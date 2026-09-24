Ο Νίκος Παρχαρίδης αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος του Ομίλου Softweb

Ο Όμιλος Softweb ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Βορείου Ελλάδος από τον κ. Νίκο Παρχαρίδη, σε μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει περαιτέρω τη διοικητική και επιχειρησιακή δομή του Ομίλου και την παρουσία του στη Βόρεια Ελλάδα.

Από τη νέα του θέση, ο κ. Παρχαρίδης αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για τον συντονισμό, την επιχειρησιακή λειτουργία και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, βασικές προτεραιότητες αποτελούν η ενίσχυση της ομιλικής ανάπτυξης, η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου, η αποτελεσματικότερη διασύνδεση των διαφορετικών πεδίων τεχνογνωσίας και υπηρεσιών, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας του Ομίλου στην περιοχή.

Η δημιουργία της θέσης του Γενικού Διευθυντή Βορείου Ελλάδος εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου Softweb για τη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής και αποκεντρωμένης διοικητικής και επιχειρησιακής λειτουργίας, με σαφείς αρμοδιότητες και ισχυρότερη διοικητική παρουσία στις γεωγραφικές περιοχές όπου ο Όμιλος αναπτύσσει τη δραστηριότητά του.

Στο πλαίσιο της νέας διοικητικής δομής, ο κ. Παρχαρίδης διατηρεί τη θέση και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ως Managing Director της Vitamin Media A.E., εταιρείας του Ομίλου Softweb. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχεια της διοίκησης και της αναπτυξιακής στρατηγικής της Vitamin Media, ενώ παράλληλα ενισχύεται περαιτέρω η σύνδεσή της με το ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών και τεχνογνωσίας του Ομίλου.

Η νέα οργανωτική δομή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ τεχνολογίας και επιχειρηματικού λογισμικού, digital marketing & communications, cybersecurity και Artificial Intelligence, με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών του Ομίλου και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους του.

Ο Νίκος Παρχαρίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Softweb και διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της επικοινωνίας και του digital transformation. Είναι ιδρυτής της Vitamin Media και, μετά την ένταξη της εταιρείας στον Όμιλο Softweb, συνεχίζει να έχει την ευθύνη της διοίκησης και της ανάπτυξής της ως Managing Director.

Η ανάληψη της νέας θέσης αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη της οργανωτικής δομής του Ομίλου Softweb, υποστηρίζοντας τον στρατηγικό του προσανατολισμό για βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεσματικότερη ομιλική λειτουργία και περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων του στην ελληνική αγορά.