2026. Συνδέει την αύξηση με τη ζήτηση για agentic AI, πολυτροπικές εφαρμογές και λύσεις AI εξειδικευμένες ανά κλάδο, καθώς οι επιχειρήσεις εντάσσουν την τεχνολογία σε περισσότερες λειτουργίες τους.

Οι δαπάνες για εξειδικευμένα μοντέλα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 99% το 2027. Οι οργανισμοί στρέφονται όλο και περισσότερο σε μοντέλα προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα πεδία, ώστε τα αποτελέσματα να έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια, να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες κάθε εφαρμογής και να βελτιώνουν την επιχειρησιακή απόδοση. Τα θεμελιώδη μοντέλα, που σύμφωνα με τον Lovelock στηρίζουν τη λειτουργία των AI agents, των κλαδικών μοντέλων και των εταιρικών εφαρμογών AI, θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για μοντέλα παραγωγικής AI, με μερίδιο 81% το 2027.