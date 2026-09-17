Ο Θωμάς Χασιώτης αναλαμβάνει Group CFO και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Philosofish

Η Philosofish S.A. ανακοινώνει την τοποθέτηση του Θωμά Χασιώτη ως Group Chief Financial Officer (CFO) και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Philosofish. Η ένταξή του αποτελεί μέρος της περαιτέρω ενίσχυσης της διοικητικής και χρηματοοικονομικής δομής της εταιρείας και υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου.

Ο Θωμάς Χασιώτης διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές και χρηματοοικονομικές θέσεις στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, έχοντας αποκτήσει σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, χρηματοοικονομικής στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατείχε ανώτερη διοικητική θέση σε κορυφαία βιομηχανική εταιρεία του κλάδου ξυλείας, όπου είχε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών πρωτοβουλιών στους τομείς της χρηματοδότησης, των επενδύσεων, του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Η επιστροφή του στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας μέσω της Philosofish συνδυάζει τη μακρόχρονη κλαδική του εμπειρία με την πρόσφατη εμπειρία του σε ένα ευρύτερο βιομηχανικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Από τη νέα του θέση, θα συμβάλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου, στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και στην υποστήριξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Philosofish, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Ο Θωμάς Χασιώτης είναι απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Executive Master’s (M.Sc.) in Banking and Financial Management, με εξειδίκευση στο Corporate & Business Finance.